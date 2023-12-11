Farofa da Gkay no ES? Influenciador promove festa inspirada no evento

O influenciador Diego Menezes irá promover a festa "Farofa do Fofocando" Crédito: Reprodução/Instagram/@fofocandocomdiego

A Farofa da Gkay pode até ter terminado, mas ela ainda está dando o que falar. A tradicional festa promovida por Gessica Kayane está sendo a grande inspiração para o influenciador capixaba, Diego Menezes, criador da página Fofocando Com Diego. Com direito a abadás e até prêmios para quem beijar mais pessoas, a primeira edição do “Farofa do Fofocando” já tem data para acontecer.

Marcada para o dia 24 de fevereiro de 2024, a Farofa Capixaba promete agitar a Mansão Hibiscus, na Serra. A expectativa é tão grande que o anúncio da festa chegou a ser publicado em uma grande página de fofoca nacional. Mas diferentemente do evento da influenciadora paraibana - que é restrita para convidados - , a versão "made in ES" será aberta ao público. Os ingressos do primeiro lote estão custando R$ 160.

Em conversa com HZ, Diego contou que acompanha a Farofa da Gkay há anos. Segundo ele, não existe um evento parecido no Espírito Santo, razão pela qual decidiu botar a mão na massa para realizar esse sonho. Inclusive, o influenciador começou a organizar os preparativos há cerca de quatro meses.

Eu comecei a observar que os eventos do Estado eram sempre a mesma coisa. Acompanho todos os anos a Farofa da Gkay, por isso tive a ideia de trazer como inspiração. Quero fazer uma festa convidando os influencers, mas que também será aberta ao público. Vai ter muitas brincadeiras, atrações especiais e surpresas.

Até o momento, apenas uma atração foi divulgada na página do capixaba. Isso mesmo, caro leitor, até o momento. Além do artista Gustavo Venturini, Diego revelou em primeira mão para HZ outras duas atrações. Os artistas Glauco e DJ Japa também prometem “bagunçar” a “Farofa do Fofocando”. O restante da programação musical ainda está guardada a sete chaves.

Já em relação ao time de embaixadores confirmados, estão as influenciadoras Pierla Malhame, Aline Oliveira e Taiza Tinoco, além do influenciador Renan Mendes. Esses e outros nomes se juntam aos capixabas que decidirem curtir o evento, que será open bar e open food. A expectativa de público, que inicialmente era de 300 pessoas, agora é de 600.

PREMIAÇÃO PARA O MAIS BEIJOQUEIRO

A ideia da festa é se aproximar ao máximo da Farofa original. Por isso, haverá abadás personalizados com as cores do evento de Gkay. Além disso, o influenciador capixaba preparou uma premiação para o abadá mais bonito. Quem customizar o look e chamar mais atenção irá ganhar uma quantia de R$ 500. E não para por aí. O outro prêmio da noite será concedido para a pessoa que beijar a maior quantidade de bocas. O vencedor desta categoria levará R$ 300 para casa.

TRAJETÓRIA

Aos 23 anos, Diego Menezes está crescendo com sua página do Instagram. Voltado para fofoca de subcelebridades, o conteúdo do capixaba abrange diversos assuntos do Espírito Santo e também do Brasil. O “Fofocando Com Diego” foi criado no final de 2022 e, de lá pra cá, já conquistou mais de 80 mil seguidores.