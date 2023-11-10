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Som capixaba

De Macucos a Budah, confira os lançamentos do Tocou Pocou

Na segunda semana de novembro, HZ ainda traz o novo trabalho de Alemão do Forró, com o xote "Cê Ama Eu"; confira!
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 10 de Novembro de 2023 às 15:49

E o mês de novembro tá com tudo no Tocou Pocou, o quadro musical de HZ. Nesta semana, trazemos lançamentos de diversos gêneros musicais, indo do reggae ao forró, passando pelo pop com afrobeat.
Se você ama uma boa música capixaba, se prepare que hoje tem novidade na área de Alemão do Forró, Budah e Macucos. E aí, vai perder?
Budah lançou seu primeiro trabalho pelo selo Universal Music
Budah está lançando feat com a carioca Lourena, "Ela Me Falou" Crédito: Aquila Bersont

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"?

Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

"FLOR E TANGERINA" - MACUCOS

E o Tocou Pocou dessa semana começa com novidade da Banda Macucos. A faixa inédita "Flor e Tangerina" tem elementos marcantes do reggae e uma batida tropical ideal para curtir aquele pôr do sol após um dia na praia. Na letra, o grupo descreve uma paixão avassaladora com cheiro de Flor e Tangerina. Assista:

"CÊ AMA EU" - ALEMÃO DO FORRÓ 

Se você não dispensa um bom "forrózinho", Alemão do Forró chega com tudo em mais um hit. "Cê Ama Eu" é um lançamento do capixaba que entrega uma homenagem a Minas Gerais, em ritmo de xote. "Uma homenagem a esse estado maravilhoso onde cada vez mais estamos fazendo shows. E 'toooooome' forró", escreveu o cantor no post de divulgação da música.

"ELE ME FALOU" - BUDAH E LOURENA

Entre desabafos e reflexões, nossa cantora e compositora Budah apresenta o single "Ele me Falou" em parceria com a carioca Lourena. Em uma mistura de pop com afrobeat, a faixa convida a refletir sobre alguns desdobramentos que atravessam um relacionamento amoroso. A música está disponível em todas as plataformas de streaming e o clipe já bateu mais de 50 mil visualizações. Confira!

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