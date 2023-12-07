Lucas Lucco e Frank Aguiar animam a 25ª Expo de Vargem Alta

Lucas Lucco e Frank Aguiar são as atrações nacionais da 25ª Expo de Vargem Alta Crédito: Reprodução/Instagram/@lucaslucco/@frankaguiar

Atualização Após Lucas Lucco anunciar uma pausa na carreira, nesta quinta-feira (7), através das redes sociais, a Prefeitura de Vargem Alta cancelou o show do sertanejo na 25ª Expo Vargem Alta. O artista, que iria se apresentar neste sábado (9), será substituído pelo cantor Felipe Araújo.

Música de qualidade e muito rodeio prometem agitar a Região Sul do Estado durante o final de semana. De sexta (8) a domingo (10), artistas como Lucas Lucco e Frank Aguiar se apresentam durante a 25ª Expo de Vargem Alta.

Com entrada gratuita, o evento reunirá gastronomia, grandes nomes de artistas nacionais e locais, competição de marcha de cavalo e arena de rodeio em um só local, no Parque de Exposições Lair Alvarenga de Castro. Segundo a administração municipal, a expectativa é que a exposição reúna 15 mil pessoas no espaço.

Conforme divulgado pela Prefeitura, a exposição começa na sexta (8), a partir das 16h, com a abertura da praça de alimentação. A festa começa oficialmente a partir das 17h com a apresentação de Fabrício do Forró e a primeira rodada do circuito de rodeios, às 20h. Destaques do primeiro dia, Cleiton & Camargo e Forró Numa Boa garantem a diversão a partir das 22h.

No sábado (9), o concurso de marcha de cavalo começará às 9h e a premiação será feita às 19h. A partir das 13h, artistas como Mateus Montana e a dupla Zé da Silva & Lindomar se apresentam. Grande nome da noite, Lucas Lucco sobe ao palco a partir das 23h. O sertanejo dá voz aos hits "Mozão" (2014), "Eu Nunca Fui" (2023) e "Só Vai Saber"(2023), último single lançado em parceria com Luanna Prado.

O domingo (10) começa com a banda Reprise, que se apresenta a partir das 15h, e com o grupo ArtSamba, a partir das 17h. Às 18h, o público poderá acompanhar a final da competição de rodeio. Para fechar a programação com chave de ouro, o piauiense Frank Aguiar sobe ao palco a partir das 21h.

O "cãozinho dos teclados", como é conhecido, faz sucesso com as músicas "Morango do Nordeste", "Prenda" e pela sua versão de "Esperando na Janela", em parceria com a dupla Marcos & Belutti.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

SEXTA (8/12)

16h: Abertura da praça de alimentação

Abertura da praça de alimentação 17h: Fabrício do Forró

Fabrício do Forró 20h: Abertura oficial com Rodeio CRTR

Abertura oficial com Rodeio CRTR 22h: Cleiton e Camargo

Cleiton e Camargo 0h: Forró Numa Boa





Forró Numa Boa SÁBADO (9/12)

9h: Abertura do concurso de marcha

Abertura do concurso de marcha 10h: Abertura da praça de alimentação

Abertura da praça de alimentação 13h: Mateus Montana

Mateus Montana 15h: Zé da Silva e Lindomar

Zé da Silva e Lindomar 19h: Premiação do Concurso de Marcha

Premiação do Concurso de Marcha 21h: Rodeio CRTR

Rodeio CRTR 23h: Lucas Lucco

Lucas Lucco 0h: Kall Marques





Kall Marques DOMINGO (10/12)

12h: Abertura da praça de alimentação

Abertura da praça de alimentação 15h: Banda Reprise

Banda Reprise 17h: ArtSamba

ArtSamba 18h: Final do Rodeio CRTR

Final do Rodeio CRTR 21h: Frank Aguiar

SERVIÇO