De DJ Lukão a Mayra May, veja as novidades musicais do Tocou, Pocou

DJ Lukão lança álbum “A Cor do Verão” Crédito: André Dantas

Você sabe qual é a cor do verão? Quem tem essa resposta é o DJ Lukão, que lançou seu novo álbum de funk capixaba nesta semana. Além dele, também passam pelo “Tocou, Pocou” as artistas Mayra May com seu novo disco “Te Tatuei em Braille”, a cantora Ela Corrêa, com a faixa “Renda-se”, e Ada Koffi, no EP “Entrelaçar”.

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“A COR DO VERÃO” - DJ LUKÃO

Tem lançamento de funk 027 no “Tocou, Pocou”. O álbum “A Cor do Verão”, do jovem DJ Lukão, chega às plataformas digitais em grande estilo. Com 8 faixas 100% autoral, o capixaba promete trazer uma energia única da época mais quente do ano, repleto de instrumentos e batidas contagiantes. O trabalho conta com parceria de outros nomes da música, como Renan, MC Duzin e Real Levi.

“TE TATUEI EM BRAILE” - MAYRA MAY

Figura conhecida em famosas rodas e casas de samba do Rio de Janeiro, Mayra May apresenta seu novo disco, intitulado “Te Tatuei em Braille”. A artista, que cresceu no Espírito Santo, começou sua carreira no estado abrindo shows de Zeca Pagodinho e outros sambistas famosos. Com oito canções, o projeto chega ao mundo explorando diversos ritmos, como ijexá, partido alto, maxixe e o samba mais acelerado, típico das escolas de samba.

“‘Te Tatuei em Braille’ é um disco que fala de relações amorosas, estar apaixonado, amores platônicos e términos.Também FALA sobre crenças e religiosidade. Repletas de sensibilidade, as letras são positivas e bem-humoradas”, destaca a cantora.

“RENDA-SE” - ELA CORRÊA

Quem também está no Tocou, Pocou desta semana é a cantora Ela Corrêa, com a faixa “Renda-se”. A artista da Serra apostou em uma pegada mais animada e dançante, com influência do pop latino e reggaeton. A composição é assinada por Flávio Marão e Arthur Freitas, do Projeto Feijoada. Já a produção foi feita pela gravadora Rapnoscliv.

“ENTRELAÇAR” - ADA KOFFI

Por fim, nosso último lançamento da semana fica por conta da artista Ada Koffi. O EP “Entrelaçar” chega ao mundo com seis faixas, entre elas, “Flor de Laranjeira”, “Ventania” e “Refaço”. A capixaba é moradora do território de São Pedro e atua como cantora, compositora e intérprete.