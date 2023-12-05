Veja dicas de panetones e chocotones artesanais produzidos no ES

A massa fofinha e cheirosa faz do panetone um ícone do Natal. No Espírito Santo, o clássico pão doce italiano ganha versões de dar água na boca, algumas com muuuito recheio e ingredientes para todos os gostos e bolsos.

Pistache com frutas vermelhas, grana padano com goiabada, cereja italiana com chocolate branco e doce de leite com caramelo salgado estão entre as combinações lançadas este ano pelos confeiteiros capixabas.

A lista abaixo traz 18 opções à venda na Grande Vitória, e inclui pães de diversos tamanhos, com massa de fermentação natural e até mesmo sem glúten ou lactose. Confira!

RECHEIO FARTO

Pistache com brigadeiro branco e geleia de frutas vermelhas, doce de leite com nozes banhadas em chocolate e brigadeiro de chocolate com caramelo e flor de sal estão entre os sabores de chocotone da Lu Franco Cakes (Praia da Costa, Vila Velha). A opção G, com 1kg em média, sai a R$ 125, já na caixa com acetato, fita e tag personalizada. Também disponível nos tamanhos M (R$ 82/500g) e mini (R$ 45/190g ou R$ 85 com duas unidades). Pedidos: (27) 99800-3399.

Panetone de pistache, brigadeiro branco e frutas vermelhas da Lu Franco Cakes Crédito: Camila Luz

QUEIJO ITALIANO

A Nonna Barberina (Jardim da Penha, Vitória) produz quatro versões do panetone, com 550g ou 125g. Os pães são de fermentação natural e contêm ovos caipiras, farinha italiana e pasta caseira de laranja e baunilha. Os sabores são: grana padano com goiabada (a partir de R$ 21), gotas de chocolate branco com ganache de pistache (a partir de R$ 26), massa de cacau com gotas de chocolate (a partir de R$ 20) e frutas cristalizadas (a partir de R$ 18). Pedidos: (27) 3207-4920.



Panetone de grana padano com goiabada da Nonna Barberina Crédito: Marco Antônio Ferreira

PISTACHE E AMARENA

Para o Natal deste ano, a padaria e cafeteria Olima (Jardim Camburi, Vitória) traz como opções panetone de pistache (com brigadeiro de pistache e cobertura crocante/R$ 130/900g) e de amarena (recheado com a cereja silvestre italiana e chocolate branco/R$ 85/550g). Os panetones da casa são feitos com farinha de trigo italiana e essência natural. Pedidos: (27) 99789-7807.



Panetone de pistache da Olima Crédito: Estevão Ribeiro

SEM GLÚTEN

A padaria funcional Artezanal, especializada em alimentos sem glúten ou ingredientes lácteos, conta com opções de panetone e chocotone no menu de fim de ano. Destaque para o panetone trufado com chocolate (R$ 160/ 1 kg). Pedidos e mais informações: (27) 99850-6346 (Vitória) e (27) 99721-8599 (Vila Velha).

Chocotone trufado sem glúten e sem lactose da Artezanal Crédito: Artezanal/Divulgação

CHOCOTONES TRUFADOS

O chocotone trufado é um dos destaques no Natal na doceria Alfajor da Anita (São Diogo, Serra). Com aproximadamente 700g, embalagem de acetato e tag natalina, o chocotone trufado G custa R$ 79 (doce de leite com caramelo salgado ou 70% cacau) ou R$ 95 (Anita Ferrero Rocher ou Rafaello). Pedidos: (27) 99529-5013.

Chocotone especial Ferrero Rocher da Alfajor da Anita Crédito: Larissa Vedoato

FARINHA ORGÂNICA

Com fornadas de panetone toda sexta-feira, a padaria artesanal O Pão da Ju (Praia do Canto, Vitória) tem quatro variedades no menu. Além do panetone de frutas secas (R$ 70/500g), tem disponível chocotone feito com chocolate meio amargo, chocolate ao leite e laranja cristalizada (R$ 75/500g) e as versões mini, tanto do panetone de frutas (R$ 38/250g) como do chocotone (R$ 40/250g). Os pães são de fermentação natural, produzidos com farinha orgânica. Pedidos: (27) 99858-4653.