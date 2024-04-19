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André Martinelli participa do 'Conversa com Bial' e reencontra Fernanda Keulla

"Temos uma relação de respeito", disse o capixaba na gravação da nova temporada do programa de Pedro Bial, que também contou com a participação de Tadeu Schmidt e outros ex-BBBs
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Abril de 2024 às 14:54

André Martinelli reencontra Fernanda Keulla
André Martinelli reencontra Fernanda Keulla no programa Conversa com Bial Crédito: Reprodução/Instagram/@andremartinelli/@fernandakeulla
O capixaba André Martinelli reencontrou a ex-namorada e vencedora do BBB 13, Fernanda Keulla. Os ex-BBBs participaram, nesta quinta-feira (19), da estreia da nova temporada do programa 'Conversa com Bial'. Na gravação, o jornalista Pedro Bial recebeu cerca de 30 participantes do reality da Globo.
Em conversa com HZ, André contou detalhes do reencontro com a ex-colega de confinamento. “Não tem como falar da minha participação sem falar da Fernanda. A gente trilhou um caminho bacana. Temos uma relação de respeito e amizade. É o que fica de uma história tão marcante e profunda”. 
Nas redes sociais, Fernanda postou uma foto com Martinelli com a legenda: “Quem lembra dessa dupla?”
Fernanda Keulla e André Martinelli
Fernanda Keulla e André Martinelli Crédito: Reprodução/Redes Sociais
“Foi bem especial poder fazer parte do programa e encontrar pessoas de outras edições. Conheci vários ex-BBBs, como o Cowboy (BBB 2), a Sarah (BBB23), a Amanda (BBB 23). Além disso, eu também não conhecia o Tadeu , consegui trocar umas palavras com ele no final”
André também fez apenas um post em seu perfil agradecendo a oportunidade de ter participado do programa. “Aquela admiração como pessoa e profissional. Que honra participar desse dia tão especial do 'Conversa com Bial'”, escreveu.
No X (antigo Twitter), vários fãs do casal na época comentaram o reencontro. "Isso aqui é um pedaço da história! Fernanda e André Martinelli juntos", disse um perfil. "Meu Deus, o André e a Fernanda no mesmo ambiente e na mesma gravação. Que isso?", disse outro internauta. 
A gravação contou ainda com a participação de Tadeu Schmidt, atual apresentador do Big Brother Brasil. Entre os ex-BBBs que estarão no especial, estão campeões como Amanda Meirelles, do BBB 23; Max Porto, do BBB 9; Cida, do BBB 4, e Rodrigo Cowboy, ganhador do BBB 2.
Segundo a Folha de São Paulo, a principal novidade do Conversa com Bial será o retorno da plateia ao estúdio, algo que não acontece desde 2019. A atração parou de receber o público por causa da pandemia de covid-19.

Veja a lista de ex-BBB's que participaram da gravação

  • Sarah Aline (BBB 23)
  • Larissa Santos (BBB 23)
  • Gabriel Santana (BBB 23)
  • Ricardo Alface (BBB 23)
  • Amanda Meirelles (BBB 23)
  • Key Alves (BBB 23)
  • Jessilane Alves (BBB 22)
  • Nathalia Deodato (BBB 22)
  • Eliezer (BBB 22)
  • Bárbara Heck (BBB 22)
  • Amanda Djehdian Hoffmann (BBB 15)
  • Vanessa Mesquita (BBB 14)
  • Clara Aguilar (BBB 14)
  • Fernanda Keulla (BBB 13)
  • Andressa Ganacin (BBB 13)
  • Nasser Rodrigues (BBB 13)
  • André Martinelli (BBB 13)
  • Jonas (BBB 12)
  • Daniel Rolim (BBB 11)
  • Maria Melilo (BBB 11)
  • Paula Leite (BBB 11)
  • Lia Khey (BBB 10)
  • Dicésar (BBB 10)
  • Max Porto (BBB 9)
  • Priscila Pires (BBB 9)
  • Ana Carolina Madeira (BBB 9)
  • Rafinha (BBB 8)
  • Jaqueline Khury (BBB 8)
  • Flávia Viana (BBB 7)
  • Iris Stefanelli (BBB 7)
  • Cida (BBB 4)
  • Sol "Ianuou" (BBB 4)
  • Rodrigo Cowboy (BBB 2)
  • Leka (BBB 1)

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