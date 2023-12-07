Dubdogz promete show especial em Vitória: “Cheio de novidades”

Neste domingo (10) será inaugurado o mais novo beach club internacional de Vix, o TantraVitória. A unidade será a junção dos quiosques 10 e 11 da Praia de Camburi, em Vitória, e abre as portas em grande estilo: com muita música eletrônica. A atração principal é o duo de DJs Dubdogz, com os irmãos gêmeos Lucas e Marcos Ruback.
"Podem esperar um set bem inspirado, cheio de novidades. Acabamos de viver o melhor ano da nossa carreira", destaca o duo.
Animados com o show no novo point capixaba, a dupla de DJs conversou com a equipe de HZ e revelou estarem muito ansiosos para pisar no ES novamente. Confira a entrevista:
Qual é a expectativa pra essa apresentação no ES?
Estamos muito ansiosos! Sempre somos bem recebidos demais pelos capixabas. E na nossa última vez em Vitória tocamos até no "after".
O que as pessoas podem esperar do show?
Podem esperar um set bem inspirado, cheio de novidades. Acabamos de viver o melhor ano da nossa carreira — tocamos em festivais e em lugares super respeitados que sempre sonhamos e fomos considerados os DJs #64 do mundo no disputadíssimo Top 100 DJs, da DJ Mag UK — e nada nos faz mais felizes do que estar no palco trazendo tudo que estamos vivendo pelo mundão para a galera!
Vocês já fizeram várias lives e eventos em fins de tarde. Qual é a diferença de curtir um show nessa vibe, em um beach club?
Faz toda a diferença! Existe uma magia no pôr e no nascer do sol, e a trilha sonora acompanha essa magia. Tendemos a tocar músicas mais melódicas e bonitas, ou com uma vibe que case com o momento. E parece que todo mundo está sintonizado nessa mesma frequência, sabe? O contexto e o momento faz toda a diferença.
SERVIÇO
FESTA DE LANÇAMENTO DO BEACH CLUB TANTRAVITÓRIA
Atração: Dubdogz
Quando: domingo (10 de dezembro)
Horário: 12h
Endereço: Av Dante Michelini, 4.170, quiosques 10 e 11, Jardim Camburi, Vitória
Ingressos: R$ 100 (meia/1º lote)
Classificação indicativa: 16 anos
Atração: Dubdogz
Quando: domingo (10 de dezembro)
Horário: 12h
Endereço: Av Dante Michelini, 4.170, quiosques 10 e 11, Jardim Camburi, Vitória
Ingressos: R$ 100 (meia/1º lote)
Classificação indicativa: 16 anos