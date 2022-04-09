Carnaval de Vitória: escolas desfilam com sonho de garantir vaga no grupo especial

Veja as fotos do segundo dia do Carnaval de Vitória, com escolas do grupo A

No segundo dia do Carnaval de Vitória , a folia já começou no Sambão do Povo . Abrindo os desfiles das escolas de samba do grupo de acesso A nesta sexta-feira (8), a Independentes de São Torquato entrou na avenida pontualmente às 22h, levantando o público. A escola finalizou o desfile às 22h50.

A agremiação de Vila Velha que desceu para o grupo de acesso após o desfile de 2020, quer voltar para o especial. Com o enredo "Atlântida: Lendas ou mistérios. Será?", a Independentes de São Torquato propõe voar nas asas da imaginação, visto que, de todas as lendas sobre civilizações perdidas, esta parece ser a que mais desperta curiosidade. É sobre esse universo que a vermelho e branco cantou no Sambão.

Com sinal verde para entrar na avenida, a Chega Mais começou o desfile às 23h30, com um enredo que está na boca do povo: "Eu quero botar meu bloco na rua". A escola – que reúne as comunidades do Quadro, Cabral e Santa Tereza, em Vitória – usou como referência a música do capixaba Sérgio Sampaio, que em 2022 celebra 50 anos de seu lançamento, e retratou o carnaval no país, do samba ao frevo, passando pela marchinha e todas as outras referências nacionais da folia.

Último carro da Chega Mais quebrou durante desfile da escola Crédito: Rodrigo Gavini

Por volta de 0h10, o último carro da Chega Mais quebrou na avenida, mas a escola conseguiu solucionar o problema e seguiu com o desfile. A agremiação se despediu dos foliões à 0h20.

Já virando a madrugada, à 0h40 a Chegou O Que Faltava recebeu sinal verde para mostrar seu carnaval no Sambão do Povo. A escola da comunidade de Goiabeiras, também em Vitória, traz o enredo "Chegou a realeza dos campos dourados que alimentam a história. Sustento de vida" para falar do milho, alimento de relevância econômica e social.

Em busca de um lugar no grupo especial, Independentes de São Torquato, Chega Mais e Chegou O Que Faltava são as primeiras a desfilarem. Na sequência, entram na avenida a Mocidade da Praia, Rosas de Ouro, Pega no Samba e a Império de Fátima, que fechando o segundo dia de folia.

"SERÁ O MAIOR CARNAVAL DA HISTÓRIA DO ES", DIZ PRESIDENTE DA LIESGE

No Sambão do Povo, o presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto, relatou à reportagem de A Gazeta que as agremiações vão arrasar na avenida.

“O dia de ontem já foi uma surpresa absoluta. A gente não esperava a qualidade das escolas, pelo pouco recurso. Passei pela concentração e estou de boca aberta com as escolas desta sexta. Estão no nível das escolas do grupo especial. Pode esperar que em 2022 será o maior carnaval da história do Espírito Santo", comemorou.

O governador Renato Casagrande marcou presença no segundo dia do Carnaval de Vitória. “É uma alegria poder passar o carnaval com mais segurança e poder novamente ter nossas escolas desfilando. Que a gente continue trabalhando e se cuidando para que não tenhamos uma nova onda (pandemia)", disse.

Os desfiles contam com transmissão ao vivo para o Brasil e para o mundo pela TV Gazeta e pelo portal G1.

REGRAS

O tempo de cada agremiação na avenida é de 55 minutos, conforme regulamento das escolas filiadas a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) e Liga Independente do Grupo de Acesso do Espírito Santo (Liga ES). A escola campeã garante vaga no Grupo Especial no carnaval de 2023. Uma escola descerá para o Grupo B, como uma coirmã desse grupo de acesso ganhará o direito de desfilar no Grupo A em 2023.

ORDEM E HORÁRIO DOS DESFILES