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Diversão

Dubdogz promete show especial em Vitória: “Cheio de novidades”

Duo de DJs de música eletrônica se apresenta em novo beach club neste fim de semana. Eles conversaram com HZ e adiantaram o que o público pode esperar do show
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 17:02

Djs Dubdogz
Djs Dubdogz se apresentam neste domingo (10) Crédito: Instagram/ Dubdogz
Neste domingo (10) será inaugurado o mais novo beach club internacional de Vix, o TantraVitória. A unidade será a junção dos quiosques 10 e 11 da Praia de Camburi, em Vitória, e abre as portas em grande estilo: com muita música eletrônica. A atração principal é o duo de DJs Dubdogz, com os irmãos gêmeos Lucas e Marcos Ruback.
"Podem esperar um set bem inspirado, cheio de novidades. Acabamos de viver o melhor ano da nossa carreira", destaca o duo.
Animados com o show no novo point capixaba, a dupla de DJs conversou com a equipe de HZ e revelou estarem muito ansiosos para pisar no ES novamente. Confira a entrevista:

Qual é a expectativa pra essa apresentação no ES?

Estamos muito ansiosos! Sempre somos bem recebidos demais pelos capixabas. E na nossa última vez em Vitória tocamos até no "after".

O que as pessoas podem esperar do show?

Podem esperar um set bem inspirado, cheio de novidades. Acabamos de viver o melhor ano da nossa carreira — tocamos em festivais e em lugares super respeitados que sempre sonhamos e fomos considerados os DJs #64 do mundo no disputadíssimo Top 100 DJs, da DJ Mag UK — e nada nos faz mais felizes do que estar no palco trazendo tudo que estamos vivendo pelo mundão para a galera!

Vocês já fizeram várias lives e eventos em fins de tarde. Qual é a diferença de curtir um show nessa vibe, em um beach club?

Faz toda a diferença! Existe uma magia no pôr e no nascer do sol, e a trilha sonora acompanha essa magia. Tendemos a tocar músicas mais melódicas e bonitas, ou com uma vibe que case com o momento. E parece que todo mundo está sintonizado nessa mesma frequência, sabe? O contexto e o momento faz toda a diferença.

SERVIÇO

FESTA DE LANÇAMENTO DO BEACH CLUB TANTRAVITÓRIA 
Atração: Dubdogz
Quando: domingo (10 de dezembro)
Horário: 12h 
Endereço: Av Dante Michelini, 4.170, quiosques 10 e 11, Jardim Camburi, Vitória
Ingressos: R$ 100 (meia/1º lote)
Classificação indicativa: 16 anos 

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