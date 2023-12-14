É o Tchan e Araketu são atrações do verão 2024 em Linhares

Para quem for passar a virada do ano e o verão em Linhares, no Norte do Espírito Santo, as três praias do município contarão com festas: Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação.
Mais de 80 atrações estão confirmadas durante o verão nos balneários da cidade, entre apresentações locais e nacionais. Além dos shows, terá uma queima de fogos de 12 minutos em Pontal do Ipiranga, e de 7 minutos nas praias de Regência e Povoação.
Entre as atrações nas três praias estão o grupo Araketu, É o Tchan, Herança Negra, Macucos, Léo Lima e Carlinhos Rocha. E no mês de janeiro estão mantidos os projetos Estação Pontal, em Pontal do Ipiranga, e os tradicionais Trio Fubica e Fanfarra, em Regência e Povoação, respectivamente.
Confira a programação completa:
- Pontal do Ipiranga – Réveillon
- 29/12 (sexta-feira)
- 21h – Samba Mais (trio)
- 22h – Filipe Fantin (palco)
- 30/12 (sábado)
- 17h – Luma (trio)
- 21h – Talyta Salucci (trio)
- 0h – Comichão (palco)
- 31/12 (domingo) – Réveillon
- 17h – Planeta Banana (trio)
- 20h – New Show (trio)
- 22h – Companhia do Pagode (palco) – atração nacional
- 0h – show pirotécnico
- 0h20min – Neonzero27 (trio)
- 1/01 (segunda-feira)
- 16h – Projeto X (trio)
- 19h – Michele Freire (trio)
- Pontal do Ipiranga – Verão 2024
- 5/01 – (sexta-feira)
- 21h – O Giro (trio)
- 23h – Pedro e Luan (palco)
- 06/01 (sábado)
- 16h – Leonan Marcondes (trio)
- 22h – Mika Lahass (trio)
- 0h – Jammil (palco) – atração nacional
- 07/01 (domingo)
- 16h – STM (trio)
- 19h – Chocolate e Cia (trio)
- 12/01 – (sexta-feira)
- 21h – Preto Pires (trio)
- 23h – João Felipe e Rafael (palco)
- 13/01 – (sábado)
- 16h – Larissa Sales (palco)
- 22h – Glauco (palco)
- 0h – Araketu (trio) – atração nacional
- 14/01 – (domingo)
- 16h – Samba Mais (trio)
- 19h – OiThi (trio)
- Regência – Réveillon
- 29/12 (sexta-feira)
- 19h – Trio Fubica (ruas da vila)
- 22h – João Victor e Vinicius (palco)
- 30/12 (sábado)
- 19h – Trio Fubica (ruas da vila)
- 22h – Neonzero27 (palco)
- 0h – Michele Freire (palco)
- 31/12 (domingo) – Réveillon
- 19h – Trio Fubica (ruas da vila)
- 22h – Talyta Salucci (palco)
- 0h – Show pirotécnico seguido do show de Fernanda Pádua (palco)
- 1/01 (segunda-feira)
- 15h – Trio Fubica (ruas da vila)
- Regência – Verão 2024
- 5/01 – (sexta-feira)
- 19h – Trio Fubica (ruas da vila)
- 22h – Retro Rock (palco)
- 6/01 (sábado)
- 19h – Trio Fubica (ruas da vila)
- 22h – Vapor Mercúrio (palco)
- 0h – Pedro e Luan (palco)
- 07/01 (domingo)
- 15h – Trio Fubica (ruas da vila)
- 12/01 – (sexta-feira)
- 19h – Trio Fubica (ruas da vila)
- 22h – Dread Brother (palco)
- 13/01 – (sábado)
- 19h – Trio Funica (ruas da vila)
- 22h – Tayana França (palco)
- 0h – Filipe Fantin (palco)
- 14/01 – (domingo)
- 15h – Trio Fubica (ruas da vila)
- Povoação – Réveillon
- 30/12 (sábado)
- 19h – Fanfarra (ruas da vila)
- 21h – O Giro (palco)
- 22h – Fernanda Pádua (palco)
- Dia 31/12 (domingo)
- 18h – Fanfarra (ruas da vila)
- 20h – Alan Bertol (palco)
- 22h – Swing Bom (palco)
- 0h – Show pirotécnico seguido de Projeto X (palco)
- 1/01 (segunda-feira)
- 18h – Fanfarra (ruas da vila)
- 20h – Iaron Dial (palco)
- Povoação – Verão
- 5/01 – (sexta-feira)
- 20h – Fanfarra (ruas da vila)
- 22h – Leonan Marcondes (palco)
- 6/01 (sábado)
- 19h – Fanfarra (ruas da vila)
- 21h – Quebra e Samba (palco)
- 23h – Carlinhos Rocha (palco)
- 7/01 (domingo)
- 18h – Fanfarra (ruas da vila)
- 20h – 100 Limites (palco)
- 12/01 – (sexta-feira)
- 20h – Fanfarra (ruas da vila)
- 22h – Leo Lima (palco)
- 13/01 – (sábado)
- 19h – Fanfarra (ruas da vila)
- 21h – Pele Morena (palco)
- 23h – Luiza Andrade (palco)
- 14/01 – (domingo)
- 18h – Fanfarra (ruas da vila)
- 20h – Elias Wagner (palco)
Correção
14/12/2023 - 6:19
Diferentemente do que foi informado na versão anterior desta matéria, É o Tchan e Araketu não farão shows no réveillon do município, e sim durante o verão. O título foi corrigido.