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Trap

Show de Matuê e Filipe Ret em Vila Velha terá ingressos a partir de R$ 80

Vendas começam na próxima segunda-feira (22). Considerados potências do trap nacional, os artistas se apresentam no dia 15 de junho
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 17 de Abril de 2024 às 20:00

Matuê e Filipe Ret se apresentam em Vila Velha
Matuê e Filipe Ret se apresentam em Vila Velha Crédito: Fotoarena/Brazil Photo Press/Folhapress
Um encontro de gigantes. Isso é o que promete o evento Maestria - que vai reunir Matuê e Filipe Ret, duas potências do trap nacional, no Boulevard Shopping Vila Velha no dia 15 de junho. Segundo a organização, essa é a primeira vez que os cantores se apresentam em um mesmo evento no Estado.
A venda de ingressos inicia na próxima segunda-feira (22), às 12h. O preço será a partir de R$ 80. Ainda de acordo com a organização, o evento irá acontecer das 17h às 00h. 
Muito esperado pelos fãs de trap e rap, o show promete ser um verdadeiro espetáculo para os capixabas.  Só para ter noção, Matuê e Ret somam - juntos - mais de 16,2 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Considerados uma fábrica de hits na cena musical, grandes sucessos são esperados pelo público, como “Vampiro”, “Quer Voar” e “Corte Americano”. 
“Sempre foi um sonho realizar um evento com esses dois gigantes. Resolvemos trazer essa experiência única para o nosso Estado. Essa também é a primeira vez no Brasil que haverá um evento somente com os maiores do rap/trap. Até por isso o nome do evento é Maestria, afinal são dois mestres em suas respectivas trajetórias musicais”, disse Diego Santório, um dos organizadores do evento.

SERVIÇO

  • MAESTRIA
  • Atrações: Matuê e Filipe Ret
  • Data: 15 de junho
  • Horário: das 17h às 0h
  • Local: Boulevard Shopping Vila Velha, Itaparica, Vila Velha
  • Ingressos: a partir de R$ 80, disponíveis no site Zig Ticket

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