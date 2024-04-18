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Em Vitória

Cantora Mart’nália vai levar muito samba para o 9° TendaLab

Sambista é confirmada como atração no evento, que rola nos dias 25 e 26 de julho em Vitória. Toda a programação é gratuita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Abril de 2024 às 14:17

Mart’nália é confirmada como atração no TendaLab
Mart’nália é confirmada como atração no TendaLab Crédito: Nil Caniné
Suingue, samba e simpatia. Assim é a cantora e compositora Mart’nália, mais um nome confirmado na programação do 9º TendaLab, que acontece nos dias 26 e 27 de julho, na Universidade Federal do Espírito Santo. O evento é totalmente gratuito. 
Com a música no DNA, a artista lançou 13 álbuns, 4 DVDs e traz para o festival um show que reúne seus grandes sucessos lançados ao longo de quase 40 anos de carreira. No repertório, canções que fazem parte do imaginário dos fãs como: "Cabide", "Pra que chorar", "Namora comigo" "Chega", além de canções do seu pai Martinho da Vila, e outros bambas do samba como Vinicius de Moraes e Chico Buarque.
Vencedora de dois Grammys Latinos de Melhor Disco de Samba, por dois de seus mais recentes álbuns Mart’nália Canta Vinicius de Moraes [2019] e +Misturado [2017], Mart’nália tem uma conexão de longa data com o público capixaba. “Amamos o Espírito Santo! Laços familiares e musicais intensos na terrinha! Tunico (da Vila) inclusive mora aí”, finalizou a cantora, citando o irmão que reside em Vitória.
As atrações confirmadas no line-up do festival apresentam, ao mesmo tempo, uma seleção original e alinhada com a produção musical contemporânea brasileira. Entre os shows, Fundo de QuintalMacucosFilipe Catto, DJ Karolla, KL Jay, do Racionais MCs e Aurora Gordon. O evento tem direção e curadoria de Lucia Caus, além do apoio do HZ e da Rede Gazeta.

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