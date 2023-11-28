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Mais de 100 dicas

Ceia completa: veja onde encomendar pratos para Natal e réveillon

HZ selecionou entradas, pratos, acompanhamentos e sobremesas em 20 locais com cardápio de fim de ano na Grande Vitória
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 17:20

Quer saber onde encomendar uma ceia completa para suas festas de fim de ano no ES? 
HZ fez uma seleção de entradas, petiscos, pratos, acompanhamentos e sobremesas disponíveis em 20 endereços da Grande Vitória.
A lista de estabelecimentos inclui restaurantes, empórios, bufês, rotisserias e mercados, que já estão prontos para receber os pedidos tanto para o Natal como para o réveillon. 
Então, se você não quer ter trabalho na cozinha, aproveite para fazer suas reservas entre as mais de 100 dicas que mostramos a seguir. 

RESTAURANTES

GABÊ FAMILY FOOD - A casa preparou combos para a ceia, que atendem de seis a oito pessoas, em três versões: Bronze (Farofa + proteína/R$ 393), Prata (salpicão + farofa + arroz + proteína/R$ 543) e Ouro (entrada + salpicão + farofa + arroz + proteína + rabanada/R$ 743). Entre os pratos avulsos, destaque para o salpicão de pernil com grão-de-bico e abacaxi (R$ 97/800g) e para o rosbife fatiado com tomatinhos confit e pesto de manjericão (R$ 144/500g).
  • Pedidos: até 12/12 com 10% de desconto (exceto combos) e até 20/12, pelo (27) 99602-2070 ou 3025-2070. 
  • Endereço: Rua Dr. Eurico de Aguiar, 900, Santa Lucia, Vitória.
CASA DA ILHA - O restaurante oferece ceia completa composta de assados como chester (R$ 229,90 a unidade/aprox. 3kg), pernil (R$ 99,90/kg) e tender bolinha (R$ 159,90 a unidade/aprox. 1kg), além de acompanhamentos como arroz de lentilhas com cebolas douradas (R$ 79,90/kg) e farofa à moda Casa da Ilha (alho, cebola, bacon, ovos e damasco/R$ 129,90 o quilo). Empadão, escondidinho, lasanha, quiche, salpicão, maionese, rabanada, pudim e pavê também estão no cardápio de fim de ano. 
  • Pedidos: até 20/12, pelo (27) 99999-9945 (Amanda). 
  • Endereço: Av. João Santos Filho, 340, Ilha de Santa Maria, Vitória. 
Farofa da ceia de Natal sob encomenda no restaurante Casa da Ilha, em Vitória
Farofa à moda do restaurante Casa da Ilha Crédito: Casa da Ilha/Divulgação
NÓZ COMIDA AFETIVA - Bife Wellington (R$ 390/1,5kg aprox.) e pernil de cordeiro assado (R$ 390) estão entre os pratos sob encomenda para a ceia, que tem ainda opções como vinagrete de polvo com feijão fradinho (R$ 95/500g), salada de bacalhau com grão-de-bico (R$ 95/500g) e salada de batata com camarão VM (R$ 95/500g). 
  • Pedidos: até 20/12 (Natal) e 27/12 (Ano Novo), pelo (27) 99701-6929.
  • Endereço: Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Jardim da Penha, Vitória. 
MAIS OPÇÃO - Lombo suíno com geleia de cebola caramelizada e bacon (R$ 139/1kg), maminha com molho de pera ao vinho tinto (R$ 149/1kg) e bacalhau cremoso com crumble de parmesão (R$ 199/1kg) são destaques no menu de encomendas, que traz ainda arroz de nozes com passas brancas (R$ 109/1kg), salada portuguesa de bacalhau (R$ 199/1kg) e rabanada com geleia de frutas vermelhas com espumante (R$ 139 a caixa com 15 unidades). 
  • Pedidos: até 18/12, ou enquanto durarem os estoques, pelo (27) 98146-5206 (Juliana). 
  • Endereço: Rua Chapot Presvot, 239, Praia do Canto, Vitória. 
Ceia de Natal do restaurante Mais Opção, em Vitória
Ceia sob encomenda do restaurante Mais Opção Crédito: Camila Luz
CAFÉ DONA LICA - No menu de Natal da casa, as tortas salgadas do tipo empadão saem nas versões frango com catupiry (R$ 220), bacalhau (R$ 290) e palmito com alho-poró (R$ 240), todas com aproximadamente 3kg. Também são oferecidas opções de carnes, como chester (R$ 99/1 kg), peru (R$ 99/1 kg), filé ao creme de mostarda e mel (R$ 170/1kg) e costelinha suína ao molho de abacaxi e pimenta (R$ 140/1 kg). Nos acompanhamentos, destaque para o salpicão de frango defumado (R$ 120/1 kg).
  • Pedidos: até 15/12, pelo (27) 99813-2192.
  • Endereço: Rua Victorino Cardoso, 264, Jardim Camburi, Vitória.
Torta de frango para ceia de Natal sob encomenda no Café Dona Lica, em Vitória
Torta de frango do Café Dona Lica Crédito: Rodrigo Borçato

