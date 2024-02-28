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Mês da Mulher

Filarmônica de Mulheres do ES apresenta concerto especial neste sábado (2)

Apresentação acontece no Sesc Glória e celebra o Mês da Mulher com participação da cantora paulistana Vanessa Moreno.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Fevereiro de 2024 às 11:01

Filarmônica de Mulheres do ES se apresenta no Sesc Glória neste sábado (2)
Filarmônica de Mulheres do ES se apresenta no Sesc Glória neste sábado (2) Crédito: Reprodução/Instagram/@filarmonicademulheresdoes
Em comemoração ao Dia Internacional Mulher, celebrado oficialmente no dia 8 de março, a programação cultural em Vitória já começou. O projeto Março Delas traz o concerto especial 'Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo convida Vanessa Moreno', neste sábado (2), no Centro Cultural Sesc Glória.
Os ingressos custam entre R$ 15 (balcão) e R$ 30 (plateia). No repertório, a obra de Chiquinha Gonzaga, uma das mais importantes compositoras brasileiras, e pérolas da MPB imortalizadas na voz de cantoras como Elis Regina. Tudo isso interpretado pela orquestra capixaba composta integralmente por musicistas mulheres sob a batuta da maestra Alice Nascimento.
O destaque da noite vai para a participação especial da cantora paulistana Vanessa Moreno - uma das maiores revelações musicais no Brasil. A artista foi vencedora do Prêmio Profissionais da Música Brasileira em 2017 e 2018 na categoria 'Cantora', e em 2021 como 'Cantora' e também 'Autora'. Além disso, participou de diversas gravações com artistas renomados, como Gilberto Gil e Edu Lobo.

Sobre Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo

Composta por 30 mulheres, com regência de Alice Nascimento e organização de um comitê de gestão, a Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo (FEMES) começou em 2019 com o nome de Orquestra de Mulheres do Espírito Santo. Surgiu a partir de encontros entre as musicistas capixabas e o desejo de marcar presença e independência na música sinfônica, território tradicionalmente liderado por homens.
Filarmônica de Mulheres do ES se apresenta no Sesc Glória neste sábado (2)
Filarmônica de Mulheres do ES se apresenta no Sesc Glória neste sábado (2) Crédito: Reprodução/Instagram/@filarmonicademulheresdoes
Um dos objetivos da FEMES é a valorização e inclusão das mulheres como atores e agentes fundamentais para a organização social, por isso buscam levar aos palcos o trabalho de compositoras, muitas das quais nunca alcançaram o grande público. A orquestra é composta por profissionais dos principais grupamentos da música sinfônica capixaba, além de musicistas independentes e estudantes de música.

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