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Leonel Ximenes

Quaresma afasta campeão de votos do Carnaval de Vitória

“Como católico praticante não tem como ir. Nesse período estaremos no limiar da Semana Santa", afirma o parlamentar

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 02:11

Públicado em 

07 abr 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Majeski na missa na Catedral e desfilando no Sambão: fé e cultura em harmonia
Majeski na missa na Catedral e desfilando no Sambão: fé e cultura em harmonia Crédito: Divulgação
Este ano vai ser igual àquele que passou para Sergio Majeski. A exemplo do ano passado, o deputado estadual (PSDB) e grande folião não vai participar do carnaval do Sambão do Povo neste fim de semana. Mas o motivo é diferente: em 2021, a pandemia impediu a festa, mas agora o fundamento é religioso: católico praticante, o parlamentar vai se resguardar por causa da Quaresma, período sagrado para a maioria dos cristãos.
“Como católico praticante não tem como ir. Nesse período estaremos no limiar da Semana Santa. E o domingo é o de Ramos, que para os católicos é a semana mais importante do ano”, explica.
Majeski se ausentou até dos tradicionais eventos pré-carnavalescos neste ano, também motivado por convicções religiosas: “Não fui aos ensaios de quadra, que eu sempre vou, às feijoadas… Fiquei apaixonado, mas também não fui à descida da Piedade”, enumerou o tucano, sobre o tradicional evento da sua escola de samba de coração. “Fica para o ano que vem se Deus quiser.”

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Para o ano que vem, no Carnaval de Vitória, porque o deputado-folião, o mais votado em 2018 para a Assembleia Legislativa (47.015 votos), não deixará de participar da festa mais popular do Brasil. Nem que seja no Rio de Janeiro.

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É isso mesmo: Majeski já está com passagem e pacote comprados para assistir ao carnaval na Marquês de Sapucaí, no fim de semana da Festa da Penha, a mais importante manifestação religiosa do Estado. Mas, desta vez, é Nossa Senhora da Penha que terá que esperar, incluindo a tradicionalíssima Romaria dos Homens.
“Há anos que participo da Romaria dos Homens, mas provavelmente neste ano eu não irei porque, como falei, gosto muito de carnaval de escola de samba. E todo ano eu vou também no Carnaval do Rio”, justificou.
Na realidade, o calendário do carnaval deste ano, adaptado por causa da pandemia, conspirou contra o católico Sergio Majeski. “O desfile das escolas na Sapucaí foi transferido justamente para esse final de semana [o da Festa da Penha], então eu já havia comprado ingresso, comprado passagem e pacotes. Provavelmente, eu devo ir à missa de encerramento na segunda-feira (25/4)”, disse o deputado cristão (e folião, claro).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Assembleia Legislativa do ES Carnaval de Vitória Festa da Penha Sambão do Povo sapucaí Sergio Majeski Unidos da Piedade Rio de Janeiro (RJ)
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