CHEFS/BUFÊS

CAROL SARDENBERG - A chef traz no menu de fim de ano opções como peixe assado com crosta de panko, ervas e limão siciliano (R$ 310/serve em média 10 pessoas e acompanha cebolas e batatas cozidas), arroz vermelho com cogumelos (R$ 160/1 kg), batatas bravas com linguiça artesanal (R$ 100/1 kg), salada fria de macarrão (R$ 150/1 kg), salada de cevadinha (R$ 150/1 kg) e terrine de gorgonzola com mel de alho (R$ 140/serve em média oito pessoas).
  • Pedidos: até 20/12 (Natal) e 27/12 (Ano Novo), pelo (27) 99963-8383.
  • Endereço: Rua Agrimensor Adolpho Oliveira, 201, Praia do Canto, Vitória.  
CONSUELO CUISINE - O bufê das sócias Renata Consuelo e Juliana Barreto criou um menu com entradas, pratos e acompanhamentos para as ceias de fim de ano. Entre os destaques estão o Naked Cheese (brie assado em massa folhada com nuts caramelizadas, frutas secas e frescas/R$ 290/1,5 kg), a farofa de maracujá com bacon e farinha panko (R$ 60/500g), a Rainbow Salad (salada tailandesa com legumes, bifum, udon e molho sweet chili/R$ 130/1 kg) e o filé mignon bovino com cenouras glaceadas, alho, échalotes, tomates confitados e molho vierge (R$ 490/1,5 kg). 
  • Pedidos: até 15/12, pelo (27) 99709-9976.
  • Endereço: Rua José Luiz Gabeira, 81, Loja 4, Barro Vermelho, Vitória.   
Ceia de Natal por encomenda do bufê Consuelo Cuisine, em Vitória
Pratos do menu de fim de ano da Consuelo Cuisine Crédito: Arthur Dalla
EDNA JABOUR - O cardápio da chef para a ceia inclui itens como brie folhado com nuts caramelizadas (R$ 240/ serve até 12 pessoas), terrine de queijo com presunto de Parma e geleia de figo (R$ 170/450g), bolinho de feijoada (R$ 45/25 unidades), escalope de mignon ao creme de gorgonzola (R$ 220/ 1 kg) e bacalhau à Zé do Pipo (R$ 200/ 1 kg).
  • Pedidos: até 20/12 (Natal) e 27/12 (Ano Novo). 
  • Endereço: Rua Aleixo Neto, 154 e 156, Santa Lúcia, Vitória.   
VIVIAN MUSSO GASTRONOMIA - A chef preparou um menu de fim de ano com opções salgadas e doces. Lascas de cordeiro ao molho de vinho (R$ 180/500g), gratinado de lagosta e camarões VM ao espumante (R$ 220/500g), cuscuz de legumes ao limão siciliano (R$ 90/500g), salpicão defumado (R$ 90/500g) e torta banana pudding (R$ 180/20cm de diâmetro) são opções para encomendar. 
  • Pedidos: até 20/12 (Natal) e 27/12 (Ano Novo), pelo (27) 99984-9894.
  • Endereço: Jardim da Penha, Vitória.  

