André Martinelli participa do 'Conversa com Bial' e reencontra Fernanda Keulla

O capixaba André Martinelli reencontrou a ex-namorada e vencedora do BBB 13, Fernanda Keulla. Os ex-BBBs participaram, nesta quinta-feira (19), da estreia da nova temporada do programa 'Conversa com Bial'. Na gravação, o jornalista Pedro Bial recebeu cerca de 30 participantes do reality da Globo.
Em conversa com HZ, André contou detalhes do reencontro com a ex-colega de confinamento. “Não tem como falar da minha participação sem falar da Fernanda. A gente trilhou um caminho bacana. Temos uma relação de respeito e amizade. É o que fica de uma história tão marcante e profunda”.
Nas redes sociais, Fernanda postou uma foto com Martinelli com a legenda: “Quem lembra dessa dupla?”
“Foi bem especial poder fazer parte do programa e encontrar pessoas de outras edições. Conheci vários ex-BBBs, como o Cowboy (BBB 2), a Sarah (BBB23), a Amanda (BBB 23). Além disso, eu também não conhecia o Tadeu , consegui trocar umas palavras com ele no final”
André também fez apenas um post em seu perfil agradecendo a oportunidade de ter participado do programa. “Aquela admiração como pessoa e profissional. Que honra participar desse dia tão especial do 'Conversa com Bial'”, escreveu.
No X (antigo Twitter), vários fãs do casal na época comentaram o reencontro. "Isso aqui é um pedaço da história! Fernanda e André Martinelli juntos", disse um perfil. "Meu Deus, o André e a Fernanda no mesmo ambiente e na mesma gravação. Que isso?", disse outro internauta.
A gravação contou ainda com a participação de Tadeu Schmidt, atual apresentador do Big Brother Brasil. Entre os ex-BBBs que estarão no especial, estão campeões como Amanda Meirelles, do BBB 23; Max Porto, do BBB 9; Cida, do BBB 4, e Rodrigo Cowboy, ganhador do BBB 2.
Segundo a Folha de São Paulo, a principal novidade do Conversa com Bial será o retorno da plateia ao estúdio, algo que não acontece desde 2019. A atração parou de receber o público por causa da pandemia de covid-19.
Veja a lista de ex-BBB's que participaram da gravação
- Sarah Aline (BBB 23)
- Larissa Santos (BBB 23)
- Gabriel Santana (BBB 23)
- Ricardo Alface (BBB 23)
- Amanda Meirelles (BBB 23)
- Key Alves (BBB 23)
- Jessilane Alves (BBB 22)
- Nathalia Deodato (BBB 22)
- Eliezer (BBB 22)
- Bárbara Heck (BBB 22)
- Amanda Djehdian Hoffmann (BBB 15)
- Vanessa Mesquita (BBB 14)
- Clara Aguilar (BBB 14)
- Fernanda Keulla (BBB 13)
- Andressa Ganacin (BBB 13)
- Nasser Rodrigues (BBB 13)
- André Martinelli (BBB 13)
- Jonas (BBB 12)
- Daniel Rolim (BBB 11)
- Maria Melilo (BBB 11)
- Paula Leite (BBB 11)
- Lia Khey (BBB 10)
- Dicésar (BBB 10)
- Max Porto (BBB 9)
- Priscila Pires (BBB 9)
- Ana Carolina Madeira (BBB 9)
- Rafinha (BBB 8)
- Jaqueline Khury (BBB 8)
- Flávia Viana (BBB 7)
- Iris Stefanelli (BBB 7)
- Cida (BBB 4)
- Sol "Ianuou" (BBB 4)
- Rodrigo Cowboy (BBB 2)
- Leka (BBB 1)