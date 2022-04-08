Carnaval de Vitória já começou: confira fotos do primeiro dia

Estiveram na avenida a Unidos de Barreiros e a Independente de Eucalipto, de Vitória; a União Jovem de Itacibá, de Cariacica; e a Mocidade Serrana e a Tradição Serrana, da Serra. As escolas se apresentaram na expectativa do título que garante a presença delas, em 2023, no grupo A. Confira alguns momentos dos desfiles: