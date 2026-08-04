Santander assume a folha de pagamento da Prefeitura de Vitória

Após vencer leilão realizado no primeiro semestre, o Santander vai assumir a gestão da folha de pagamento da Prefeitura de Vitória, a segunda maior do Estado, que hoje é feita pelo Bradesco. O banco espanhol pagou R$ 46 milhões ao município e será o responsável pela remuneração de 19,5 mil servidores ativos e inativos. O contrato é de cinco anos e pode, lá na frente, ser renovado por mais cinco.



"É interessante para a prefeitura porque entra um bom recurso no caixa. Estamos fazendo bom uso do ativo. O banco, por sua vez, está observando o volume, de recursos e pessoas, da segunda maior folha de pagamento do Espírito Santo. O aporte líquido mensal é de algo perto de R$ 80 milhões. Estamos falando de quase R$ 1 bi por ano e de quase 20 mil clientes", explicou Régis Mattos, secretário da Fazenda de Vitória.



A previsão é de que a primeira folha rode em setembro, para isso, todo o trabalho de cadastro dos funcionários foi iniciado nos últimos dias. Os servidores devem fazer o agendamento no site: agendafopa.com.br/pmvitoria.