Ceia completa: veja onde encomendar pratos para Natal e réveillon

Quer saber onde encomendar uma ceia completa para suas festas de fim de ano no ES?
HZ fez uma seleção de entradas, petiscos, pratos, acompanhamentos e sobremesas disponíveis em 20 endereços da Grande Vitória.
A lista de estabelecimentos inclui restaurantes, empórios, bufês, rotisserias e mercados, que já estão prontos para receber os pedidos tanto para o Natal como para o réveillon.
Então, se você não quer ter trabalho na cozinha, aproveite para fazer suas reservas entre as mais de 100 dicas que mostramos a seguir.
RESTAURANTES
GABÊ FAMILY FOOD - A casa preparou combos para a ceia, que atendem de seis a oito pessoas, em três versões: Bronze (Farofa + proteína/R$ 393), Prata (salpicão + farofa + arroz + proteína/R$ 543) e Ouro (entrada + salpicão + farofa + arroz + proteína + rabanada/R$ 743). Entre os pratos avulsos, destaque para o salpicão de pernil com grão-de-bico e abacaxi (R$ 97/800g) e para o rosbife fatiado com tomatinhos confit e pesto de manjericão (R$ 144/500g).
- Pedidos: até 12/12 com 10% de desconto (exceto combos) e até 20/12, pelo (27) 99602-2070 ou 3025-2070.
- Endereço: Rua Dr. Eurico de Aguiar, 900, Santa Lucia, Vitória.
CASA DA ILHA - O restaurante oferece ceia completa composta de assados como chester (R$ 229,90 a unidade/aprox. 3kg), pernil (R$ 99,90/kg) e tender bolinha (R$ 159,90 a unidade/aprox. 1kg), além de acompanhamentos como arroz de lentilhas com cebolas douradas (R$ 79,90/kg) e farofa à moda Casa da Ilha (alho, cebola, bacon, ovos e damasco/R$ 129,90 o quilo). Empadão, escondidinho, lasanha, quiche, salpicão, maionese, rabanada, pudim e pavê também estão no cardápio de fim de ano.
- Pedidos: até 20/12, pelo (27) 99999-9945 (Amanda).
- Endereço: Av. João Santos Filho, 340, Ilha de Santa Maria, Vitória.
NÓZ COMIDA AFETIVA - Bife Wellington (R$ 390/1,5kg aprox.) e pernil de cordeiro assado (R$ 390) estão entre os pratos sob encomenda para a ceia, que tem ainda opções como vinagrete de polvo com feijão fradinho (R$ 95/500g), salada de bacalhau com grão-de-bico (R$ 95/500g) e salada de batata com camarão VM (R$ 95/500g).
- Pedidos: até 20/12 (Natal) e 27/12 (Ano Novo), pelo (27) 99701-6929.
- Endereço: Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Jardim da Penha, Vitória.
MAIS OPÇÃO - Lombo suíno com geleia de cebola caramelizada e bacon (R$ 139/1kg), maminha com molho de pera ao vinho tinto (R$ 149/1kg) e bacalhau cremoso com crumble de parmesão (R$ 199/1kg) são destaques no menu de encomendas, que traz ainda arroz de nozes com passas brancas (R$ 109/1kg), salada portuguesa de bacalhau (R$ 199/1kg) e rabanada com geleia de frutas vermelhas com espumante (R$ 139 a caixa com 15 unidades).
- Pedidos: até 18/12, ou enquanto durarem os estoques, pelo (27) 98146-5206 (Juliana).
- Endereço: Rua Chapot Presvot, 239, Praia do Canto, Vitória.
CAFÉ DONA LICA - No menu de Natal da casa, as tortas salgadas do tipo empadão saem nas versões frango com catupiry (R$ 220), bacalhau (R$ 290) e palmito com alho-poró (R$ 240), todas com aproximadamente 3kg. Também são oferecidas opções de carnes, como chester (R$ 99/1 kg), peru (R$ 99/1 kg), filé ao creme de mostarda e mel (R$ 170/1kg) e costelinha suína ao molho de abacaxi e pimenta (R$ 140/1 kg). Nos acompanhamentos, destaque para o salpicão de frango defumado (R$ 120/1 kg).
- Pedidos: até 15/12, pelo (27) 99813-2192.
- Endereço: Rua Victorino Cardoso, 264, Jardim Camburi, Vitória.
CHEFS/BUFÊS
CAROL SARDENBERG - A chef traz no menu de fim de ano opções como peixe assado com crosta de panko, ervas e limão siciliano (R$ 310/serve em média 10 pessoas e acompanha cebolas e batatas cozidas), arroz vermelho com cogumelos (R$ 160/1 kg), batatas bravas com linguiça artesanal (R$ 100/1 kg), salada fria de macarrão (R$ 150/1 kg), salada de cevadinha (R$ 150/1 kg) e terrine de gorgonzola com mel de alho (R$ 140/serve em média oito pessoas).
- Pedidos: até 20/12 (Natal) e 27/12 (Ano Novo), pelo (27) 99963-8383.
