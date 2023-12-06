Tiee faz show em Vitória neste sábado (9): "Faremos um pagode de verdade"

O cantor de pagode Tiee Crédito: Divulgação

O cantor e compositor Tiee chega a Vitória neste sábado (9), trazendo, mais uma vez, para o Espírito Santo, a turnê “Samba Pro Meu Povo” - nome do DVD que possui mais de 113 milhões de reproduções nas plataformas digitais. O artista é atração principal do Samba Summer, no Gordinho Sambão, que também terá show do grupo Caju Pra Baixo.

Os ingressos custam entre R$ 70 (4º lote, pista, meia entrada) e R$ 300 (5º lote, frontstage, inteira). E para aumentar a expectativa, Tiee promete levar o melhor de suas canções para terras capixabas. Em entrevista a HZ , o dono dos sucessos "Acende o Celular", "Modo Avião" e “Som do Tambor” revelou que está animado para retornar a Capital neste fim de semana.

Ir para Vitória é sempre incrível. Sempre sou muito bem recepcionado quando chego em terras capixabas. Estou muito feliz de poder fazer parte dessa temporada de shows. Tenho certeza que faremos um pagode de verdade.

Sobre o repertório, o pagodeiro afirmou que não pode faltar “O Pai Tá On”, “Juntos” e “Moça”, do seu novo DVD. “A queridinha do momento é ‘Moça’. O pessoal pede muito! É sempre muito emocionante escutar todos cantando essa música que é muito especial para mim. Acreditei tanto nela e, graças a Deus, todos vocês puderam conhecer e ser impactados por essa canção”, afirmou.

Outra canção que estará no show é “Amo A Sua Filha”, samba gravado com o grupo Menos É Mais - que conta com mais de 1,4 milhões de views no YouTube.

Ou seja, certamente será uma apresentação pra lá de animada e contagiante - assim como todas as outras vezes que Tiee esteve no ES. Talvez por isso o artista guarda boas memórias por aqui.

“Sempre que eu vou é especial. Guardo momentos importantes das minhas idas a Vitória. Desde os shows até as moquecas deliciosas. Podem esperar muita energia, muito pagode e muito alto astral! Estamos preparados para entregar o melhor”

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