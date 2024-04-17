Show de Matuê e Filipe Ret em Vila Velha terá ingressos a partir de R$ 80

Matuê e Filipe Ret se apresentam em Vila Velha Crédito: Fotoarena/Brazil Photo Press/Folhapress

Um encontro de gigantes. Isso é o que promete o evento Maestria - que vai reunir Matuê e Filipe Ret, duas potências do trap nacional, no Boulevard Shopping Vila Velha no dia 15 de junho. Segundo a organização, essa é a primeira vez que os cantores se apresentam em um mesmo evento no Estado.

A venda de ingressos inicia na próxima segunda-feira (22), às 12h. O preço será a partir de R$ 80. Ainda de acordo com a organização, o evento irá acontecer das 17h às 00h.

Muito esperado pelos fãs de trap e rap, o show promete ser um verdadeiro espetáculo para os capixabas. Só para ter noção, Matuê e Ret somam - juntos - mais de 16,2 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Considerados uma fábrica de hits na cena musical, grandes sucessos são esperados pelo público, como “Vampiro”, “Quer Voar” e “Corte Americano”.

“Sempre foi um sonho realizar um evento com esses dois gigantes. Resolvemos trazer essa experiência única para o nosso Estado. Essa também é a primeira vez no Brasil que haverá um evento somente com os maiores do rap/trap. Até por isso o nome do evento é Maestria, afinal são dois mestres em suas respectivas trajetórias musicais”, disse Diego Santório, um dos organizadores do evento.

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