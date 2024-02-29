Churrasquinho do Menos é Mais promete 4 horas de show no ES

Menos é Mais tem promete show de 4 horas no ES Crédito: Divulgação

Churrasquinho do Menos é Mais”. Alô, capixabas! O grupo Menos é Mais está chegando ao Espírito Santo com a promessa de um show de quatro horas. Os pagodeiros desembarcam no Estado no dia 4 de maio, para apresentação marcada no Shopping Vila Velha, com o projeto “”.

Com uma trajetória de sucesso e milhões de fãs em todo o Brasil, o grupo está animado para trazer sua energia contagiante com direito a muita carne na brasa e um repertório repleto de sucessos para os capixabas.

Desde o lançamento de seus primeiros hits até os mais recentes sucessos, o "Menos é Mais" conquistou o coração do público com suas letras marcantes e melodias envolventes. Com uma combinação única de talento musical e carisma no palco, o grupo cria uma atmosfera de celebração e diversão onde quer que vá.

Segundo os organizadores, o show no Shopping Vila Velha promete ser um dia memorável para os fãs de pagode, com uma experiência única repleta de música, churrasco e emoção. Os ingressos para o evento estarão disponíveis no a partir do dia 06 de março, no site ou app da Ingresse.

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