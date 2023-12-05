Réveillon 2024: Frank Aguiar se apresenta em palco na Grande São Pedro

Conhecido como o "cãozinho dos teclados", o instrumentista e compositor performará os sucessos de sua carreira em um palco que será montado na região da Grande São Pedro, em um show marcado para as 22h do dia 31 de dezembro. "Morango do Nordeste”, “Esperando na Janela”, “Casado também namora” e “Prenda” são alguns dos hits que o público espera ouvir.