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Norte do ES

É o Tchan e Araketu são atrações do verão 2024 em Linhares

Programação de shows inclui ainda Companhia do Pagode e Jammil. São mais de 80 atrações musicais, entre nacionais, regionais e locais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 16:39

Cumpadre Washington e Beto Jamaica, do grupo É o Tchan
Cumpadre Washington e Beto Jamaica, do grupo É o Tchan Crédito: Reprodução/Instagram @eotchanoficial
Para quem for passar a virada do ano e o verão em Linhares, no Norte do Espírito Santo, as três praias do município contarão com festas: Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação.
Mais de 80 atrações estão confirmadas durante o verão nos balneários da cidade, entre apresentações locais e nacionais. Além dos shows, terá uma queima de fogos de 12 minutos em Pontal do Ipiranga, e de 7 minutos nas praias de Regência e Povoação.
Entre as atrações nas três praias estão o grupo Araketu, É o Tchan, Herança Negra, Macucos, Léo Lima e Carlinhos Rocha. E no mês de janeiro estão mantidos os projetos Estação Pontal, em Pontal do Ipiranga, e os tradicionais Trio Fubica e Fanfarra, em Regência e Povoação, respectivamente.

Confira a programação completa:

  • Pontal do Ipiranga – Réveillon
  • 29/12 (sexta-feira)
  • 21h – Samba Mais (trio)
  • 22h – Filipe Fantin (palco)

  • 30/12 (sábado)
  • 17h – Luma (trio)
  • 21h – Talyta Salucci (trio)
  • 0h – Comichão (palco)

  • 31/12 (domingo) – Réveillon
  • 17h – Planeta Banana (trio)
  • 20h – New Show (trio)
  • 22h – Companhia do Pagode (palco) – atração nacional
  • 0h – show pirotécnico
  • 0h20min – Neonzero27 (trio)

  • 1/01 (segunda-feira)
  • 16h – Projeto X (trio)
  • 19h – Michele Freire (trio)

  • Pontal do Ipiranga – Verão 2024
  • 5/01 – (sexta-feira)
  • 21h – O Giro (trio)
  • 23h – Pedro e Luan (palco)

  • 06/01 (sábado)
  • 16h – Leonan Marcondes (trio)
  • 22h – Mika Lahass (trio)
  • 0h – Jammil (palco) – atração nacional

  • 07/01 (domingo)
  • 16h – STM (trio)
  • 19h – Chocolate e Cia (trio)

  • 12/01 – (sexta-feira)
  • 21h – Preto Pires (trio)
  • 23h – João Felipe e Rafael (palco)

  • 13/01 – (sábado)
  • 16h – Larissa Sales (palco)
  • 22h – Glauco (palco)
  • 0h – Araketu (trio) – atração nacional

  • 14/01 – (domingo)
  • 16h – Samba Mais (trio)
  • 19h – OiThi (trio)

  • Regência – Réveillon
  • 29/12 (sexta-feira)
  • 19h – Trio Fubica (ruas da vila)
  • 22h – João Victor e Vinicius (palco)

  • 30/12 (sábado)
  • 19h – Trio Fubica (ruas da vila)
  • 22h – Neonzero27 (palco)
  • 0h – Michele Freire (palco)

  • 31/12 (domingo) – Réveillon
  • 19h – Trio Fubica (ruas da vila)
  • 22h – Talyta Salucci (palco)
  • 0h – Show pirotécnico seguido do show de Fernanda Pádua (palco)

  • 1/01 (segunda-feira)
  • 15h – Trio Fubica (ruas da vila)

  • Regência – Verão 2024
  • 5/01 – (sexta-feira)
  • 19h – Trio Fubica (ruas da vila)
  • 22h – Retro Rock (palco)

  • 6/01 (sábado)
  • 19h – Trio Fubica (ruas da vila)
  • 22h – Vapor Mercúrio (palco)
  • 0h – Pedro e Luan (palco)

  • 07/01 (domingo)
  • 15h – Trio Fubica (ruas da vila)

  • 12/01 – (sexta-feira)
  • 19h – Trio Fubica (ruas da vila)
  • 22h – Dread Brother (palco)

  • 13/01 – (sábado)
  • 19h – Trio Funica (ruas da vila)
  • 22h – Tayana França (palco)
  • 0h – Filipe Fantin (palco)

  • 14/01 – (domingo)
  • 15h – Trio Fubica (ruas da vila)

  • Povoação – Réveillon
  • 30/12 (sábado)
  • 19h – Fanfarra (ruas da vila)
  • 21h – O Giro (palco)
  • 22h – Fernanda Pádua (palco)

  • Dia 31/12 (domingo)
  • 18h – Fanfarra (ruas da vila)
  • 20h – Alan Bertol (palco)
  • 22h – Swing Bom (palco)
  • 0h – Show pirotécnico seguido de Projeto X (palco)

  • 1/01 (segunda-feira)
  • 18h – Fanfarra (ruas da vila)
  • 20h – Iaron Dial (palco)

  • Povoação – Verão
  • 5/01 – (sexta-feira)
  • 20h – Fanfarra (ruas da vila)
  • 22h – Leonan Marcondes (palco)

  • 6/01 (sábado)
  • 19h – Fanfarra (ruas da vila)
  • 21h – Quebra e Samba (palco)
  • 23h – Carlinhos Rocha (palco)

  • 7/01 (domingo)
  • 18h – Fanfarra (ruas da vila)
  • 20h – 100 Limites (palco)

  • 12/01 – (sexta-feira)
  • 20h – Fanfarra (ruas da vila)
  • 22h – Leo Lima (palco)

  • 13/01 – (sábado)
  • 19h – Fanfarra (ruas da vila)
  • 21h – Pele Morena (palco)
  • 23h – Luiza Andrade (palco)

  • 14/01 – (domingo)
  • 18h – Fanfarra (ruas da vila)
  • 20h – Elias Wagner (palco)

Correção

14/12/2023 - 6:19
Diferentemente do que foi informado na versão anterior desta matéria, É o Tchan e Araketu não farão shows no réveillon do município, e sim durante o verão. O título foi corrigido.   

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