Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Formemus 2024 abre inscrições para a Mostra Competitiva de Videoclipes
Cultura

Formemus 2024 abre inscrições para a Mostra Competitiva de Videoclipes

Inscrições vão até maio. Podem participar artistas, bandas, grupos de músicos e diretores audiovisuais de todo o Brasil com material produzido de 2023 em diante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Abril de 2024 às 14:13

Formemus 2024 abre inscrições para a Mostra Competitiva de Videoclipes
Formemus 2024 abre inscrições para a Mostra Competitiva de Videoclipes Crédito: Gustavo Louzada
O Formemus 2024 anunciou a abertura das inscrições para a Mostra Competitiva de Videoclipes. As inscrições vão até o dia 11 de maio pelo site do evento ou no link do Instagram. Em sua sexta edição, o evento convida artistas, bandas, grupos de músicos e diretores audiovisuais de todo o Brasil com material produzido de 2023 em diante.
Os videoclipes serão apresentados durante a programação do Formemus, plataforma nacional e uma das principais vitrines de talentos da nova e pulsante música autoral brasileira. O público da conferência poderá votar no melhor videoclipe, que levará o prêmio de R$ 1 mil e será conhecido no final da programação do evento.
Formemus 2024 abre inscrições para a Mostra Competitiva de Videoclipes
Formemus 2024 abre inscrições para a Mostra Competitiva de Videoclipes Crédito: Gustavo Louzada
Os critérios de seleção serão baseados na criatividade, narrativa, edição, estética, qualidade das imagens e a relação visual com a música escolhida. Artistas, músicos, grupos e bandas de todo território nacional estão convidados a participar. Serão selecionados até 20 videoclipes de formato livre, de música autoral, incluindo grupos instrumentais.
“Além do chamamento de videoclipes, já está aberto o chamamento de showcases e ainda teremos os chamamentos de Pitching Musical, Rodada de Negócios, Feira Criativa, Mostra Fotográfica e Conexão Periferia & Interior. Nosso modelo de desenvolvimento do Formemus segue na vanguarda das conferências musicais de todo o país, lançando tendências e propostas pioneiras a cada edição“, afirma Daniel Morelo, diretor do Formemus.

A importância de um videoclipe no desenvolvimento de uma carreira musical

A mostra de videoclipes do Formemus chega em sua 6ª edição focada em apresentar a nova safra musical, sempre acessando as produções recém-lançadas de todas as regiões brasileiras. Em suma, os videoclipes se tornaram uma parte essencial da indústria musical contemporânea. Eles oferecem uma forma visual de contar histórias e transmitir emoções, complementando a experiência auditiva da música refletindo a identidade e diversidade de um país.
Formemus 2024 abre inscrições para a Mostra Competitiva de Videoclipes
Formemus 2024 abre inscrições para a Mostra Competitiva de Videoclipes Crédito: Gustavo Louzada

SERVIÇO

  • Inscrições abertas para a Mostra Competitiva de Videoclipes do Formemus 2024
  • Quando: até 11 de maio de 2024
  • Previsão do resultado: até 30 de junho
  • Inscrições abertas para Showcases no Formemus 2024
  • Período: até 5 de maio de 2024
  • Inscrições: Site Formemus / @formemus
  • Para mais informações: [email protected] - Telefone: (27) 3376-1674 Whatsapp: (27) 99930-1103 ou no regulamento no link de inscrição

Veja Também

Vitória é única cidade do ES a conquistar nota A no Mapa do Turismo Brasileiro

Grávida, Virgínia Fonseca cai durante participação em programa de TV: 'Tô ótima'

Marina Sena é anunciada no line-up do Festival Movimento Cidade 2024

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música Formemus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados