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Belo descobriu traição de Gracyanne Barbosa com personal, segundo colunista

A separação teria acontecido por causa de uma traição. De acordo com o colunista Leo Dias, ela teria traído o marido com um personal trainer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Abril de 2024 às 18:31

Gracyanne e Belo
Gracyanne e Belo não estão mais juntos Crédito: Reprodução | Instagram
O cantor Belo e a musa fitness Gracyanne Barbosa não são mais um casal. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira (18) pelo o colunista Lucas Pasin, do Splash. A separação teria acontecido por causa de uma traição. De acordo com o colunista Leo Dias, ela teria traído o marido com um personal trainer.
O colunista disse, no programa Fofocalizando, do SBT,  que Gracyanne admitiu que viveu um romance com o personal e Belo descobriu. O jornalista ainda revelou que o affair já chegou ao fim. Em uma conversa com ele, Gracyanne teria dito que não está mais com o rapaz. 
Até o início da noite desta quinta (18), Gracyanne e Belo não se pronunciaram sobre a separação e nem sobre a possibilidade de um pivô. Os dois estavam juntos há 16 anos.

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