- Endereço: Rua Agrimensor Adolpho Oliveira, 201, Praia do Canto, Vitória.
CONSUELO CUISINE - O bufê das sócias Renata Consuelo e Juliana Barreto criou um menu com entradas, pratos e acompanhamentos para as ceias de fim de ano. Entre os destaques estão o Naked Cheese (brie assado em massa folhada com nuts caramelizadas, frutas secas e frescas/R$ 290/1,5 kg), a farofa de maracujá com bacon e farinha panko (R$ 60/500g), a Rainbow Salad (salada tailandesa com legumes, bifum, udon e molho sweet chili/R$ 130/1 kg) e o filé mignon bovino com cenouras glaceadas, alho, échalotes, tomates confitados e molho vierge (R$ 490/1,5 kg).
- Pedidos: até 15/12, pelo (27) 99709-9976.
- Endereço: Rua José Luiz Gabeira, 81, Loja 4, Barro Vermelho, Vitória.
EDNA JABOUR - O cardápio da chef para a ceia inclui itens como brie folhado com nuts caramelizadas (R$ 240/ serve até 12 pessoas), terrine de queijo com presunto de Parma e geleia de figo (R$ 170/450g), bolinho de feijoada (R$ 45/25 unidades), escalope de mignon ao creme de gorgonzola (R$ 220/ 1 kg) e bacalhau à Zé do Pipo (R$ 200/ 1 kg).
- Pedidos: até 20/12 (Natal) e 27/12 (Ano Novo).
- Endereço: Rua Aleixo Neto, 154 e 156, Santa Lúcia, Vitória.
VIVIAN MUSSO GASTRONOMIA - A chef preparou um menu de fim de ano com opções salgadas e doces. Lascas de cordeiro ao molho de vinho (R$ 180/500g), gratinado de lagosta e camarões VM ao espumante (R$ 220/500g), cuscuz de legumes ao limão siciliano (R$ 90/500g), salpicão defumado (R$ 90/500g) e torta banana pudding (R$ 180/20cm de diâmetro) são opções para encomendar.
- Pedidos: até 20/12 (Natal) e 27/12 (Ano Novo), pelo (27) 99984-9894.
- Endereço: Jardim da Penha, Vitória.
ROTISSERIAS E DELICATÉSSENS
BEM DITA MASSA - Ravióli de damasco ao molho Alfredo (R$ 59/1 kg), conquilha de cordeiro ao funghi ou com bacalhau ao molho branco (R$ 72/1 kg) e lasanha à bolonhesa (R$ 59/1 kg) estão entre as sugestões da rotisseria para as festas de fim de ano.
- Pedidos: até 15/12. (27) 99909-4789 (Jardim Camburi)
- Endereço: Barro Vermelho, Vitória. (27) 99778-2898. Jardim Camburi, Vitória. (27) 99909-4789. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99294-0179.
BEMTÔ - O menu de fim de ano da rotisseria traz como opção caponata alla siciliana (R$ 45/300g), farofa de maçã verde na manteiga (R$ 90/1 kg), lasanha de bacalhau (R$ 130/1 kg), paleta de cordeiro assada ao molho de vinho e hortelã (R$ 165/1 kg) e peru (ou chester) assado e recheado com farofa (R$ 90/1 kg), entre outros itens. De sobremesa, uma dica é o pudim de queijo grana padano (R$ 160/ 1 kg).
- Pedidos: até 16/12 (Natal) e 26/12 (Ano Novo), pelo (27) 99824-1441.
- Endereço: Rua Henrique Rosetti, 210, lojas 8 e 9, Bento Ferreira, Vitória.
CASA ROTI - Brandade de bacalhau com tapenade de azeitona preta (R$ 180/1 kg), peru assado inteiro recheado com farofa rica e servido com molho de manteiga e laranja (R$ 80/ 1 kg - a peça pesa aprox. 5kg) e cuscuz marroquino com legumes, castanhas e hortelã (R$ 110/ 1 kg) são alguns itens do menu de fim de ano.
- Pedidos: até 18/12 (Natal) e 26/12 (Ano Novo), pelo (27) 99690-3939 ou 2142-4060.
- Endereço: Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 70, loja 1, Jardim Camburi, Vitória.
DELICATUS - Salpicão de peru com batata palha (R$ 78/500g); arroz com bacon, damasco e amêndoas (R$ 52/500g); camarão ao creme de milho (R$ 72/500g), quiche caprese com burrata, tomate confit e pesto (R$ 140/12 fatias), terrine de salmão com gravlax (R$ 220) e rocambole de abacaxi com brigadeiro de coco (R$ 110) estão no cardápio de fim de ano.
- Pedidos: até 21/12 (Natal) e 28/12 (Ano Novo), pelo (27) 99507-7091.
- Endereço: Rua José Nascif, 490, Bairro República, Vitória.
