É o Tchan e Araketu são atrações do verão 2024 em Linhares

Cumpadre Washington e Beto Jamaica, do grupo É o Tchan Crédito: Reprodução/Instagram @eotchanoficial

Para quem for passar a virada do ano e o verão em Linhares, no Norte do Espírito Santo, as três praias do município contarão com festas: Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação.

Mais de 80 atrações estão confirmadas durante o verão nos balneários da cidade, entre apresentações locais e nacionais. Além dos shows, terá uma queima de fogos de 12 minutos em Pontal do Ipiranga, e de 7 minutos nas praias de Regência e Povoação.

Entre as atrações nas três praias estão o grupo Araketu, É o Tchan, Herança Negra, Macucos, Léo Lima e Carlinhos Rocha. E no mês de janeiro estão mantidos os projetos Estação Pontal, em Pontal do Ipiranga, e os tradicionais Trio Fubica e Fanfarra, em Regência e Povoação, respectivamente.

Confira a programação completa:

Pontal do Ipiranga – Réveillon



29/12 (sexta-feira)

21h – Samba Mais (trio)

22h – Filipe Fantin (palco)





30/12 (sábado)

17h – Luma (trio)

21h – Talyta Salucci (trio)

0h – Comichão (palco)





31/12 (domingo) – Réveillon

17h – Planeta Banana (trio)

20h – New Show (trio)

22h – Companhia do Pagode (palco) – atração nacional

0h – show pirotécnico

0h20min – Neonzero27 (trio)





1/01 (segunda-feira)

16h – Projeto X (trio)

19h – Michele Freire (trio)





Pontal do Ipiranga – Verão 2024

5/01 – (sexta-feira)

21h – O Giro (trio)

23h – Pedro e Luan (palco)





06/01 (sábado)

16h – Leonan Marcondes (trio)

22h – Mika Lahass (trio)

0h – Jammil (palco) – atração nacional





07/01 (domingo)

16h – STM (trio)

19h – Chocolate e Cia (trio)





12/01 – (sexta-feira)

21h – Preto Pires (trio)

23h – João Felipe e Rafael (palco)





13/01 – (sábado)

16h – Larissa Sales (palco)

22h – Glauco (palco)

0h – Araketu (trio) – atração nacional





14/01 – (domingo)

16h – Samba Mais (trio)

19h – OiThi (trio)





Regência – Réveillon

29/12 (sexta-feira)

19h – Trio Fubica (ruas da vila)

22h – João Victor e Vinicius (palco)





30/12 (sábado)

19h – Trio Fubica (ruas da vila)

22h – Neonzero27 (palco)

0h – Michele Freire (palco)





31/12 (domingo) – Réveillon

19h – Trio Fubica (ruas da vila)

22h – Talyta Salucci (palco)

0h – Show pirotécnico seguido do show de Fernanda Pádua (palco)





1/01 (segunda-feira)

15h – Trio Fubica (ruas da vila)





Regência – Verão 2024

5/01 – (sexta-feira)

19h – Trio Fubica (ruas da vila)

22h – Retro Rock (palco)





6/01 (sábado)

19h – Trio Fubica (ruas da vila)

22h – Vapor Mercúrio (palco)

0h – Pedro e Luan (palco)





07/01 (domingo)

15h – Trio Fubica (ruas da vila)





12/01 – (sexta-feira)

19h – Trio Fubica (ruas da vila)

22h – Dread Brother (palco)





13/01 – (sábado)

19h – Trio Funica (ruas da vila)

22h – Tayana França (palco)

0h – Filipe Fantin (palco)





14/01 – (domingo)

15h – Trio Fubica (ruas da vila)





Povoação – Réveillon

30/12 (sábado)

19h – Fanfarra (ruas da vila)

21h – O Giro (palco)

22h – Fernanda Pádua (palco)





Dia 31/12 (domingo)

18h – Fanfarra (ruas da vila)

20h – Alan Bertol (palco)

22h – Swing Bom (palco)

0h – Show pirotécnico seguido de Projeto X (palco)





1/01 (segunda-feira)

18h – Fanfarra (ruas da vila)

20h – Iaron Dial (palco)





Povoação – Verão

5/01 – (sexta-feira)

20h – Fanfarra (ruas da vila)

22h – Leonan Marcondes (palco)





6/01 (sábado)

19h – Fanfarra (ruas da vila)

21h – Quebra e Samba (palco)

23h – Carlinhos Rocha (palco)





7/01 (domingo)

18h – Fanfarra (ruas da vila)

20h – 100 Limites (palco)





12/01 – (sexta-feira)

20h – Fanfarra (ruas da vila)

22h – Leo Lima (palco)





13/01 – (sábado)

19h – Fanfarra (ruas da vila)

21h – Pele Morena (palco)

23h – Luiza Andrade (palco)





14/01 – (domingo)



18h – Fanfarra (ruas da vila)

20h – Elias Wagner (palco)