De deserto a pintor famoso: veja os enredos do Carnaval de Vitória 2024

MUG no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Fernando Madeira

Que o Carnaval de Vitória em 2024 tem data marcada, você já sabe! A folia acontece durante os dias 2, 3 e 4 de fevereiro, no Sambão do Povo. No primeiro dia quem desfila são as escolas do Grupo A, no segundo são as do Grupo Especial e no terceiro as do Grupo B.

De Viana a Barra de São Francisco, passando por Ibiraçu e pelos Emirados Árabes, as agremiações capricharam nos enredos para o carnaval 2024. Na lista, tem homenagem a pintor famoso, um mergulho pela história de um teatro histórico e o resgate da ancestralidade de um povo. Conheça a seguir as tramas que prometem encantar o Sambão do Povo:

A Pega no Samba, escola da Consolação que voltará a desfilar na elite em 2024, prepara o enredo “Pérolas do Deserto”. Será como um mergulho nas arábias, contando a história dos Emirados Árabes Unidos, com seus mercadores, desertos, a descoberta do petróleo, com toda modernidade advinda do Oriente Médio.

A Novo Império, por sua vez, tenta mais uma estrela com "Espírito Guerreiro Ancestral. Barra de São Francisco: a Sentinela Capixaba", homenageando a cidade no extremo-norte capixaba - sua história, fauna, flora, os indígenas botocudos, o povo, e claro, o futuro promissor do município. O termo “sentinela”, cravado no enredo, representa a valentia e bravura dos agricultores e policiais mortos em defesa do território capixaba na Guerra do Contestado.

O desfile da Novo Império no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Fernando Madeira

Dando sequência às viagens, a Independente de Boa Vista aposta em "Viana Divinamente Brasileira", vizinha à Cariacica, sede da agremiação. No desfile, a história de crescimento e resistência da cidade - seu potencial logístico, a força de seu desenvolvimento, e claro, seus encantos naturais. O enredo, por exemplo, faz alusão à Araçatiba, pequena vila de Viana e à Mãe Petronilha, banda de congo mais antiga do município.

Atual campeã, a MUG (Mocidade Unida da Glória) busca na própria Vila Velha a inspiração para seu desfile: Homero Massena, o famoso pintor, será homenageado em "Massena: Um Olhar em Aquarela". O mineiro de nascimento, mas canela-verde de coração, de lá para cá, deixou um legado em obras com foco na natureza, escreveu livros e pintou o teto do Teatro Carlos Gomes. O museu com seu nome, na Prainha, foi tombado na década de 80 e é considerado um dos maiores patrimônios históricos de Vila Velha.

A Unidos de Jucutuquara, por sua vez, vai defender o enredo “Gassho, Caminhos de Sabedoria". “Gassho” é um gesto de mão, e tem a ver com profundo respeito. A Coruja vai levar para a avenida a evolução do Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu, desde a época das cabanas de madeira até a chegada dos templos e sua explosão para o turismo.

Unidos de Jucutuquara no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Rodrigo Gavini

Já a Unidos da Piedade volta para dentro de sua própria história para cantar “Quilombo Piedade”. A escola dos morros da Piedade, Fonte Grande, Moscoso e Centro de Vitória exalta seu território, histórias e memórias, identificando ancestralidades e valorizando a representatividade de seu povo. A Piedade quer mostrar a resistência das lavadeiras, parteiras e trabalhadores do morro. “Desço a ladeira pro meu sonho conquistar, na Rua Sete Laroyê”, canta um dos refrões.

E com "Bravo! Abram-se as cortinas, o Glória em cena", a Chegou O Que Faltava vai em busca do título. A escola da Grande Goiabeiras vai desfilar no Sambão do Povo com uma homenagem a um grande símbolo da história do Centro de Vitória, o Glória, prédio clássico, que antes de ser teatro, “foi mar, foi cais e jardim”. Essa construção de suma importância histórico-cultural para sociedade capixaba será o tema da Chegou, que vai convidar o público para conhecer a história do prédio que também tem muita história para nos contar.

As vendas dos ingressos já estão abertas pelo site da Brasil Ticket. E entre as opções de compras disponibilizadas, estão: mesas, lounges, arquibancadas e camarotes corporativos. Diversos setores já estão esgotados, mas ainda é possível garantir a entrada para alguns setores.

CONHEÇA OS SAMBAS-ENREDOS DE 2024