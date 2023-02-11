Veja quem circulou pelo Camarote P12 no Carnaval de Vitória 2023

O diretor-geral da Rede Gazeta Marcello Moraes, o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini e o diretor de Mercado da Gazeta Márcio Chagas: no Lounge HZ do Camarote P12

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, foi recebido pelo diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, no Lounge HZ. O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, ao lado de sua Andressa Barcelos, também marcou presença no P12. Confira as fotos.