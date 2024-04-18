Belo descobriu traição de Gracyanne Barbosa com personal, segundo colunista

O cantor Belo e a musa fitness Gracyanne Barbosa não são mais um casal. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira (18) pelo o colunista Lucas Pasin, do Splash. A separação teria acontecido por causa de uma traição. De acordo com o colunista Leo Dias, ela teria traído o marido com um personal trainer.
O colunista disse, no programa Fofocalizando, do SBT, que Gracyanne admitiu que viveu um romance com o personal e Belo descobriu. O jornalista ainda revelou que o affair já chegou ao fim. Em uma conversa com ele, Gracyanne teria dito que não está mais com o rapaz.
Até o início da noite desta quinta (18), Gracyanne e Belo não se pronunciaram sobre a separação e nem sobre a possibilidade de um pivô. Os dois estavam juntos há 16 anos.