YALLA COZINHA ÁRABE (ADRIANA SEADI) - As petisqueiras com antepastos árabes estão disponíveis em dois tamanhos: M (R$ 50) e G (R$ 130), e além dessas opções, a rotisseria prepara assados, como quibe recheado com coalhada e cebola caramelizada (R$ 100/1 kg), arroz marroquino (R$ 80/1 kg) e salada de tabule (R$ 70/1kg). De sobremesa, a dica são os doces no pote G (R$ 180 cada um): bombom de uva, pavê de amendoim, pavê de pêssego, bolo de nozes com damasco e bolo de coco com abacaxi.
- Pedidos: até 20/12, ou enquanto durarem os estoques, pelo (27) 99790-5199.
- Endereço: Av. Hugo Musso, 34, Parque das Castanheiras (Praia da Costa). Vila Velha.
EMPÓRIO BISTUT'S - O cardápio especial de fim de ano inclui filé ao molho de vinho Malbec (R$ 390/seis pessoas), cordeiro ao molho de hortelã com minibatatas e cebolas (R$ 450, peça inteira com aprox. 2kg) e camarão ao Termidor (R$ 620 com aprox. 3 kg/VM ), além de acompanhamentos como farofa natalina, arroz de amêndoas, quindão e torta de nozes.
- Pedidos: até 20/12, pelo (27) 99291-2299.
- Endereço: Rua Izaltino Arão Marques, 158. Mata da Praia, Vitória.
EMPÓRIO JOAQUIM - No menu de fim de ano, destaque para as entradas frias, como maionese de camarão com wasabi e batata (R$ 120/500g) e salpicão de frango orgânico (R$ 60/500g), e para os assados, entre eles lombo suíno assado com maçã verde (R$ 126/ aprox. 500g), tender bolinha com mel (R$ 262/ serve de 4 a 5 pessoas). A farofa italiana de pistache (R$ 50/500g) também é uma opção para encomendar.
- Pedidos: até 18/12 (Natal) e 26/12 (Ano Novo), pelo (27) 99612-3979. Valor mínimo do pedido: R$ 300.
- Endereço: Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day By Day, Lojas 1 e 2, Praia do Canto, Vitória.
EMPÓRIO SÃO BENTO - Entre as opções de prato no menu de fim de ano, há arroz de rabada (R$ 149,90/ 1 kg), arroz de cordeiro com shiitake e cebolas caramelizadas (R$ 159,90/ 1 kg) e bacalhau à Gomes de Sá (R$ 189,90/ 1 kg). Na lista de acompanhamentos, destaque para a maionese de lagosta (R$ 199,90/ 1 kg), e na seção de terrines, vale provar a de polvo com amêndoas (R$ 39,90/ 250g).
- Pedidos: até 19/12 (Natal) e 26/12 (Ano Novo), ou enquanto durarem os estoques, pelo (27) 99507-4388 e 3029-3829.
- Endereço: Av. Carlos Moreira Lima, 481, Loja 2, Bento Ferreira, Vitória.
EMPÓRIO TURK ZOO - As sugestões da casa para a ceia incluem torre de quibe cru (R$ 89/ 600g), homus (R$ 19/200g), mhamara (pasta de pimentão/R$ 25/200g), arroz com lentilha (R$ 48/ 900g), charutinhos de folha de uva (R$ 190/1 kg) ou de repolho (R$ 48/ 800g), além do combinado composto de quibe cru, homus, mhamara, babaganoush, coalhada (150g de cada um), 12 miniquibes, 12 miniesfihas e pão árabe (R$ 180).
- Pedidos: até 23/12 (Natal) e 30/12 (Ano Novo), pelo (27) 99201-8008.
- Endereço: Av. Rio Branco, 1645, Ed. Ayrton Senna, loja 17, Praia do Canto, Vitória.
PASSIONE PASTA - O empório e bistrô especializado em massas traz em destaque para as festas fettuccine com camarão na fonduta de grana padano (R$ 420/serve cinco pessoas); ossobuco com gremolata, talharim na manteiga e sálvia com molho da carne (R$ 390/cinco pessoas); salmão ao molho de manteiga com azeitona e tomatinhos (R$ 290/quatro pessoas); e nhoque de banana-da-terra alla amatriciana (R$ 89,90/ 1 kg). De sobremesa, vale pedir o tiramisù com chocolate belga (R$ 169/cinco pessoas).
- Pedidos: até 15/12, pelo (27) 99910-7727.
- Endereço: Rua Aquino de Araújo, 180, loja 5, Praia da Costa, Vila Velha.
MERCADOS
SÃO JOSÉ SUPERMERCADOS - O cardápio de Natal e Réveillon traz opções como tábua de frios (R$ 134,90/ 1 kg), salada de frango defumado (R$ 114,90/ 1 kg), peru assado com frutas (R$ 89,90/ 1 kg), pernil de cordeiro com ervas (R$ 149,90/ 1 kg) e rabanada (R$ 68,90/ 1 kg).
- Pedidos: até 22/12 (Natal) e 29/12 (Ano Novo), nas lojas de Vitória, Vila Velha e Serra. Mais informações: @saojosesupermercados.