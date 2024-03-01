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Rock in Rio

Rock in Rio 2024 anuncia Travis Scott e OneRepublic na programação

Rapper será a principal atração do primeiro dia do festival, em 13 de setembro, enquanto banda americana toca no sábado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Março de 2024 às 08:24

O rapper americano Travis Scott
O rapper americano Travis Scott estpa confirmado no Rock in Rio 2024 Crédito: AFP
O rapper Travis Scott foi confirmado como principal atração do primeiro dia do Rock in Rio 2024. Ele fecha a noite do Palco Mundo no dia 13 de setembro.
A organização do festival também anunciou a presença da banda OneRepublic e da cantora sueca Zara Larsson na agenda do dia seguinte, 14 de setembro. Eles completam a programação do palco principal do festival naquele dia, após os anúncios de Lulu Santos e da banda americana Imagine Dragons.
Ainda para o dia 13, o evento confirmou um show do cantor Matuê com participação dos artistas Teto e Wiu. A apresentação também acontecerá no Palco Mundo.
Esta será a primeira vez que Travis Scott participa do Rock in Rio. Ele estreou no Brasil em 2022, quando se apresentou no festival Primavera Sound.
O Rock in Rio acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. Entre as grandes atrações que já haviam sido confirmadas estão Katy Perry, Ed Sheeran, Joss Stone, Iza e Gloria Gaynor, do hit "I Will Survive".

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