Formemus 2024 abre inscrições para a Mostra Competitiva de Videoclipes Crédito: Gustavo Louzada

O Formemus 2024 anunciou a abertura das inscrições para a Mostra Competitiva de Videoclipes. As inscrições vão até o dia 11 de maio pelo site do evento ou no link do Instagram. Em sua sexta edição, o evento convida artistas, bandas, grupos de músicos e diretores audiovisuais de todo o Brasil com material produzido de 2023 em diante.

Os videoclipes serão apresentados durante a programação do Formemus, plataforma nacional e uma das principais vitrines de talentos da nova e pulsante música autoral brasileira. O público da conferência poderá votar no melhor videoclipe, que levará o prêmio de R$ 1 mil e será conhecido no final da programação do evento.

Formemus 2024 abre inscrições para a Mostra Competitiva de Videoclipes Crédito: Gustavo Louzada

Os critérios de seleção serão baseados na criatividade, narrativa, edição, estética, qualidade das imagens e a relação visual com a música escolhida. Artistas, músicos, grupos e bandas de todo território nacional estão convidados a participar. Serão selecionados até 20 videoclipes de formato livre, de música autoral, incluindo grupos instrumentais.

“Além do chamamento de videoclipes, já está aberto o chamamento de showcases e ainda teremos os chamamentos de Pitching Musical, Rodada de Negócios, Feira Criativa, Mostra Fotográfica e Conexão Periferia & Interior. Nosso modelo de desenvolvimento do Formemus segue na vanguarda das conferências musicais de todo o país, lançando tendências e propostas pioneiras a cada edição“, afirma Daniel Morelo, diretor do Formemus.

A importância de um videoclipe no desenvolvimento de uma carreira musical

A mostra de videoclipes do Formemus chega em sua 6ª edição focada em apresentar a nova safra musical, sempre acessando as produções recém-lançadas de todas as regiões brasileiras. Em suma, os videoclipes se tornaram uma parte essencial da indústria musical contemporânea. Eles oferecem uma forma visual de contar histórias e transmitir emoções, complementando a experiência auditiva da música refletindo a identidade e diversidade de um país.

Formemus 2024 abre inscrições para a Mostra Competitiva de Videoclipes Crédito: Gustavo Louzada

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