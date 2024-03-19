Festival

Rock in Rio 2024 confirma Mariah Carey e Cyndi Lauper na programação

Intérprete do hit natalino 'All I Want For Christmas Is You' volta ao Brasil 14 anos depois e canta ao lado de Shawn Mendes
Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Março de 2024 às 08:26

Mariah Carey Crédito: Reprodução @Mariahcarey
A cantora Mariah Carey foi confirmada como atração do Rock in Rio 2024. Ela fecha a noite do Palco Sunset no dia 22 de setembro.
A intérprete do hit natalino "All I Want For Christmas Is You", que não canta no Brasil há 14 anos, divide a noite do último dia com o cantor Shawn Mendes, que já havia sido anunciado como a atração que encerra o festival no palco principal, o Mundo.
O evento divulgou ainda que Cyndi Lauper, dona de clássicos como "Girls Just Want to Have Fun" e "True Colors", vai se apresentar no festival em 20 de setembro, o penúltimo dia de shows, que terá uma programação preenchida exclusivamente por mulheres e conta ainda com Katy Perry.
Também foram anunciados shows da cantora e compositora sul-africana Tyla, premiada no Grammy, e da DJ Alison Wonderland, artista da cena de música eletrônica.

