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Programação

Cantor Amado Batista se apresenta na véspera de réveillon em Vitória

Goiano é confirmado como uma das atrações nacionais que vão animar a programação de fim de ano em Vitória; artistas como Frank Aguiar e Durval Lelys também estão garantidos
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 11 de Dezembro de 2023 às 17:04

O cantor Amado Batista
Amado Batista é uma das atrações confirmadas para a véspera de Réveillon em Vitória Crédito: Site oficial | Amado Batista / The Music Journal
Anteriormente dado por HZ, além da apresentação de Durval Lelys, Frank Aguiar show pirotécnico de 20 minutos, o Réveillon de Vitória já tem mais atrações confirmadas. Na manhã desta segunda (11), a Prefeitura de Vitória anunciou que o cantor Amado Batista se apresentará no segundo dia de comemorações na orla da Praia de Camburi, no sábado (30).
O goiano dono do inconfundível verso:  "Princesa, a deusa da minha poesia", se apresentará na orla de Camburi no final do mês e promete agitar o público capixaba. A apresentação começa a partir das 20h e terá o capixaba Carlinhos Rocha como show de abertura do evento. 
A festa deste final de ano será distribuída em três diferentes pontos de Vitória: Santo Antônio, São Pedro e orla de Camburi. A Prefeitura de Vitória promete mais atrações nacionais a serem anunciadas.

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