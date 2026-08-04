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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 04/08/2026

Veja o que os astros revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 01:55

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

04 ago 2026 às 01:55
O dia será marcado por momentos de reflexão, amadurecimento e oportunidades para melhorar a comunicação e os relacionamentos (Imagem: Oksanamoon | Shutterstock)
O dia será marcado por momentos de reflexão, amadurecimento e oportunidades para melhorar a comunicação e os relacionamentos Crédito: Imagem: Oksanamoon | Shutterstock

Nesta terça-feira, o movimento dos astros poderá impactar a comunicação e as emoções. Em diferentes áreas da vida, será importante evitar atitudes impulsivas, esclarecer mal-entendidos e refletir antes de tomar decisões. Apesar das exigências do dia, também haverá oportunidades para fortalecer os relacionamentos, reorganizar as prioridades e amadurecer diante das situações que surgirem. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar as influências astrológicas da melhor forma!

Áries

Áries deverá agir com cautela diante das situações, evitando reações impulsivas (Imagem: vik.stock | Shutterstock)
Áries deverá agir com cautela diante das situações, evitando reações impulsivas Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

Nesta terça-feira, possivelmente haverá mal-entendidos e situações que despertarão inseguranças antigas. Por isso, procure ter mais cautela antes de responder ou tomar decisões importantes. Também será fundamental exercer a paciência diante de críticas ou diferenças de opinião, evitando agir por impulso ou fazer interpretações precipitadas. Ao ouvir o outro com atenção e expressar as suas ideias com clareza, você conseguirá superar os desafios do dia.

Touro

Touro precisará observar melhor as próprias emoções e agir com confiança (Imagem: vik.stock | Shutterstock)
Touro precisará observar melhor as próprias emoções e agir com confiança Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

Nesta terça-feira, algumas situações tenderão a despertar inseguranças antigas. Por conta disso, tente olhar com mais atenção para as suas emoções e reações. No processo, tome cuidado com a forma como se comunica, evitando responder por impulso, pois pequenos mal-entendidos poderão ser resolvidos com diálogo. Ademais, procure reconhecer os próprios limites e agir com confiança.

Gêmeos

Gêmeos terá um dia favorável para reorganizar os pensamentos, mas deverá ter atenção com palavras e decisões tomadas por impulso (Imagem: vik.stock | Shutterstock)
Gêmeos terá um dia favorável para reorganizar os pensamentos, mas deverá ter atenção com palavras e decisões tomadas por impulso Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

Você buscará reorganizar os pensamentos e compreender melhor algumas situações. Para tanto, precisará tomar cuidado com a comunicação, uma vez que palavras ditas por impulso ou interpretações equivocadas poderão gerar desconfortos. Para conquistar equilíbrio e maturidade, o mais indicado será respeitar os próprios limites e revisar decisões importantes.

Câncer

Câncer deverá ter cuidado com a comunicação, evitando atitudes que possam gerar conflitos (Imagem: vik.stock | Shutterstock)
Câncer deverá ter cuidado com a comunicação, evitando atitudes que possam gerar conflitos Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

Você precisará ter mais cuidado ao se comunicar com amigos, grupos dos quais participa e com pessoas com quem compartilha objetivos em comum. Isso porque algumas palavras poderão despertar mal-entendidos e lembranças dolorosas, deixando todos os envolvidos desconfortáveis. Também será importante evitar reações impulsivas diante de críticas ou opiniões diferentes das suas.

Leão

Leão precisará manter o equilíbrio diante de algumas situações e evitar confrontos desnecessários (Imagem: vik.stock | Shutterstock)
Leão precisará manter o equilíbrio diante de algumas situações e evitar confrontos desnecessários Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

No trabalho, algumas situações poderão despertar questionamentos e inseguranças. Nesse cenário, você precisará evitar agir de forma impulsiva ou entrar em conflitos desnecessários. O ideal será manter o equilíbrio diante das demandas que exigem mais atenção e de decisões que poderão influenciar os planos de longo prazo.

Virgem

Virgem deverá agir com calma, clareza e maturidade para resolver pendências (Imagem: vik.stock | Shutterstock)
Virgem deverá agir com calma, clareza e maturidade para resolver pendências Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

Conversas delicadas tenderão a vir à tona, especialmente em relação a assuntos que envolvem mudanças. Esse cenário, por sua vez, exigirá calma e equilíbrio. Para resolver as pendências com mais facilidade, busque se comunicar de maneira objetiva, reorganizar as suas prioridades e enfrentar os desafios com maturidade. Em nenhuma circunstância, aja por impulso.

