Nando Reis anuncia show em Vitória com grandes clássicos de sua carreira

Nando Reis fará show em Vitória no dia 31 de agosto Crédito: Carol Siqueira

“Por onde andei”. Talvez não sabemos a resposta para o clássico trecho do hit de Nando Reis, mas HZ já sabe por onde o paulistano estará no segundo semestre deste ano. O cantor irá trazer os seus maiores sucessos para um show repleto de nostalgia no dia 31 de agosto, no espaço Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória.

De acordo com a Booa Produções e Base Eventos, a venda de ingressos irá começar nas próximas semanas. Não foi divulgado detalhes sobre valores. No ano em que completou 60 anos de idade, Nando Reis leva à estrada grandes clássicos de sua carreira, acompanhado pela sua banda, Os Infernais.

No show, agora em turnê pelo Brasil, o dono do sucesso “All Star” apresenta um panorama do seu trabalho nas últimas quatro décadas enquanto cantor e compositor. Na apresentação, o cantor revisita diversas músicas autorais conhecidas pelo público, além de sucessos que ganharam o mundo em sua voz.

O cantor Nando Reis Crédito: Divulgação

Os capixabas poderão curtir as canções que marcaram a carreira de Nando Reis desde os primeiros passos na música até os últimos discos. Há sucessos gravados com os Titãs, como “Marvin”e “O Mundo É Bão Sebastião”, músicas do seu primeiro disco, “12 de Janeiro”, até frutos de parcerias mais recentes, como “Um Tiro no Coração”, lançada em 2020 com a cantora Pitty.

Além de hits que se tornaram famosos em sua voz, Nando traz também canções suas que se tornaram célebres gravadas por outros artistas, como “Dois Rios”, escrita com Samuel Rosa e Lô Borges e lançada pelo Skank, “Onde Você Mora”, parceria com Marisa Monte eternizada pelo Cidade Negra, e "O Segundo Sol", gravada por Cássia Eller.

Pitty e Nando Reis Crédito: Otavio Sousa