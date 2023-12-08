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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Rede Gazeta anuncia parceria com o Carnaval de Vitória 2024

Publicado em
08 dez 2023 às 09:04
A Rede Gazeta esquenta os tamborins para o Carnaval de Vitória 2024. Nesta quinta (07), a diretoria da Rede anunciou a parceria com a folia capixaba em happy hour na sede da empresa, com a presença da diretoria da Gazeta, do presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), do empresário do camarote Parador Internacional, Nelinho Miranda, empresários apoiadores do Carnaval de Vitória e jornalistas da Rede. 
Pela sexta vez consecutiva,  A TV Gazeta vai transmitir o desfile das escolas de samba do Grupo Especial no sábado, 3 de fevereiro. A Rede também entra na avenida com um time  de mais de 150 profissionais para garantir a maior e melhor cobertura da festa em todos os seus veículos. 
A Rede também terá seu espaço na avenida, no terceiro piso do camarote Parador Internacional, localizado no recuo da bateria, o melhor endereço da passarela do samba. 
O presidente da Liesge,  Edson Neto, festejou a parceria com a Gazeta: "Vamos ter um grande espetáculo na avenida. A disputa será acirrada", diz Neto. 
O  empresário do Parador Internacional, Nelinho Miranda, prometeu que o  camarote será o melhor da passarela do samba, com gente bonita e conforto para os participantes da folia. 
Segundo o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, a empresa apoia o Carnaval de Vitória devido a sua importância para a economia, turismo e desenvolvimento do Estado. "Queremos repetir o sucesso da cobertura dos anos anteriores e ver o sambódromo lotado de capixabas e turistas para conferir o nosso Carnaval de perto". 
Leo Davel, Lucia Garcia e Bruno Negris (Sesc/Senac)
Leonardo Davel, gerente de MKT do Senac; Lucia Garcia, assessora de comunicação e MKT do Sesc, e Bruno Negris, diretor regional do Sesc. Crédito: Renata Rasseli
Stefânia Zavarize (VP Solar) e Laira do Carmo
Stefânia Zavarize (VP Solar) e Laira do Carmo Crédito: Renata Rasseli

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