Libra

Libra deverá ter paciência nos relacionamentos e buscar compreender melhor o outro antes de tirar conclusões (Imagem: vik.stock | Shutterstock)
Libra deverá ter paciência nos relacionamentos e buscar compreender melhor o outro antes de tirar conclusões Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

Diferenças de opinião tenderão a vir à tona nos relacionamentos , exigindo maturidade, paciência e disposição para compreender o outro. No processo, você poderá ter dificuldades para expressar o que sente ou entender o que a pessoa amada tem a dizer. Por conta disso, será essencial esclarecer as dúvidas antes de agir e evitar tirar conclusões precipitadas. Essas atitudes o(a) ajudarão a preservar a harmonia nas relações.

Escorpião

Escorpião precisará redobrar a atenção com informações e responsabilidades, evitando assumir compromissos além dos próprios limites (Imagem: vik.stock | Shutterstock)
Escorpião precisará redobrar a atenção com informações e responsabilidades, evitando assumir compromissos além dos próprios limites Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

Ao longo desta terça-feira, mal-entendidos poderão surgir na rotina, dificultando a expressão das suas ideias. Diante desse cenário, você precisará ter mais paciência para lidar com as responsabilidades, evitando assumir tarefas que não conseguirá cumprir. Além disso, será importante confirmar as informações antes de agir, manter o foco e respeitar os próprios limites.

Sagitário

Sagitário encontrará oportunidades para explorar a criatividade, mas deverá organizar melhor as prioridades (Imagem: vik.stock | Shutterstock)
Sagitário encontrará oportunidades para explorar a criatividade, mas deverá organizar melhor as prioridades Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

Você sentirá necessidade de expressar a sua criatividade e aproveitar os momentos de lazer. Ao mesmo tempo, poderá ter dificuldade para se comunicar com clareza. Nesse contexto, a responsabilidade e a paciência se mostrarão grandes aliadas. Busque, portanto, organizar as suas prioridades, confirmar todas as informações antes de agir e evitar excessos.

Capricórnio

Capricórnio deverá dedicar mais atenção à vida familiar, buscando diálogo e equilíbrio para lidar com as responsabilidades (Imagem: vik.stock | Shutterstock)
Capricórnio deverá dedicar mais atenção à vida familiar, buscando diálogo e equilíbrio para lidar com as responsabilidades Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

Você poderá dedicar mais atenção aos assuntos que envolvem o ambiente familiar e a vida pessoal. No processo, algumas responsabilidades, especialmente relacionadas ao lar, exigirão mais cuidado. Para evitar mal-entendidos e resolver as pendências com calma, procure ouvir os outros antes de tomar decisões importantes. Ao agir com equilíbrio , as preocupações domésticas não conseguirão interferir nas suas escolhas ou relacionamentos.

Aquário

Aquário deverá controlar a impaciência e agir com disciplina (Imagem: vik.stock | Shutterstock)
Aquário deverá controlar a impaciência e agir com disciplina Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

O seu raciocínio poderá estar mais lento nesta terça-feira, dificultando a expressão dos pensamentos e deixando-o(a) impaciente. Além disso, atrasos e cobranças tenderão a desafiar as negociações profissionais e o convívio com as pessoas ao redor. Diante desses cenários intensos, o melhor será controlar a irritação, redobrar a atenção com as palavras e resolver as pendências com disciplina.

Peixes

Peixes precisará organizar melhor a vida financeira e evitar decisões precipitadas para manter a estabilidade (Imagem: vik.stock | Shutterstock)
Peixes precisará organizar melhor a vida financeira e evitar decisões precipitadas para manter a estabilidade Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

Cobranças relacionadas ao setor financeiro poderão gerar impaciência e mal-entendidos, especialmente em negociações importantes. Por conta disso, você precisará ter mais responsabilidade com o dinheiro, organizando os gastos e cortando os excessos. Ademais, evite falar de forma precipitada. Essas atitudes abrirão espaço para harmonizar os relacionamentos e conquistar estabilidade material.

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