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Música

Rock in Rio começa venda antecipada de ingressos; saiba como comprar

Os shows devem acontecer entre os dias 13 e 22 de setembro na Cidade do Rock, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 17:23

O Rock in Rio começa nesta quinta-feira (7), a partir das 19h, a venda antecipada de ingressos para a edição de 2024, que marca os 40 anos do festival. Os shows devem acontecer entre os dias 13 e 22 de setembro na Cidade do Rock, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro.
Vista geral do show da banda Nickelback durante o Rock in Rio 2019
O próximo Rock in Rio já tem atrações anunciadas Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
Já foram anunciadas as apresentações de artistas como Ed Sheeran, Imagine Dragons, Ivete Sangalo, Ludmilla, Lulu Santos, Jão e Gloria Groove.
Os ingressos podem ser adquiridos no site Ticketmaster, no qual os interessados compram o Rock in Rio Card, ingresso antecipado sem data predefinida que garante um lugar no festival antes mesmo de todas as atrações serem anunciadas.
Para comprar o Rock in Rio Card, o público precisa desembolsar R$ 755 (inteira) e R$ 377,50 (meia-entrada). O pagamento pode ser feito por Pix ou cartão de crédito, com a possibilidade de parcelar o valor em até seis vezes.
Clientes que pretendem comprar os ingressos usando cartões de crédito Itaú, Credicard e Iti terão 15% de desconto e poderão parcelar sua compra em até oito vezes sem juros.
Cada cliente pode comprar até quatro ingressos, com direito a uma meia-entrada. A exceção é para pessoas com deficiência, que têm direito a outra meia-entrada para seu acompanhante.

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