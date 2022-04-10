Camarote P12: explosão de alegria e beleza no Carnaval de Vitória

Ferveu o Camarote P12 neste sábado (09), dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval de Vitória. Empresários, políticos e foliões lotaram os três pisos do espaço, localizado no recuo da bateria do Sambão do Povo. O governador Renato Casagrande visitou o camarote, acompanhado do presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, e foi recebido pela diretoria da Rede Gazeta.
Antes do início dos desfiles, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, entregou as chaves da cidade para o Rei Momo e para Família Real. Estava acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso.
Confira quem circulou pelo P12 na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.