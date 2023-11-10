De Macucos a Budah, confira os lançamentos do Tocou Pocou

E o mês de novembro tá com tudo no Tocou Pocou, o quadro musical de HZ. Nesta semana, trazemos lançamentos de diversos gêneros musicais, indo do reggae ao forró, passando pelo pop com afrobeat.

Se você ama uma boa música capixaba, se prepare que hoje tem novidade na área de Alemão do Forró, Budah e Macucos. E aí, vai perder?

Budah está lançando feat com a carioca Lourena, "Ela Me Falou" Crédito: Aquila Bersont

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

"FLOR E TANGERINA" - MACUCOS

E o Tocou Pocou dessa semana começa com novidade da Banda Macucos. A faixa inédita "Flor e Tangerina" tem elementos marcantes do reggae e uma batida tropical ideal para curtir aquele pôr do sol após um dia na praia. Na letra, o grupo descreve uma paixão avassaladora com cheiro de Flor e Tangerina. Assista:

"CÊ AMA EU" - ALEMÃO DO FORRÓ

Se você não dispensa um bom "forrózinho", Alemão do Forró chega com tudo em mais um hit. "Cê Ama Eu" é um lançamento do capixaba que entrega uma homenagem a Minas Gerais, em ritmo de xote. "Uma homenagem a esse estado maravilhoso onde cada vez mais estamos fazendo shows. E 'toooooome' forró", escreveu o cantor no post de divulgação da música.

"ELE ME FALOU" - BUDAH E LOURENA