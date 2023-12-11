Cantor Amado Batista se apresenta na véspera de réveillon em Vitória

Anteriormente dado por HZ, além da apresentação de Durval Lelys, Frank Aguiar e show pirotécnico de 20 minutos, o Réveillon de Vitória já tem mais atrações confirmadas. Na manhã desta segunda (11), a Prefeitura de Vitória anunciou que o cantor Amado Batista se apresentará no segundo dia de comemorações na orla da Praia de Camburi, no sábado (30).
O goiano dono do inconfundível verso: "Princesa, a deusa da minha poesia", se apresentará na orla de Camburi no final do mês e promete agitar o público capixaba. A apresentação começa a partir das 20h e terá o capixaba Carlinhos Rocha como show de abertura do evento.
A festa deste final de ano será distribuída em três diferentes pontos de Vitória: Santo Antônio, São Pedro e orla de Camburi. A Prefeitura de Vitória promete mais atrações nacionais a serem anunciadas.