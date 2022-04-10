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Renata Rasseli

Camarote P12: explosão de alegria e beleza no Carnaval de Vitória

O espaço mais badalado do Sambão do Povo, em parceria com a Rede Gazeta,  recebeu o governador Renato Casagrande neste sábado (09)

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 01:33

Públicado em 

10 abr 2022 às 01:33
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Renato Casagrande, Marcello Moraes, Márcio Chagas e José Amarildo Casagrande
Renato Casagrande, Marcello Moraes, Márcio Chagas e José Amarildo Casagrande; na área  vip da Rede Gazeta no Camarote P12 Crédito: Mônica Zorzanelli
Ferveu o Camarote P12 neste sábado (09), dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval de Vitória. Empresários, políticos e foliões lotaram os três pisos do espaço, localizado no recuo da bateria do Sambão do Povo. O governador Renato Casagrande visitou o camarote, acompanhado do presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande,  e foi recebido pela diretoria da Rede Gazeta.
Família Real, prefeito Lorenzo Pazolini e presidente da Assembleia Legistativa do ES, Erick Musso
Família Real, prefeito Lorenzo Pazolini e o presidente da Assembleia Legistativa do ES, Erick Musso Crédito: Monica Zorzanelli
Antes do início dos desfiles, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, entregou as chaves da cidade para o Rei Momo e para Família Real. Estava acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso. 
Confira quem circulou pelo P12 na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.
Luiza e Fernando Saliba
Luiza e Fernando Saliba Crédito: Mônica Zorzanelli
Família Real, prefeito Lorenzo Pazolini e presidente da Assembleia Legistativa do ES, Erick Musso
Dani Abreu e Mário Bonella apresentaram o desfile na TV Gazeta Crédito: Monica Zorzanelli
Lorena Croce e Joelmo Costa
Lorena Croce e Joelmo Costa Crédito: Mônica Zorzanelli
Camarote P12
Camarote P12 Crédito: Mônica Zorzanelli
Junia e André Perenzin
Junia e André Perenzin Crédito: Mônica Zorzanelli
Cassio Moro e Fernanda Queiroz
Cassio Moro e Fernanda Queiroz Crédito: Mônica Zorzanelli

Camarote P12 - Sábado (09)

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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