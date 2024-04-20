Davi foi orientado por advogado a dizer que não é casado

Davi e Mani Rego Crédito: Globo / Instagram

Em meio a rumores de que estaria separado de Mani Rêgo, Davi Brito tem mantido discrição sobre o atual status do relacionamento.

Porém, desde o fim do BBB 24, o campeão passou a se referir a Mani como namorada. Em viagem a Salvador, a reportagem apurou que o advogado que representa a mãe e a irmã de Davi orientou-as --e recomendou que a orientação fosse passada ao próprio Davi-- a dizer que ele e Mani não são casados. O advogado afirmou à reportagem que o casal continua junto.

Durante o BBB, o campeão se referia a Mani como esposa e ao filho dela como enteado. Os dois estavam juntos há um ano e oito meses e dividiam a mesma casa.