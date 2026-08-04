Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 04/08/2026

Nesta terça-feira, o movimento dos astros poderá impactar a comunicação e as emoções. Em diferentes áreas da vida, será importante evitar atitudes impulsivas, esclarecer mal-entendidos e refletir antes de tomar decisões. Apesar das exigências do dia, também haverá oportunidades para fortalecer os relacionamentos, reorganizar as prioridades e amadurecer diante das situações que surgirem. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar as influências astrológicas da melhor forma!