Conheça os vinhos da região da Beira Interior, em Portugal

Quando falamos de vinhos portugueses, facilmente os distinguimos por suas regiões produtoras, como Douro, Dão, Alentejo e a famosa região dos Vinhos Verdes. Essas áreas talvez sejam até mais conhecidas do que as próprias uvas locais.

Mas Portugal tem vinhedos em toda a sua extensão territorial, e algumas regiões não são tão conhecidas por nós, brasileiros, por não terem ainda seus vinhos exportados para cá em grande escala. É o caso da região da Beira Interior, uma das mais antigas e tradicionais daquele país.

CUSTO-BENEFÍCIO

Conheci recentemente, por meio de uma comitiva da Câmara de Comércio de Portugal, rótulos de vinícolas da Beira Interior que ainda não são comercializados no Espírito Santo, mas devem chegar aqui em breve.

Foram apresentados excelentes vinhos e alguns me deixaram bem curiosa, principalmente pela ótima relação custo-benefício. No mapa, a Beira Interior fica logo abaixo do Dão, e seus vinhos são de altitude, cultivados em zonas de encostas com vinhas de mais de 80 anos, sob influência de clima continental.

ALTITUDE

Dizem até que a Beira Interior é uma forte candidata a melhor região do mundo para vinhos brancos. Trata-se de um local muito alto, por volta de 750 metros de altitude.

Com a altitude, a atmosfera torna-se menos densa e a pressão mais baixa, por isso a retenção do calor é menos eficaz. Isso é ótimo para o amadurecimento sadio das uvas e resulta em vinhos salinos, frescos e longevos.

Vinhos da Beira Interior ainda são pouco conhecidos no Brasil Crédito: Shutterstock

Dentro de Beira Interior, que é uma D.O.C. (Denominação de Origem Controlada), existem três sub-regiões: Pinhel, Castelo Rodrigo e Cova da Beira. Fora dessas três regiões também existem vinhos e vinhas não contemplados na D.O.C. Beira Interior, mas que fazem parte da I.G. (Indicação Geográfica) Terras da Beira.

As uvas nativas mais usadas na elaboração dos vinhos são a branca Síria, com intensidade aromática e um frescor em boca muito agradável; a Fonte Cal, que também é uma casta branca, porém com mais estrutura e cremosidade; e a tinta Rufete, dominante nas vinhas mais velhas e que produz vinhos mais elegantes, frutados e com taninos macios.

Outras uvas clássicas também são plantadas por lá, como a Touriga Nacional, a Arinto e até as internacionais Chardonnay e Syrah.

Os vinhos da Beira Interior têm qualidade, combinam com o clima brasileiro e são vendidos a preços acessíveis, portanto, merecem atenção. Para conhecer melhor os rótulos dessa região portuguesa, fique de olho nas dicas a seguir.

4 DICAS DE VINHOS DA BEIRA INTERIOR