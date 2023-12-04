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Virada de ano

Réveillon 2024: Camburi terá 20 minutos de queima de fogos

Em entrevista para a rádio CBN, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, ainda revelou que será divulgada mais uma atração nacional nesta semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Dezembro de 2023 às 15:01

Fogos do ano-novo de 2019-2020 na Praia de Camburi, em Vitória
Vitória terá 20 minutos de queima de fogos Crédito: Vitor Jubini
Após o anúncio de Durval Lelys como uma das atrações da megafesta de réveillon em Camburi, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, revelou nesta segunda-feira (04) que a virada de ano terá 20 minutos de queima de fogos. Além do dia 31, também haverá o chamado “pré-réveillon” nos dias 29 e 30 de dezembro (sexta e sábado), em um palco montado entre a Mata da Praia e Jardim Camburi.
“Já está tudo contratado. Serão mais de 20 minutos de queima de fogos em Camburi. Um espetáculo lindo que vai estar em conjunto com as nossas atrações musicais dessa festa. São grandes atrações que a cidade merece, Vitória é uma metrópole referência no Brasil”, destacou Pazolini em entrevista para a rádio CBN.
De acordo com o prefeito, ainda será anunciada mais uma atração nacional nesta semana. “Estamos finalizando a contratação de mais uma atração para fazer o anúncio. Tenho certeza que será uma atração nacional que também vai atrair um grande público para Camburi”, ressaltou.
Além do vocalista do Asa de Águia, os cantores capixabas Marcelo Ribeiro e Amaro Lima também estão confirmados na programação em Camburi. Os shows são gratuitos.

Vai passar o réveillon fora da Capital?

HZ preparou uma lista com as cidades de Norte a Sul do Espírito Santo que já confirmaram programação para a virada. Entre Grande Vitória e interior do Estado, uma coisa é certa: não faltam opções para começar 2024 em grande estilo. Confira aqui a matéria completa.

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