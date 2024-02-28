Filarmônica de Mulheres do ES apresenta concerto especial neste sábado (2)

Filarmônica de Mulheres do ES se apresenta no Sesc Glória neste sábado (2) Crédito: Reprodução/Instagram/@filarmonicademulheresdoes

Em comemoração ao Dia Internacional Mulher, celebrado oficialmente no dia 8 de março, a programação cultural em Vitória já começou. O projeto Março Delas traz o concerto especial 'Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo convida Vanessa Moreno', neste sábado (2), no Centro Cultural Sesc Glória.

Os ingressos custam entre R$ 15 (balcão) e R$ 30 (plateia). No repertório, a obra de Chiquinha Gonzaga, uma das mais importantes compositoras brasileiras, e pérolas da MPB imortalizadas na voz de cantoras como Elis Regina. Tudo isso interpretado pela orquestra capixaba composta integralmente por musicistas mulheres sob a batuta da maestra Alice Nascimento.

O destaque da noite vai para a participação especial da cantora paulistana Vanessa Moreno - uma das maiores revelações musicais no Brasil. A artista foi vencedora do Prêmio Profissionais da Música Brasileira em 2017 e 2018 na categoria 'Cantora', e em 2021 como 'Cantora' e também 'Autora'. Além disso, participou de diversas gravações com artistas renomados, como Gilberto Gil e Edu Lobo.

Sobre Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo

Composta por 30 mulheres, com regência de Alice Nascimento e organização de um comitê de gestão, a Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo (FEMES) começou em 2019 com o nome de Orquestra de Mulheres do Espírito Santo. Surgiu a partir de encontros entre as musicistas capixabas e o desejo de marcar presença e independência na música sinfônica, território tradicionalmente liderado por homens.

Filarmônica de Mulheres do ES se apresenta no Sesc Glória neste sábado (2) Crédito: Reprodução/Instagram/@filarmonicademulheresdoes