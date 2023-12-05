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Virada

Réveillon 2024: Frank Aguiar se apresenta em palco na Grande São Pedro

Apresentação do cantor piauiense faz parte das comemorações em Vitória; artistas locais como Michele Freire e Chopp Samba também estão garantidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Dezembro de 2023 às 19:23

O cantor Frank Aguiar
O cantor Frank Aguiar Crédito: Instagram/@frankaguiar
Além da apresentação de Durval Lelys e um show de fogos de 20 minutos, o Réveillon de Vitória tem outras atrações já confirmadas! Na noite desta terça (5), a prefeitura municipal divulgou que o cantor piauiense Frank Aguiar está garantido na festa da virada da Capital. Artistas locais como Michele Freire e Chopp Samba também fazem parte do line-up.
Conhecido como o "cãozinho dos teclados", o instrumentista e compositor performará os sucessos de sua carreira em um palco que será montado na região da Grande São Pedro, em um show marcado para as 22h do dia 31 de dezembro. "Morango do Nordeste”, “Esperando na Janela”, “Casado também namora” e “Prenda” são alguns dos hits que o público espera ouvir. 

ATRAÇÕES LOCAIS

Antes de Frank Aguiar subir ao palco, atrações locais também farão suas performances. A partir das 19h, artistas como Michele Freire, Chopp Samba, Apóstolo Adair José e o Grupo de Louvor da Paróquia São Pedro Apóstolo também sobem ao palco para garantir a festa da virada.

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