Réveillon 2024: veja as cidades do ES que terão queima de fogos e shows

Chegou a hora de escolher o local para receber 2024. E para quem está no Espírito Santo tem programações de Norte a Sul. Na Grande Vitória, por exemplo, o espetáculo está garantido nas praias de Vitória, Serra e Vila Velha. A programação, que inclui muita música e a tradicional queima de fogos, também veio com novidades em alguns locais neste ano.
Em Vitória, nos dias 29 e 30 de dezembro acontece o “pré-réveillon”, em um placo montando entre os bairros Mata da Praia e Jardim Camburi.
Entre os nomes que vão agitar a festa na cidade estão Durval Lelys, que se apresenta no dia 29 de dezembro, Amado Batista, no sábado (30), ambos em Camburi, e Frank Aguiar, na região da Grande São Pedro, no dia 31 de dezembro.
Já em Vila Velha, o público pode esperar a queima de fogos na praia. Quem optar em passar o réveillon na Serra pode esperar uma programação extensa com vários shows e queima de fogos em cinco praias: Nova Almeida, Jacaraípe, Manguinhos, Bicanga e Balneário de Carapebus.
OLODUM EM ARACRUZ
Para receber o novo ano em grande estilo, o município de Aracruz terá show da banda Olodum, além de outras duas atrações locais. A apresentação será realizada na noite do dia 31 de dezembro, na Barra do Sahy, e vai levar para o público músicas do axé, como “I Miss Her”, “Vem Meu Amor” e “Madagascar”.
Em Santa Cruz também haverá programação na virada e no pré-réveillon. Assim que o relógio marcar meia-noite, o show pirotécnico contará com um espetáculo à parte. A previsão é de 20 minutos de queima de fogos na Barra do Sahy e ainda queima de fogos em todo litoral de Aracruz.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA
VITÓRIA
Em Vitória serão três noites de festa, nos dias 29, 30 e 31 de dezembro, com shows musicais nacionais e locais na Orla de Camburi, entre Mata da Praia e Jardim Camburi. Durval Lelys se apresenta no dia 29 de dezembro, e Amado Batista, no sábado (30), em Camburi. Já o cantor Frank Aguiar fará um show especial na região da Grande São Pedro, no dia 31 de dezembro. O réveillon na Praia de Camburi terá um show de fogos de 20 minutos.
- Praia de Camburi
- 29 de dezembro
- Durval Lelys
- 30 de dezembro
- Amado Batista
- 31 de dezembro
- Alemão do Forró
- São Pedro
- 31 de dezembro
- Frank Aguiar
VILA VELHA
Em Vila Velha, está confirmada a tradicional queima de fogos no Réveillon. Serão instaladas 12 balsas ao longo das praias da Costa, Itapoã, Vila Velha e Itaparica. Outros quatro pontos de queimas de fogos serão em terra, nas praias da Barra do Jucu, Praia dos Recifes, Ponta da Fruta e Nova Ponta da Fruta. Ao todo, serão 14 minutos de show piromusical.
SERRA
Em Jacaraípe os fogos terão duração de 15 minutos. Já em Manguinhos, Nova Almeida, Bicanga e Balneário Carapebus a duração será de cerca de 7 minutos.
- Pré-Réveillon
- 30 de dezembro
- Jacaraípe: Cheiro Moreno às 20h30 e Pele Morena às 22h30
- Manguinhos: Mistura Perfeita às 20h30 e Beto Look, ex-vocalista da Rádio Taxi, às 22h30
- Réveillon
- 31 de dezembro
- Nova Almeida: Kamila às 20h30 e banda Evidance às 22h30
- Jacaraípe: Amaro Lima Às 20h30 e Lilian Lomeu às 22h30
- Manguinhos: Raiz Nativa às 21h30 e Chico Alves às 22h30
- Bicanga: Mistura Perfeita às 20h30 e dupla Kleber e Igor às 22h30
- Balneário de Carapebus: Tarados em Samba às 20h30 e Réder Matos e Banda às 22h30
- Show Pirotécnico
- Jacaraípe: duração de 15 minutos
- Manguinhos, Nova Almeida, Bicanga e Balneário Carapebus: duração de 7 minutos
LINHARES
Para quem for passar a virada do ano e o verão em Linhares, no Norte do Espírito Santo, as três praias do município contarão com festas: Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação. Mais de 80 atrações estão confirmadas durante o verão nos balneários da cidade, entre apresentações locais e nacionais. Além dos shows, haverá uma queima de fogos de 12 minutos em Pontal do Ipiranga, e de 7 minutos nas praias de Regência e Povoação.
