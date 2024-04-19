André Martinelli participa do 'Conversa com Bial' e reencontra Fernanda Keulla

André Martinelli reencontra Fernanda Keulla no programa Conversa com Bial Crédito: Reprodução/Instagram/@andremartinelli/@fernandakeulla

O capixaba André Martinelli reencontrou a ex-namorada e vencedora do BBB 13, Fernanda Keulla. Os ex-BBBs participaram, nesta quinta-feira (19), da estreia da nova temporada do programa 'Conversa com Bial'. Na gravação, o jornalista Pedro Bial recebeu cerca de 30 participantes do reality da Globo.

Em conversa com HZ, André contou detalhes do reencontro com a ex-colega de confinamento. “Não tem como falar da minha participação sem falar da Fernanda. A gente trilhou um caminho bacana. Temos uma relação de respeito e amizade. É o que fica de uma história tão marcante e profunda”.

Nas redes sociais, Fernanda postou uma foto com Martinelli com a legenda: “Quem lembra dessa dupla?”

Fernanda Keulla e André Martinelli Crédito: Reprodução/Redes Sociais

“Foi bem especial poder fazer parte do programa e encontrar pessoas de outras edições. Conheci vários ex-BBBs, como o Cowboy (BBB 2), a Sarah (BBB23), a Amanda (BBB 23). Além disso, eu também não conhecia o Tadeu , consegui trocar umas palavras com ele no final”

André também fez apenas um post em seu perfil agradecendo a oportunidade de ter participado do programa. “Aquela admiração como pessoa e profissional. Que honra participar desse dia tão especial do 'Conversa com Bial'”, escreveu.

No X (antigo Twitter), vários fãs do casal na época comentaram o reencontro. "Isso aqui é um pedaço da história! Fernanda e André Martinelli juntos", disse um perfil. "Meu Deus, o André e a Fernanda no mesmo ambiente e na mesma gravação. Que isso?", disse outro internauta.

Isso aqui é um pedaço da história! Fernanda e André Martinelli juntos para gravação da nova temporada do programa “Conversa com Bial”. pic.twitter.com/sGexBXpquu — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) April 19, 2024

Meu Deus, o André e a Fernanda no mesmo ambiente e na mesma gravação. Que issooooooooooo????? pic.twitter.com/pDfbL11tuw — Alana Cabral (@aalanacabral) April 18, 2024

do you get deja vu?

Shippei tanto André e Fernanda, que saudades??? pic.twitter.com/QHCCqBYEOc — Bruh??? (@Bruh_NB_) April 18, 2024

A gravação contou ainda com a participação de Tadeu Schmidt, atual apresentador do Big Brother Brasil. Entre os ex-BBBs que estarão no especial, estão campeões como Amanda Meirelles, do BBB 23; Max Porto, do BBB 9; Cida, do BBB 4, e Rodrigo Cowboy, ganhador do BBB 2.

Veja a lista de ex-BBB's que participaram da gravação