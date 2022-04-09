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2º dia de folia

Carnaval de Vitória: escolas desfilam com sonho de garantir vaga no grupo especial

São sete agremiações que se apresentam nesta sexta (8), no Sambão do Povo. Confira fotos dos desfiles

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 22:18

Publicado em 

08 abr 2022 às 22:18

Veja as fotos do segundo dia do Carnaval de Vitória, com escolas do grupo A

No segundo dia do Carnaval de Vitória, a folia já começou no Sambão do Povo. Abrindo os desfiles das escolas de samba do grupo de acesso A nesta sexta-feira (8), a Independentes de São Torquato entrou na avenida pontualmente às 22h, levantando o público. A escola finalizou o desfile às 22h50.

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A agremiação de Vila Velha que desceu para o grupo de acesso após o desfile de 2020, quer voltar para o especial. Com o enredo "Atlântida: Lendas ou mistérios. Será?", a Independentes de São Torquato propõe voar nas asas da imaginação, visto que, de todas as lendas sobre civilizações perdidas, esta parece ser a que mais desperta curiosidade. É sobre esse universo que a vermelho e branco cantou no Sambão.
Com sinal verde para entrar na avenida, a Chega Mais começou o desfile às 23h30, com um enredo que está na boca do povo: "Eu quero botar meu bloco na rua". A escola – que reúne as comunidades do Quadro, Cabral e Santa Tereza, em Vitória – usou como referência a música do capixaba Sérgio Sampaio, que em 2022 celebra 50 anos de seu lançamento, e retratou o carnaval no país, do samba ao frevo, passando pela marchinha e todas as outras referências nacionais da folia.
Último carro da Chega Mais quebrou durante desfile da escola
Último carro da Chega Mais quebrou durante desfile da escola Crédito: Rodrigo Gavini
Por volta de 0h10, o último carro da Chega Mais quebrou na avenida, mas a escola conseguiu solucionar o problema e seguiu com o desfile. A agremiação se despediu dos foliões à 0h20.
Já virando a madrugada, à 0h40 a Chegou O Que Faltava recebeu sinal verde para mostrar seu carnaval no Sambão do Povo. A escola da comunidade de Goiabeiras, também em Vitória, traz o enredo "Chegou a realeza dos campos dourados que alimentam a história. Sustento de vida" para falar do milho, alimento de relevância econômica e social.
Em busca de um lugar no grupo especial, Independentes de São Torquato, Chega Mais e Chegou O Que Faltava são as primeiras a desfilarem. Na sequência, entram na avenida a Mocidade da Praia, Rosas de Ouro, Pega no Samba e a Império de Fátima, que fechando o segundo dia de folia.

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No Sambão do Povo, o presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto, relatou à reportagem de A Gazeta que as agremiações vão arrasar na avenida.
“O dia de ontem já foi uma surpresa absoluta. A gente não esperava a qualidade das escolas, pelo pouco recurso. Passei pela concentração e estou de boca aberta com as escolas desta sexta. Estão no nível das escolas do grupo especial. Pode esperar que em 2022 será o maior carnaval da história do Espírito Santo", comemorou.
O governador Renato Casagrande marcou presença no segundo dia do Carnaval de Vitória. “É uma alegria poder passar o carnaval com mais segurança e poder novamente ter nossas escolas desfilando. Que a gente continue trabalhando e se cuidando para que não tenhamos uma nova onda (pandemia)", disse.

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Os desfiles contam com transmissão ao vivo para o Brasil e para o mundo pela TV Gazeta e pelo portal G1.

REGRAS

O tempo de cada agremiação na avenida é de 55 minutos, conforme regulamento das escolas filiadas a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) e Liga Independente do Grupo de Acesso do Espírito Santo (Liga ES). A escola campeã garante vaga no Grupo Especial no carnaval de 2023. Uma escola descerá para o Grupo B, como uma coirmã desse grupo de acesso ganhará o direito de desfilar no Grupo A em 2023.

ORDEM E HORÁRIO DOS DESFILES

  • Independentes de São Torquato (22h) 
  • Chega Mais (23h05) 
  • Chegou O Que Faltava (0h10) 
  • Mocidade da Praia (1h15) 
  • Rosas de Ouro (2h20) 
  • Pega no Samba (3h25) 
  • Império de Fátima (4h30)

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