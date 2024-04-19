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Rock in Rio

Rock in Rio anuncia shows de Xande de Pilares, Belo, Pocah, Karol G e Denis DJ

Cantora colombiana ocupa lugar de destaque no palco Mundo e os outros nomes são atrações principais do Espaço Favela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Abril de 2024 às 08:09

Cantor Belo
Cantor Belo Crédito: Divulgação
O Rock in Rio anunciou nesta quinta cinco artistas da programação da edição de 2024 do festival. São eles Xande de Pilares, Belo, Karol G, Pocah e Dennis DJ.
A cantora colombiana Karol G, conhecida por hits como "Qlona" e "Amargura", premiada cinco vezes no Grammy Latino, vai se apresentar no palco Mundo em 20 de setembro, que só terá mulheres.
Xande, recém-divulgado como atração do festival Coala e bem-sucedido entre a crítica especializada com o disco em que canta músicas de Caetano Veloso, lançado no ano passado, foi escolhido como embaixador do Espaço Favela, palco criado em 2019 com a proposta de dar voz a artistas das comunidades cariocas. Ele encerra a noite do dia 19 de setembro no espaço.
Ainda no palco Favela, o DJ Dennis, que lançou neste ano o sucesso "Ram Tchum" com a cantora Ana Castela, foi anunciado como destaque do dia 14 de setembro. A funkeira Pocah, do hit "Assanhadinha", por sua vez, será a estrela do dia 20, e o cantor Belo, atualmente em turnê com o grupo Soweto, será a principal atração do dia 22.

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