ROTISSERIAS E DELICATÉSSENS

BEM DITA MASSA - Ravióli de damasco ao molho Alfredo (R$ 59/1 kg), conquilha de cordeiro ao funghi ou com bacalhau ao molho branco (R$ 72/1 kg) e lasanha à bolonhesa (R$ 59/1 kg) estão entre as sugestões da rotisseria para as festas de fim de ano.
  • Pedidos: até 15/12.  (27) 99909-4789 (Jardim Camburi)
  • Endereço: Barro Vermelho, Vitória. (27) 99778-2898. Jardim Camburi, Vitória. (27) 99909-4789. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99294-0179. 
Ravióli de damasco ao molho Alfredo da rotisseria Bem Dita Massa
Ravióli de damasco ao molho Alfredo da Bem Dita Massa Crédito: Bem Dita Massa/Divulgação
BEMTÔ - O menu de fim de ano da rotisseria traz como opção caponata alla siciliana (R$ 45/300g), farofa de maçã verde na manteiga (R$ 90/1 kg), lasanha de bacalhau (R$ 130/1 kg), paleta de cordeiro assada ao molho de vinho e hortelã (R$ 165/1 kg) e peru (ou chester) assado e recheado com farofa (R$ 90/1 kg), entre outros itens. De sobremesa, uma dica é o pudim de queijo grana padano (R$ 160/ 1 kg). 
  • Pedidos: até 16/12 (Natal) e 26/12 (Ano Novo), pelo (27) 99824-1441.
  • Endereço: Rua Henrique Rosetti, 210, lojas 8 e 9, Bento Ferreira, Vitória.
CASA ROTI - Brandade de bacalhau com tapenade de azeitona preta (R$ 180/1 kg), peru assado inteiro recheado com farofa rica e servido com molho de manteiga e laranja (R$ 80/ 1 kg - a peça pesa aprox. 5kg) e cuscuz marroquino com legumes, castanhas e hortelã (R$ 110/ 1 kg) são alguns itens do menu de fim de ano.
  • Pedidos: até 18/12 (Natal) e 26/12 (Ano Novo), pelo (27) 99690-3939 ou 2142-4060.  
  • Endereço: Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 70, loja 1, Jardim Camburi, Vitória.
DELICATUS - Salpicão de peru com batata palha (R$ 78/500g); arroz com bacon, damasco e amêndoas (R$ 52/500g); camarão ao creme de milho (R$ 72/500g), quiche caprese com burrata, tomate confit e pesto (R$ 140/12 fatias), terrine de salmão com gravlax (R$ 220) e rocambole de abacaxi com brigadeiro de coco (R$ 110) estão no cardápio de fim de ano. 
  • Pedidos: até 21/12 (Natal) e 28/12 (Ano Novo), pelo (27) 99507-7091.
  • Endereço: Rua José Nascif, 490, Bairro República, Vitória.  
Terrine de salmão em duas texturas com gravlax da Delicatus
Terrine de salmão em duas texturas com gravlax da Delicatus Crédito: Delicatus/Divulgação
YALLA COZINHA ÁRABE (ADRIANA SEADI) - As petisqueiras com antepastos árabes estão disponíveis em dois tamanhos: M (R$ 50) e G (R$ 130), e além dessas opções, a rotisseria prepara assados, como quibe recheado com coalhada e cebola caramelizada (R$ 100/1 kg), arroz marroquino (R$ 80/1 kg) e salada de tabule (R$ 70/1kg). De sobremesa, a dica são os doces no pote G (R$ 180 cada um): bombom de uva, pavê de amendoim, pavê de pêssego, bolo de nozes com damasco e bolo de coco com abacaxi.
  • Pedidos: até 20/12, ou enquanto durarem os estoques, pelo (27) 99790-5199.
  • Endereço: Av. Hugo Musso, 34, Parque das Castanheiras (Praia da Costa). Vila Velha.  
Comida árabe para a ceia de Natal sob encomenda na Yalla Cozinha Árabe, em Vila Velha
Petisqueira com antepastos árabes da Yalla Cozinha Árabe Crédito: Yalla/Instagram
EMPÓRIO BISTUT'S - O cardápio especial de fim de ano inclui filé ao molho de vinho Malbec (R$ 390/seis pessoas), cordeiro ao molho de hortelã com minibatatas e cebolas (R$ 450, peça inteira com aprox. 2kg) e camarão ao Termidor (R$ 620 com aprox. 3 kg/VM ), além de acompanhamentos como farofa natalina, arroz de amêndoas, quindão e torta de nozes. 
