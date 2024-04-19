Evento que daria início de turnê do Soweto é cancelado

Belo anunciou a turnê de 30 anos do Soweto no "Domingão com Huck" Crédito: Reprodução/TV Globo

Nesta quinta-feira (18), aconteceria a coletiva de imprensa para iniciar a turnê de 30 anos de carreira do Soweto, grupo que Belo compõe. A informação veio da assessoria da banda que cancelou o evento após vir à tona a separação do vocalista com Gracyanne Barbosa, 40.

"A coletiva de imprensa que aconteceria hoje está cancelada. O credenciamento para o show de sexta e sábado está aberto. Não teremos entrevistas com nenhum dos artistas nos dias de show", anunciou a assessoria.