Cantora Mart’nália vai levar muito samba para o 9° TendaLab

Mart’nália é confirmada como atração no TendaLab Crédito: Nil Caniné

Suingue, samba e simpatia. Assim é a cantora e compositora Mart’nália, mais um nome confirmado na programação do 9º TendaLab, que acontece nos dias 26 e 27 de julho, na Universidade Federal do Espírito Santo. O evento é totalmente gratuito.

Com a música no DNA, a artista lançou 13 álbuns, 4 DVDs e traz para o festival um show que reúne seus grandes sucessos lançados ao longo de quase 40 anos de carreira. No repertório, canções que fazem parte do imaginário dos fãs como: "Cabide", "Pra que chorar", "Namora comigo" "Chega", além de canções do seu pai Martinho da Vila, e outros bambas do samba como Vinicius de Moraes e Chico Buarque.

Vencedora de dois Grammys Latinos de Melhor Disco de Samba, por dois de seus mais recentes álbuns Mart’nália Canta Vinicius de Moraes [2019] e +Misturado [2017], Mart’nália tem uma conexão de longa data com o público capixaba. “Amamos o Espírito Santo! Laços familiares e musicais intensos na terrinha! Tunico (da Vila) inclusive mora aí”, finalizou a cantora, citando o irmão que reside em Vitória.