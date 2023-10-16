Réveillon 2024: veja as cidades do ES que terão queima de fogos e shows

Programação de Réveillon nos municípios do ES promete ser animada Crédito: Prefeitura de Anchieta

Chegou a hora de escolher o local para receber 2024. E para quem está no Espírito Santo tem programações de Norte a Sul. Na Grande Vitória, por exemplo, o espetáculo está garantido nas praias de Vitória, Serra e Vila Velha. A programação, que inclui muita música e a tradicional queima de fogos, também veio com novidades em alguns locais neste ano.

Réveillon 2024: Prefeitura de Vitória vai promover três noites de festa com shows musicais nacionais e locais na Orla de Camburi Crédito: Freepik

Em Vitória, nos dias 29 e 30 de dezembro acontece o “pré-réveillon”, em um placo montando entre os bairros Mata da Praia e Jardim Camburi.

Vitória poderá ter Réveillon na orla de São Pedro e em Santo Antônio neste ano Crédito: Felipe Mota/Fly Now

OLODUM EM ARACRUZ

Para receber o novo ano em grande estilo, o município de Aracruz terá show da banda Olodum, além de outras duas atrações locais. A apresentação será realizada na noite do dia 31 de dezembro, na Barra do Sahy, e vai levar para o público músicas do axé, como “I Miss Her”, “Vem Meu Amor” e “Madagascar”.

A cidade de Aracruz anunciou o show da banda Olodum para o Réveillon 2024 Crédito: Divulgação

Em Santa Cruz também haverá programação na virada e no pré-réveillon. Assim que o relógio marcar meia-noite, o show pirotécnico contará com um espetáculo à parte. A previsão é de 20 minutos de queima de fogos na Barra do Sahy e ainda queima de fogos em todo litoral de Aracruz.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

VITÓRIA

Em Vitória serão três noites de festa, nos dias 29, 30 e 31 de dezembro, com shows musicais nacionais e locais na Orla de Camburi, entre Mata da Praia e Jardim Camburi. Durval Lelys se apresenta no dia 29 de dezembro, e Amado Batista, no sábado (30), em Camburi. Já o cantor Frank Aguiar fará um show especial na região da Grande São Pedro, no dia 31 de dezembro. O réveillon na Praia de Camburi terá um show de fogos de 20 minutos.

Praia de Camburi



29 de dezembro

Durval Lelys





30 de dezembro

Amado Batista





31 de dezembro

Alemão do Forró





São Pedro

31 de dezembro

Frank Aguiar

VILA VELHA

Em Vila Velha, está confirmada a tradicional queima de fogos no Réveillon. Serão instaladas 12 balsas ao longo das praias da Costa, Itapoã, Vila Velha e Itaparica. Outros quatro pontos de queimas de fogos serão em terra, nas praias da Barra do Jucu, Praia dos Recifes, Ponta da Fruta e Nova Ponta da Fruta. Ao todo, serão 14 minutos de show piromusical.

SERRA

Em Jacaraípe os fogos terão duração de 15 minutos. Já em Manguinhos, Nova Almeida, Bicanga e Balneário Carapebus a duração será de cerca de 7 minutos.

Pré-Réveillon

30 de dezembro

Jacaraípe: Cheiro Moreno às 20h30 e Pele Morena às 22h30

Cheiro Moreno às 20h30 e Pele Morena às 22h30 Manguinhos: Mistura Perfeita às 20h30 e Beto Look, ex-vocalista da Rádio Taxi, às 22h30





Mistura Perfeita às 20h30 e Beto Look, ex-vocalista da Rádio Taxi, às 22h30 Réveillon

31 de dezembro

Nova Almeida: Kamila às 20h30 e banda Evidance às 22h30

Kamila às 20h30 e banda Evidance às 22h30 Jacaraípe: Amaro Lima Às 20h30 e Lilian Lomeu às 22h30

Amaro Lima Às 20h30 e Lilian Lomeu às 22h30 Manguinhos: Raiz Nativa às 21h30 e Chico Alves às 22h30

Raiz Nativa às 21h30 e Chico Alves às 22h30 Bicanga: Mistura Perfeita às 20h30 e dupla Kleber e Igor às 22h30

