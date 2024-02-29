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Vem aí!

Churrasquinho do Menos é Mais promete 4 horas de show no ES

Grupo, que carrega sucessos como "Manda Áudio" e "Pagando Mal com Mal", chega ao Espírito Santo para apresentação em Vila Velha; confira datas e como garantir seu ingresso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Fevereiro de 2024 às 21:11

Menos é Mais tem promete show de 4 horas no ES
Menos é Mais tem promete show de 4 horas no ES Crédito: Divulgação
Alô, capixabas! O grupo Menos é Mais está chegando ao Espírito Santo com a promessa de um show de quatro horas. Os pagodeiros desembarcam no Estado no dia 4 de maio, para apresentação marcada no Shopping Vila Velha, com o projeto “Churrasquinho do Menos é Mais”.
Com uma trajetória de sucesso e milhões de fãs em todo o Brasil, o grupo está animado para trazer sua energia contagiante com direito a muita carne na brasa e um repertório repleto de sucessos para os capixabas.
Desde o lançamento de seus primeiros hits até os mais recentes sucessos, o "Menos é Mais" conquistou o coração do público com suas letras marcantes e melodias envolventes. Com uma combinação única de talento musical e carisma no palco, o grupo cria uma atmosfera de celebração e diversão onde quer que vá.
Segundo os organizadores, o show no Shopping Vila Velha promete ser um dia memorável para os fãs de pagode, com uma experiência única repleta de música, churrasco e emoção. Os ingressos para o evento estarão disponíveis no a partir do dia 06 de março, no site ou app da Ingresse.

Serviço

  • Churrasquinho Menos é Mais

  • Data: 04 de maio

  • Horário: 14h

  • Local: Shopping Vila Velha, Av.enida Luciano das Neves, 2418 - Centro

  • Ingressos: vendas a partir de 06/03

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