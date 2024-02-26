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Nando Reis anuncia show em Vitória com grandes clássicos de sua carreira

Cantor desembarca em agosto no ES. Na apresentação, o dono do hit "All Star" revisita clássicos da carreira, além de sucessos que ganharam o mundo em sua voz
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 26 de Fevereiro de 2024 às 15:09

Nando Reis fará show em Vitória no dia 31 de agosto
Nando Reis fará show em Vitória no dia 31 de agosto Crédito: Carol Siqueira
“Por onde andei”. Talvez não sabemos a resposta para o clássico trecho do hit de Nando Reis, mas HZ já sabe por onde o paulistano estará no segundo semestre deste ano. O cantor irá trazer os seus maiores sucessos para um show repleto de nostalgia no dia 31 de agosto, no espaço Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. 
De acordo com a Booa Produções e Base Eventos, a venda de ingressos irá começar nas próximas semanas. Não foi divulgado detalhes sobre valores. No ano em que completou 60 anos de idade, Nando Reis leva à estrada grandes clássicos de sua carreira, acompanhado pela sua banda, Os Infernais.
No show, agora em turnê pelo Brasil, o dono do sucesso “All Star” apresenta um panorama do seu trabalho nas últimas quatro décadas enquanto cantor e compositor. Na apresentação, o cantor revisita diversas músicas autorais conhecidas pelo público, além de sucessos que ganharam o mundo em sua voz.
Nando Reis, cantor
O cantor Nando Reis Crédito: Divulgação
Os capixabas poderão curtir as canções que marcaram a carreira de Nando Reis desde os primeiros passos na música até os últimos discos. Há sucessos gravados com os Titãs, como “Marvin”e “O Mundo É Bão Sebastião”, músicas do seu primeiro disco, “12 de Janeiro”, até frutos de parcerias mais recentes, como “Um Tiro no Coração”, lançada em 2020 com a cantora Pitty.
Além de hits que se tornaram famosos em sua voz, Nando traz também canções suas que se tornaram célebres gravadas por outros artistas, como “Dois Rios”, escrita com Samuel Rosa e Lô Borges e lançada pelo Skank, “Onde Você Mora”, parceria com Marisa Monte eternizada pelo Cidade Negra, e "O Segundo Sol", gravada por Cássia Eller.
Pitty e Nando Reis fazem show em Vitória nesta sexta (7)
Pitty e Nando Reis  Crédito: Otavio Sousa
Acompanham o artista os músicos Walter Villaça (guitarra), Felipe Cambraia (baixo), Alex Veley (teclado), Eduardo Schuler (bateria) e Sebastião Reis, seu filho, que assume o violão – os dois últimos são também integrantes da banda Colomy. Com Sebastião, Nando tem ainda um projeto no qual apresenta seus hits acompanhado apenas de violão.

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