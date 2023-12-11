7 festas de réveillon com bufê liberado em restaurantes do ES

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EVENTO EM CAMBURI

No Maho Gastrobar, que ocupa o quiosque 5 da Praia de Camburi, a festa de réveillon acontecerá das 22h do dia 31/12 até as 4h, totalizando seis horas de evento. O pacote completo inclui música ao vivo com o cantor Gabriel Felipe, bufê liberado e decoração temática. A ceia inclui patês, pães, queijos, salgados, frutas e frios, e a lista de bebidas contempla gim, vodca, uísque, espumante, cerveja, refrigerante, suco e drinque. Quanto: a partir de R$ 575 por pessoa. Vendas e mais informações: (27) 99962-3251. Av. Dante Michelini, 1600, Mata da Praia, Vitória.

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FESTA EM MANGUINHOS

Em Manguinhos, o réveillon do Espaço Maresias terá como atrações Amaro Lima. Anderson Chocolate e DJ Agrizzi. No dia 31/12, o evento acontecerá das 21h30 às 2h30, com comida, bebida e couvert artístico inclusos no valor do ingresso. O bufê mais básico, do Lounge Maresias (R$ 380 por pessoa), inclui cerveja, refrigerante, vodca, água, gim e espumante à vontade, mesa com petiscos de boteco e itens como bobó de camarão, bolinho de bacalhau e pastel de carne-seca. Vendas e mais informações: (27) 99257-6240. Av. Atapoã, 1, Manguinhos, Serra.

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ANO-NOVO NA ENSEADA

O restaurante do hotel Golden Tulip Porto Vitória fará um jantar de réveillon no dia 31/12, com bufê completo, decoração temática e música ao vivo. A ceia estará disponível das 21h às 23h, e o som até 2h30. O menu inclui pães e saladas variados, pratos gregos, salmão assado, ossobuco à milanesa, sobremesas, cerveja, uísque, vinho e espumante (R$ 500 por pessoa/crianças de até 7 anos não pagam e de 8 a 12 anos pagam meia). Vendas e mais informações: (27) 3533-1300 e 3533-1323. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 635, Enseada do Suá, Vitória.

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NO ALTO DA ILHA

No Hotel Senac Ilha do Boi, a festa da virada será na área da piscina e no solarium, no dia 31/12, das 21h às 3h, ao som da banda Evidance e do DJ Alessandro De Prá. No bufê, destaque para pratos italianos, orientais e árabes, finger foods, entradas, frios, saladas, sobremesas e gelatos (Chocolateria Brasil). O pacote inclui bebidas à vontade (drinque, vinho, refrigerante, cerveja e suco). Valor por pessoa: R$ 980 (visitantes) e R$ 850 (hóspedes). Vendas e mais informações: (27) 3345-0111 ou (27) 99958-9406 (Whatsapp). Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória.

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JANTAR EM MEAÍPE

Em Meaípe, o bistrô e pousada Orquídea Café preparou um jantar com música ao vivo e menu especial para a virada, no dia 31/12, a partir das 22h. As bebidas serão cobradas à parte e o cardápio terá pratos como tender caramelado, salpicão de frango defumado, maionese de batata e ovos, farofa com bacon, pudim e torta de limão. Quanto: R$ 320 por pessoa (hóspedes pagam meia). Vendas e mais informações: (27) 99272-6292.

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AGITO EM CARAPEBUS

A festa da virada no restaurante e beach club Silva's, na Praia de Carapebus, será ao som de pagode, com o cantor Sué, e de axé, com a banda Movimento, das 22h do dia 31/12 até as 4h. O evento terá bufê all inclusive, com destaque para pratos da culinária italiana, japonesa e brasileira, e bebidas como chope, cerveja, uísque, gim, energético, vodca, drinques, vinho tinto e espumante, além de área kids com recreador para os pequenos. Os ingressos custam R$ 420 (adulto) e R$ 220 (crianças de 7 a 15 anos). Vendas e mais informações: (27) 98817-2431.

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VIRADA NO FOOD PARK