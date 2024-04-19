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BBB 24

BBB 24: Davi diz que já teve encontro com namorada: 'Dei uns beijinhos'

Em meio a questionamentos sobre o relacionamento, campeão da edição diz que segue normalmente com Mani Rego
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Abril de 2024 às 15:07

Davi e Mani Rego se encontraram, mas não fizeram registros, conta o campeão do BBB 24
Davi e Mani Rego se encontraram, mas não fizeram registros, conta o campeão do BBB 24 Crédito: Globo / Instagram
Davi Brito se tornou campeão do BBB 24 na terça-feira (16) e, finalmente, conseguiu encontrar seus familiares. O baiano contou nas redes sociais que pôde encontrar a namorada, Mani Rego, em hotel no Rio de Janeiro.
"Já encontrei minha namorada, conversei com ela ontem a noite. Estou cumprindo muita agenda nos últimos dias, estou apertado, mas nunca vou deixar de ter um tempinho para ela. Já dei uns beijinhos, já abracei", disse ele.
Rumores de uma possível confusão na família do baiano surgiram quando Davi se referiu a Mani como "minha namorada" no café da manhã com Ana Maria Braga na quarta-feira (17). A cozinheira sempre se definiu como "esposa" do ex-BBB. Contudo, como o advogado do baiano já havia assegurado ao F5, o casal diz estar bem.
Davi também já havia encontrado o pai, o pastor Dermeval de Brito, e postou um registro com ele nas redes sociais. O campeão diz que enfrenta uma rotina agitada de compromissos após vencer o reality da Globo. Ele grava cenas para seu documentário, que será lançado no Globoplay, e também gravou reportagem para o Fantástico do próximo domingo (21).

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