  • Pedidos: até 20/12, pelo (27) 99291-2299.
  • Endereço: Rua Izaltino Arão Marques, 158. Mata da Praia, Vitória.
EMPÓRIO JOAQUIM - No menu de fim de ano, destaque para as entradas frias, como maionese de camarão com wasabi e batata (R$ 120/500g) e salpicão de frango orgânico (R$ 60/500g), e para os assados, entre eles lombo suíno assado com maçã verde (R$ 126/ aprox. 500g), tender bolinha com mel (R$ 262/ serve de 4 a 5 pessoas). A farofa italiana de pistache (R$ 50/500g) também é uma opção para encomendar. 
  • Pedidos: até 18/12 (Natal) e 26/12 (Ano Novo), pelo (27) 99612-3979. Valor mínimo do pedido: R$ 300. 
  • Endereço: Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day By Day, Lojas 1 e 2, Praia do Canto, Vitória.  
Ceia de Natal sob encomenda do Empório Joaquim, em Vitória
Salpicão sob encomenda do Empório Joaquim Crédito: Olivier Schochlin
EMPÓRIO SÃO BENTO - Entre as opções de prato no menu de fim de ano, há arroz de rabada (R$ 149,90/ 1 kg), arroz de cordeiro com shiitake e cebolas caramelizadas (R$ 159,90/ 1 kg) e bacalhau à Gomes de Sá (R$ 189,90/ 1 kg). Na lista de acompanhamentos, destaque para a maionese de lagosta (R$ 199,90/ 1 kg), e na seção de terrines, vale provar a de polvo com amêndoas (R$ 39,90/ 250g).
  • Pedidos: até 19/12 (Natal) e 26/12 (Ano Novo), ou enquanto durarem os estoques, pelo (27) 99507-4388 e 3029-3829.
  • Endereço: Av. Carlos Moreira Lima, 481, Loja 2, Bento Ferreira, Vitória.       
EMPÓRIO TURK ZOO - As sugestões da casa para a ceia incluem torre de quibe cru (R$ 89/ 600g), homus (R$ 19/200g), mhamara (pasta de pimentão/R$ 25/200g), arroz com lentilha (R$ 48/ 900g), charutinhos de folha de uva (R$ 190/1 kg) ou de repolho (R$ 48/ 800g), além do combinado composto de quibe cru, homus, mhamara, babaganoush, coalhada (150g de cada um), 12 miniquibes, 12 miniesfihas e pão árabe (R$ 180).
  • Pedidos: até 23/12 (Natal) e 30/12 (Ano Novo), pelo (27) 99201-8008.
  • Endereço: Av. Rio Branco, 1645, Ed. Ayrton Senna, loja 17, Praia do Canto, Vitória.
PASSIONE PASTA - O empório e bistrô especializado em massas traz em destaque para as festas fettuccine com camarão na fonduta de grana padano (R$ 420/serve cinco pessoas); ossobuco com gremolata, talharim na manteiga e sálvia com molho da carne (R$ 390/cinco pessoas); salmão ao molho de manteiga com azeitona e tomatinhos (R$ 290/quatro pessoas); e nhoque de banana-da-terra alla amatriciana (R$ 89,90/ 1 kg). De sobremesa, vale pedir o tiramisù com chocolate belga (R$ 169/cinco pessoas). 
  • Pedidos: até 15/12, pelo (27) 99910-7727.
  • Endereço: Rua Aquino de Araújo, 180, loja 5, Praia da Costa, Vila Velha.
Massas da rotisseria Passione Pasta, em Vila Velha
Massas e pratos da Passione Pasta para o Natal Crédito: Passione/Divulgação

MERCADOS

SÃO JOSÉ SUPERMERCADOS - O cardápio de Natal e Réveillon traz opções como tábua de frios (R$ 134,90/ 1 kg), salada de frango defumado (R$ 114,90/ 1 kg), peru assado com frutas (R$ 89,90/ 1 kg), pernil de cordeiro com ervas (R$ 149,90/ 1 kg) e rabanada (R$ 68,90/ 1 kg).  
  • Pedidos: até 22/12 (Natal) e 29/12 (Ano Novo), nas lojas de Vitória, Vila Velha e Serra. Mais informações: @saojosesupermercados. 

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