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Entrada gratuita

Lucas Lucco e Frank Aguiar animam a 25ª Expo de Vargem Alta

Com entrada gratuita, evento começa na sexta (8) e segue até domingo (10); Arena de rodeio e competição de marcha de cavalos também fazem parte da programação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 10:07

Lucas Lucco e Frank Aguiar são as atrações nacionais da 25ª Expo de Vargem Alta
Lucas Lucco e Frank Aguiar são as atrações nacionais da 25ª Expo de Vargem Alta Crédito: Reprodução/Instagram/@lucaslucco/@frankaguiar

Atualização

08/12/2023 - 11:00
Após Lucas Lucco anunciar uma pausa na carreira, nesta quinta-feira (7), através das redes sociais, a Prefeitura de Vargem Alta cancelou o show do sertanejo na 25ª Expo Vargem Alta. O artista, que iria se apresentar neste sábado (9), será substituído pelo cantor Felipe Araújo.
Música de qualidade e muito rodeio prometem agitar a Região Sul do Estado durante o final de semana. De sexta (8) a domingo (10), artistas como Lucas Lucco e Frank Aguiar se apresentam durante a 25ª Expo de Vargem Alta.
Com entrada gratuita, o evento reunirá gastronomia, grandes nomes de artistas nacionais e locais, competição de marcha de cavalo e arena de rodeio em um só local, no Parque de Exposições Lair Alvarenga de Castro. Segundo a administração municipal, a expectativa é que a exposição reúna 15 mil pessoas no espaço.
Conforme divulgado pela Prefeitura, a exposição começa na sexta (8), a partir das 16h, com a abertura da praça de alimentação. A festa começa oficialmente a partir das 17h com a apresentação de Fabrício do Forró e a primeira rodada do circuito de rodeios, às 20h. Destaques do primeiro dia, Cleiton & Camargo e Forró Numa Boa garantem a diversão a partir das 22h.
No sábado (9), o concurso de marcha de cavalo começará às 9h e a premiação será feita às 19h. A partir das 13h, artistas como Mateus Montana e a dupla Zé da Silva & Lindomar se apresentam. Grande nome da noite, Lucas Lucco sobe ao palco a partir das 23h. O sertanejo dá voz aos hits "Mozão" (2014), "Eu Nunca Fui" (2023) e "Só Vai Saber"(2023), último single lançado em parceria com Luanna Prado.
O domingo (10) começa com a banda Reprise, que se apresenta a partir das 15h, e com o grupo ArtSamba, a partir das 17h. Às 18h, o público poderá acompanhar a final da competição de rodeio. Para fechar a programação com chave de ouro, o piauiense Frank Aguiar sobe ao palco a partir das 21h.
O "cãozinho dos teclados", como é conhecido, faz sucesso com as músicas "Morango do Nordeste", "Prenda" e pela sua versão de "Esperando na Janela", em parceria com a dupla Marcos & Belutti.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

  • SEXTA (8/12)
  • 16h: Abertura da praça de alimentação
  • 17h: Fabrício do Forró
  • 20h: Abertura oficial com Rodeio CRTR
  • 22h: Cleiton e Camargo
  • 0h: Forró Numa Boa

  • SÁBADO (9/12)
  • 9h: Abertura do concurso de marcha
  • 10h: Abertura da praça de alimentação
  • 13h: Mateus Montana
  • 15h: Zé da Silva e Lindomar
  • 19h: Premiação do Concurso de Marcha
  • 21h: Rodeio CRTR
  • 23h: Lucas Lucco
  • 0h: Kall Marques

  • DOMINGO (10/12)
  • 12h: Abertura da praça de alimentação
  • 15h: Banda Reprise
  • 17h: ArtSamba
  • 18h: Final do Rodeio CRTR
  • 21h: Frank Aguiar

SERVIÇO

  • 25ª EXPO DE VARGEM ALTA
  • QUANDO: 8 a 10 de dezembro
  • ONDE: Parque de Exposições Lair Alvarenga de Castro, na R. Ver. Pedro Israel David
  • ENTRADA: Gratuita

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