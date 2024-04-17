Casa de Roberto Carlos no ES tem programação para aniversário do cantor

Obras de arte com a imagem de Roberto Carlos Crédito: Divulgação | Márcia Leal e Patrícia Pim - PMCI

Terra natal do Rei Roberto Carlos, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, tem programação especial para comemorar o aniversário do cantor, celebrado nesta sexta-feira (19). A "Semana do Rei" acontece na Casa de Cultura Roberto Carlos, localizada no bairro Recanto, no município.

A programação vai até sábado (20), com exposições de artesanatos alusivos ao ilustre cantor cachoeirense feitos pelos artistas da cidade. A mostra estará disponível, de 9h às 18, na casa da infância do rei da música brasileira.

A partir desta quarta-feira (17), o cover de Roberto, o mineiro Robson Carlos, recepciona os visitantes na Casa de Cultura, a partir das 9h, e faz duas apresentações, às 10h e às 17h, com músicas do Rei.