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Música

Evento que daria início de turnê do Soweto é cancelado

Evento que responderia duvidas de jornalistas sobre a tour do grupo foi cancelado após separação de Belo e Gracyanne vir à tona
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Abril de 2024 às 10:45

Belo anunciou a turnê de 30 anos do Soweto durante o
Belo anunciou a turnê de 30 anos do Soweto no "Domingão com Huck" Crédito: Reprodução/TV Globo
Nesta quinta-feira (18), aconteceria a coletiva de imprensa para iniciar a turnê de 30 anos de carreira do Soweto, grupo que Belo compõe. A informação veio da assessoria da banda que cancelou o evento após vir à tona a separação do vocalista com Gracyanne Barbosa, 40.
"A coletiva de imprensa que aconteceria hoje está cancelada. O credenciamento para o show de sexta e sábado está aberto. Não teremos entrevistas com nenhum dos artistas nos dias de show", anunciou a assessoria.
Apesar do cancelamento súbito, as trinta apresentações do grupo seguem confirmadas, com início neste final de semana, 19 e 20 de abril, no Allianz Parque, em São Paulo.

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