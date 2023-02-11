Veja quem circulou pelo Camarote P12 no Carnaval de Vitória 2023

O Carnaval do Brasil começa aqui. Enquanto as escolas de samba do Carnaval de Vitória disputam o título de campeã, os foliões lotam as arquibancadas e camarotes do Sambão do Povo. No camarote P12, o mais badalado do Sambão do Povo
, circulou muita gente bonita, autoridades, amigos e clientes da Rede Gazeta, parceira do espaço vip, localizado no recuo do bateria, nesta sexta-feira (10).
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, foi recebido pelo diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, no Lounge HZ. O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, ao lado de sua Andressa Barcelos, também marcou presença no P12. Confira as fotos.