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Em Cachoeiro de Itapemirim

Casa de Roberto Carlos no ES tem programação para aniversário do cantor

Com exposições, música e até cover do artista, a Casa de Cultura Roberto Carlos comemora aniversário nesta semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Abril de 2024 às 17:22

Obras de arte com a imagem de Roberto Carlos
Obras de arte com a imagem de Roberto Carlos Crédito: Divulgação | Márcia Leal e Patrícia Pim - PMCI
Terra natal do Rei Roberto Carlos, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, tem programação especial para comemorar o aniversário do cantor, celebrado nesta sexta-feira (19). A "Semana do Rei" acontece na Casa de Cultura Roberto Carlos, localizada no bairro Recanto, no município.
A programação vai até sábado (20), com exposições de artesanatos alusivos ao ilustre cantor cachoeirense feitos pelos artistas da cidade. A mostra estará disponível, de 9h às 18, na casa da infância do rei da música brasileira.
A partir desta quarta-feira (17), o cover de Roberto, o mineiro Robson Carlos, recepciona os visitantes na Casa de Cultura, a partir das 9h, e faz duas apresentações, às 10h e às 17h, com músicas do Rei. 
Já na quinta-feira (18), o coral "Vozes de Cachoeiro" se apresenta a partir das 17h30. Na sexta (19), quem presta a homenagem ao artista é o Conservatório de Música, a partir das 15h. Também na sexta, haverá a transmissão ao vivo da programação na Rádio Cachoeiro, onde o capixaba que se tornou rei da música começou a carreira. 

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