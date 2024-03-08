Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Rock in Rio 2024 confirma Shawn Mendes e Charlie Puth na programação
Novidades

Rock in Rio 2024 confirma Shawn Mendes e Charlie Puth na programação

Shawn estará no último dia do evento, em 22 de setembro. A promessa é de que o show marque seu retorno aos palcos após anos de hiato
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Março de 2024 às 08:54

Rock in Rio 2024 confirma Shawn Mendes e Charlie Puth na programação
Shawn Mendes estará no Rock in Rio 2024 Crédito: Ricardo Borges/Folhapress
O Rock in Rio anunciou o americano Shawn Mendes para a sua próxima edição. Ele vai encabeçar a programação do último dia do evento, em 22 de setembro. A promessa é de que este show marque seu retorno aos palcos após anos de hiato.
O festival anunciou também Charlie Puth, no dia 19, quando também cantam o brasileiro Jão e os britânicos Joss Stone e Ed Sheeran. Puth, do hit "See You Again", já se apresentou no festival em 2019.
Outra novidade é que, no dia 20, quando a programação será reservada às mulheres, Luedji Luna vai se apresentar com a participação de Xênia França e Tássia Reis.
Shawn Mendes deixou um gosto amargo na boca de parte dos seus fãs brasileiros ao cancelar um show em São Paulo, em novembro de 2019, por ordens médicas. Ele tinha acabado de se apresentar na capital paulista e outra no Rio de Janeiro.
O Rock in Rio acontece na capital fluminense nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. A edição deste ano já confirmou nomes de peso do cenário musical estrangeiro, como Katy Perry, Imagine Dragons e Travis Scott.

Veja Também

Rock in Rio 2024 anuncia Travis Scott e OneRepublic na programação

Rock in Rio anuncia cantoras Katy Perry e Gloria Gaynor na programação

Rock in Rio começa venda antecipada de ingressos; saiba como comprar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música Rock in Rio Show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeto de lei quer tornar crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado
Sirene de polícia
Mulher desmaia após homem agredi-la com barra de ferro em Rio Bananal
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
IA já reduz emprego e renda de jovens brasileiros, diz estudo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados