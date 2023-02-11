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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja quem circulou pelo Camarote P12 no Carnaval de Vitória 2023

Publicado em
11 fev 2023 às 10:10
Marcello Moraes, Lorenzo Pazolini e Márcio Chagas
O diretor-geral da Rede Gazeta Marcello Moraes, o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini e o diretor de Mercado da Gazeta Márcio Chagas: no Lounge HZ do Camarote P12 Crédito: Mônica Zorzanelli
O Carnaval do Brasil começa aqui.  Enquanto as escolas de samba do Carnaval de Vitória disputam o título de campeã, os foliões lotam as arquibancadas e camarotes do  Sambão do Povo.  No camarote P12, o mais badalado do Sambão do Povo, circulou muita gente bonita, autoridades,  amigos e clientes da Rede Gazeta, parceira do espaço vip, localizado no recuo do bateria, nesta sexta-feira (10).
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, foi recebido pelo diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, no Lounge HZ. O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, ao lado de sua Andressa Barcelos, também marcou presença no P12. Confira as fotos. 
Marcello Moraes, Nelinho Miranda, Bruno Araújo e Márcio Chagas
Marcello Moraes, Nelinho Miranda, Bruno Araújo e Márcio Chagas Crédito: Cloves Louzada
Cícero Ribeiro, Lorenzo Pazolini e Arnaldinho Borgo
Cícero Ribeiro, Lorenzo Pazolini e Arnaldinho Borgo Crédito: Mônica Zorzanelli
Lorena Perdigão e Gustavo Rezende, no Lounge da Grand Construtora
Lorena Perdigão e Gustavo Rezende, no Lounge da Grand Construtora Crédito: Mônica Zorzanelli
Erika Marba e Paulo Henrique Miranda
Erika Marba e Paulo Henrique Miranda Crédito: Mônica Zorzanelli
Stefania Zavarize e Vinicius Alazio, no lounge da VP Solar
Stefania Zavarize e Vinicius Alazio, no lounge da VP Solar Crédito: Mônica Zorzanelli
Rafael Teixeira e Mykeila Oliveira, da Impacto Pneus
Rafael Teixeira e Mykeila Oliveira, da Impacto Pneus Crédito: Mônica Zorzanelli
Daniela Mello e Luis Filipe Marques
Daniela Mello e Luis Filipe Marques Crédito: Mônica Zorzanelli
Vinnicius Rabbi, Renata Rasseli e Mayka Schneider
Vinnicius Rabbi, Renata Rasseli e Mayka Schneider Crédito: Mônica Zorzanelli
Carol Colodetti, Ana Julia Teixeira, Manu Murad, Zezinho Ferreira, Aline e Clara Holz e Gabriela Dilascio
Carol Colodetti, Ana Julia Teixeira, Manu Murad, Zezinho Ferreira, Aline e Clara Holz e Gabriela Dilascio Crédito: Mônica Zorzanelli
Tatiana e Gustavo Bumachar
Tatiana e Gustavo Bumachar Crédito: Mônica Zorzanelli
Mariana, Sandra, Renato e Eduarda Sandri
Mariana, Sandra, Renato e Eduarda Sandri Crédito: Mônica Zorzanelli
Danilo Storari e Monique Venturin
Danilo Storari e Monique Venturin Crédito: Mônica Zorzanelli

Camarote P12 2023 - Sexta-feira (10)

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