Mistura Perfeita às 20h30 e dupla Kleber e Igor às 22h30 Balneário de Carapebus: Tarados em Samba às 20h30 e Réder Matos e Banda às 22h30

Tarados em Samba às 20h30 e Réder Matos e Banda às 22h30 Show Pirotécnico

Jacaraípe: duração de 15 minutos

duração de 15 minutos Manguinhos, Nova Almeida, Bicanga e Balneário Carapebus: duração de 7 minutos

LINHARES

Pontal do Ipiranga – Réveillon

29/12 (sexta-feira)

21h – Samba Mais (trio)

22h – Filipe Fantin (palco)





30/12 (sábado)

17h – Luma (trio)

21h – Talyta Salucci (trio)

0h – Comichão (palco)





31/12 (domingo) – Réveillon

17h – Planeta Banana (trio)

20h – New Show (trio)

22h – Companhia do Pagode (palco) – atração nacional

0h – show pirotécnico

0h20min – Neonzero27 (trio)





Regência – Réveillon

29/12 (sexta-feira)

19h – Trio Fubica (ruas da vila)

22h – João Victor e Vinicius (palco)





30/12 (sábado)

19h – Trio Fubica (ruas da vila)

22h – Neonzero27 (palco)

0h – Michele Freire (palco)

31/12 (domingo) – Réveillon

19h – Trio Fubica (ruas da vila)

22h – Talyta Salucci (palco)

0h – Show pirotécnico seguido do show de Fernanda Pádua (palco)





Povoação – Réveillon

30/12 (sábado)

19h – Fanfarra (ruas da vila)

21h – O Giro (palco)

22h – Fernanda Pádua (palco)





Dia 31/12 (domingo)

18h – Fanfarra (ruas da vila)

20h – Alan Bertol (palco)

22h – Swing Bom (palco)

0h – Show pirotécnico seguido de Projeto X (palco)

CONCEIÇÃO DA BARRA

No dia 31 terá show do cantor Juliano Couto, às 21h30. Já a banda Aue será a responsável em começar 2024 com o pé direito, com apresentação marcada para 00h. Na sequência, às 1h30, é o cantor Tyhenri que abrilhanta a festa. Haverá queima de fogos com duração de 12 minutos na sede do município.

30 de dezembro

Enegesamba, às 20h30

Léo Mai, às 22h30

Chocolate e Cia, às 00h





31 de dezembro

Juliano Couto, às 21h30

Banda Aue, às 00h

Tyhenri, às 1h30

ITAÚNAS

Sábado (30/12)

Trio Potiguá

Dj Mr Dedus (ES)

Planta E Raiz (SP)

Cone Crew Diretoria (RJ)

DJ Lorelai (ES)





Domingo (31/12)

Dj Mr Dedus (ES)

Pedro Perez (ES)

Maneva (SP)

Sambasoul (ES)

ARACRUZ

A cidade de Aracruz terá show da banda Olodum para o Réveillon 2024. A apresentação será realizada na noite do dia 31 de dezembro de 2023, na Barra do Sahy, além de outras duas atrações locais. No dia 30, haverá o pré-Réveillon com três atrações, sendo duas bandas locais e uma regional. Santa Cruz também terá programação na virada e no pré-Réveillon.

O show pirotécnico da meia-noite contará com um espetáculo de 20 minutos na Barra do Sahy e queima de fogos em todo litoral de Aracruz. As festividades continuam no Verão 2024, com o Festival de Verão durante todos os finais de semana. Segundo a prefeitura, serão realizados dois shows em cada sábado e domingo até o Carnaval.

MARATAÍZES

Marataízes também já está se preparando para o ano-novo. Com programação musical confirmada, a festa da virada promete encantar os capixabas e turistas com a queima de fogos na Praia Central, Boa Vista do Sul, Lagoa do Siri, Lagoa Dantas, Lagoa Funda, Praia dos Cações e Praia da Barra. Os fogos de artifício utilizados serão com ruídos de baixa intensidade.

ANCHIETA

A Prefeitura de Anchieta preparou uma animada programação para o réveillon 2024 nos principais balneários. Em Iriri, Castelhanos, Ubu e na Praia Central haverá shows e fogos. A queima de fogos nos principais balneários deve durar cerca de cinco minutos. Já os shows acontecem desde a noite do dia 30 de dezembro.