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No Sambão

Carnaval de Vitória já começou: confira fotos do primeiro dia

Cinco escolas do grupo B se apresentaram até a madrugada desta sexta-feira (8) na expectativa de subir, em 2023, para um novo patamar dos desfiles
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2022 às 06:55

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 06:55

Escola de Samba Unidos de Barreiros
Unidos de Barreiros Crédito: Fernando Madeira
Carnaval de Vitória começou na noite de quinta-feira (7) com as agremiações do grupo B. Os desfiles seguiram até a madrugada desta sexta (8), revelando a garra e a dedicação das comunidades para levar as escolas para o Sambão do Povo.
Estiveram na avenida a Unidos de Barreiros e a Independente de Eucalipto, de Vitória; a União Jovem de Itacibá, de Cariacica; e a Mocidade Serrana e a Tradição Serrana, da Serra. As escolas se apresentaram na expectativa do título que garante a presença delas, em 2023, no grupo A. Confira alguns momentos dos desfiles:

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