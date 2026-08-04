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Abdo Filho

Santander assume a folha de pagamento da Prefeitura de Vitória

O banco espanhol pagou R$ 46 milhões ao município e será o responsável pela remuneração de 19,5 mil servidores ativos e inativos

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 03:00

Públicado em 

04 ago 2026 às 03:00
Abdo Filho

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Abdo Filho Abdo Filho
Sede da Prefeitura Municipal de Vitória em Bento Ferreira Vitor Jubini | GZ

Após vencer leilão realizado no primeiro semestre, o Santander vai assumir a gestão da folha de pagamento da Prefeitura de Vitória, a segunda maior do Estado, que hoje é feita pelo Bradesco. O banco espanhol pagou R$ 46 milhões ao município e será o responsável pela remuneração de 19,5 mil servidores ativos e inativos. O contrato é de cinco anos e pode, lá na frente, ser renovado por mais cinco.

"É interessante para a prefeitura porque entra um bom recurso no caixa. Estamos fazendo bom uso do ativo. O banco, por sua vez, está observando o volume, de recursos e pessoas, da segunda maior folha de pagamento do Espírito Santo. O aporte líquido mensal é de algo perto de R$ 80 milhões. Estamos falando de quase R$ 1 bi por ano e de quase 20 mil clientes", explicou Régis Mattos, secretário da Fazenda de Vitória.

A previsão é de que a primeira folha rode em setembro, para isso, todo o trabalho de cadastro dos funcionários foi iniciado nos últimos dias. Os servidores devem fazer o agendamento no site: agendafopa.com.br/pmvitoria. 

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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