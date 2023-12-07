Rock in Rio começa venda antecipada de ingressos; saiba como comprar

O Rock in Rio começa nesta quinta-feira (7), a partir das 19h, a venda antecipada de ingressos para a edição de 2024, que marca os 40 anos do festival. Os shows devem acontecer entre os dias 13 e 22 de setembro na Cidade do Rock, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro.
Já foram anunciadas as apresentações de artistas como Ed Sheeran, Imagine Dragons, Ivete Sangalo, Ludmilla, Lulu Santos, Jão e Gloria Groove.
Os ingressos podem ser adquiridos no site Ticketmaster, no qual os interessados compram o Rock in Rio Card, ingresso antecipado sem data predefinida que garante um lugar no festival antes mesmo de todas as atrações serem anunciadas.
Para comprar o Rock in Rio Card, o público precisa desembolsar R$ 755 (inteira) e R$ 377,50 (meia-entrada). O pagamento pode ser feito por Pix ou cartão de crédito, com a possibilidade de parcelar o valor em até seis vezes.
Clientes que pretendem comprar os ingressos usando cartões de crédito Itaú, Credicard e Iti terão 15% de desconto e poderão parcelar sua compra em até oito vezes sem juros.
Cada cliente pode comprar até quatro ingressos, com direito a uma meia-entrada. A exceção é para pessoas com deficiência, que têm direito a outra meia-entrada para seu acompanhante.