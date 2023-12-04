Réveillon 2024: Camburi terá 20 minutos de queima de fogos

Vitória terá 20 minutos de queima de fogos Crédito: Vitor Jubini

20 minutos de queima de fogos. Além do dia 31, também haverá o chamado “pré-réveillon” nos dias 29 e 30 de dezembro (sexta e sábado), em um palco montado entre a Mata da Praia e Jardim Camburi. Após o anúncio de Durval Lelys como uma das atrações da megafesta de réveillon em Camburi , o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, revelou nesta segunda-feira (04) que a virada de ano terá. Além do dia 31, também haverá o chamado “pré-réveillon” nos dias 29 e 30 de dezembro (sexta e sábado), em um palco montado entre a Mata da Praia e Jardim Camburi.

“Já está tudo contratado. Serão mais de 20 minutos de queima de fogos em Camburi. Um espetáculo lindo que vai estar em conjunto com as nossas atrações musicais dessa festa. São grandes atrações que a cidade merece, Vitória é uma metrópole referência no Brasil”, destacou Pazolini em entrevista para a rádio CBN.

De acordo com o prefeito, ainda será anunciada mais uma atração nacional nesta semana. “Estamos finalizando a contratação de mais uma atração para fazer o anúncio. Tenho certeza que será uma atração nacional que também vai atrair um grande público para Camburi”, ressaltou.

Além do vocalista do Asa de Águia, os cantores capixabas Marcelo Ribeiro e Amaro Lima também estão confirmados na programação em Camburi. Os shows são gratuitos.

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