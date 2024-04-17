Casa de Roberto Carlos no ES tem programação para aniversário do cantor

Terra natal do Rei Roberto Carlos, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, tem programação especial para comemorar o aniversário do cantor, celebrado nesta sexta-feira (19). A "Semana do Rei" acontece na Casa de Cultura Roberto Carlos, localizada no bairro Recanto, no município.
A programação vai até sábado (20), com exposições de artesanatos alusivos ao ilustre cantor cachoeirense feitos pelos artistas da cidade. A mostra estará disponível, de 9h às 18, na casa da infância do rei da música brasileira.
A partir desta quarta-feira (17), o cover de Roberto, o mineiro Robson Carlos, recepciona os visitantes na Casa de Cultura, a partir das 9h, e faz duas apresentações, às 10h e às 17h, com músicas do Rei.
Já na quinta-feira (18), o coral "Vozes de Cachoeiro" se apresenta a partir das 17h30. Na sexta (19), quem presta a homenagem ao artista é o Conservatório de Música, a partir das 15h. Também na sexta, haverá a transmissão ao vivo da programação na Rádio Cachoeiro, onde o capixaba que se tornou rei da música começou a carreira.