- Pontal do Ipiranga – Réveillon
- 29/12 (sexta-feira)
- 21h – Samba Mais (trio)
- 22h – Filipe Fantin (palco)
- 30/12 (sábado)
- 17h – Luma (trio)
- 21h – Talyta Salucci (trio)
- 0h – Comichão (palco)
- 31/12 (domingo) – Réveillon
- 17h – Planeta Banana (trio)
- 20h – New Show (trio)
- 22h – Companhia do Pagode (palco) – atração nacional
- 0h – show pirotécnico
- 0h20min – Neonzero27 (trio)
- Regência – Réveillon
- 29/12 (sexta-feira)
- 19h – Trio Fubica (ruas da vila)
- 22h – João Victor e Vinicius (palco)
- 30/12 (sábado)
- 19h – Trio Fubica (ruas da vila)
- 22h – Neonzero27 (palco)
- 0h – Michele Freire (palco)
- 31/12 (domingo) – Réveillon
- 19h – Trio Fubica (ruas da vila)
- 22h – Talyta Salucci (palco)
- 0h – Show pirotécnico seguido do show de Fernanda Pádua (palco)
- Povoação – Réveillon
- 30/12 (sábado)
- 19h – Fanfarra (ruas da vila)
- 21h – O Giro (palco)
- 22h – Fernanda Pádua (palco)
- Dia 31/12 (domingo)
- 18h – Fanfarra (ruas da vila)
- 20h – Alan Bertol (palco)
- 22h – Swing Bom (palco)
- 0h – Show pirotécnico seguido de Projeto X (palco)
CONCEIÇÃO DA BARRA
O réveillon de Conceição da Barra promete animar os turistas e moradores da região. E a festa já começa em grande estilo no dia 30 de dezembro, na chamada Praça da Folia, localizada no centro da cidade. O line up do pré ano-novo terá apresentações de Enegesamba, às 20h30 no palco da praça, Léo Mai, às 22h30 no trio elétrico, e Chocolate e Cia, às 00h no palco.
No dia 31 terá show do cantor Juliano Couto, às 21h30. Já a banda Aue será a responsável em começar 2024 com o pé direito, com apresentação marcada para 00h. Na sequência, às 1h30, é o cantor Tyhenri que abrilhanta a festa. Haverá queima de fogos com duração de 12 minutos na sede do município.
- 30 de dezembro
- Enegesamba, às 20h30
- Léo Mai, às 22h30
- Chocolate e Cia, às 00h
- 31 de dezembro
- Juliano Couto, às 21h30
- Banda Aue, às 00h
- Tyhenri, às 1h30
ITAÚNAS
Itaúnas também preparou uma superfesta para celebrar a chegada do ano novo! Na programação, mais de 20 horas de música e atrações nacionais. Logo na sexta (29) a festança começa com Marcelo Falcão, Mensana e Alcalyno. Já no sábado (30) apresentações de Planta & Raiz, Cone Crew Diretoria e Trio Potiguá. E para fechar com chave de ouro, no domingo (31) com Maneva, Samba Soul e Pedro Perez. A queima de fogos terá cerca de cinco minutos.
- Sábado (30/12)
- Trio Potiguá
- Dj Mr Dedus (ES)
- Planta E Raiz (SP)
- Cone Crew Diretoria (RJ)
- DJ Lorelai (ES)
- Domingo (31/12)
- Dj Mr Dedus (ES)
- Pedro Perez (ES)
- Maneva (SP)
- Sambasoul (ES)
ARACRUZ
A cidade de Aracruz terá show da banda Olodum para o Réveillon 2024. A apresentação será realizada na noite do dia 31 de dezembro de 2023, na Barra do Sahy, além de outras duas atrações locais. No dia 30, haverá o pré-Réveillon com três atrações, sendo duas bandas locais e uma regional. Santa Cruz também terá programação na virada e no pré-Réveillon.
O show pirotécnico da meia-noite contará com um espetáculo de 20 minutos na Barra do Sahy e queima de fogos em todo litoral de Aracruz. As festividades continuam no Verão 2024, com o Festival de Verão durante todos os finais de semana. Segundo a prefeitura, serão realizados dois shows em cada sábado e domingo até o Carnaval.
MARATAÍZES
Marataízes também já está se preparando para o ano-novo. Com programação musical confirmada, a festa da virada promete encantar os capixabas e turistas com a queima de fogos na Praia Central, Boa Vista do Sul, Lagoa do Siri, Lagoa Dantas, Lagoa Funda, Praia dos Cações e Praia da Barra. Os fogos de artifício utilizados serão com ruídos de baixa intensidade.
ANCHIETA
A Prefeitura de Anchieta preparou uma animada programação para o réveillon 2024 nos principais balneários. Em Iriri, Castelhanos, Ubu e na Praia Central haverá shows e fogos. A queima de fogos nos principais balneários deve durar cerca de cinco minutos. Já os shows acontecem desde a noite do dia 30 de dezembro.
- SEDE
- 30/12 – Praça dos Imigrantes
- 20h – New Place Band
- 22h – Banda Tomaê
- 31/12 – Praia Central
- 22h – Luíza Andrade
- 00H – Queima de fogos
- 00h10 – Comichão
- IRIRI
- 30/12
- 18h – Projeto feijoada
- 21h – Márcio Pedrazi
- 31/12
- 21h – Henrique Cabral
- 23h40 – Álvaro Nobre
- 00H – Queima de fogos
- Sábados de janeiro - Show Musical às 18h e às 21h
- CASTELHANOS
- 30/12
- 17h – Grupo Revoada
- 20h – Tropical Brasil
- 31/12
- 22h – Marcelo Ribeiro e Banda B
- 00H – Queima de fogos
- 00h10 – Banda Uau
- Sábados de janeiro - Show Musical às 17h e às 20H
- UBU
- 30/12
- 19h – Banda Prestígio
- 21h30 – Rony e Ricy
- 31/12
- 22h – João Victor e Vinícius
- 00H – Queima de fogos
- 00h10 – Banda Oju Obá