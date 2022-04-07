Quaresma afasta campeão de votos do Carnaval de Vitória

Majeski na missa na Catedral e desfilando no Sambão: fé e cultura em harmonia Crédito: Divulgação

Este ano vai ser igual àquele que passou para Sergio Majeski . A exemplo do ano passado, o deputado estadual (PSDB) e grande folião não vai participar do carnaval do Sambão do Povo neste fim de semana. Mas o motivo é diferente: em 2021, a pandemia impediu a festa, mas agora o fundamento é religioso: católico praticante, o parlamentar vai se resguardar por causa da Quaresma, período sagrado para a maioria dos cristãos.

“Como católico praticante não tem como ir. Nesse período estaremos no limiar da Semana Santa. E o domingo é o de Ramos, que para os católicos é a semana mais importante do ano”, explica.

Majeski se ausentou até dos tradicionais eventos pré-carnavalescos neste ano, também motivado por convicções religiosas: “Não fui aos ensaios de quadra, que eu sempre vou, às feijoadas… Fiquei apaixonado, mas também não fui à descida da Piedade”, enumerou o tucano, sobre o tradicional evento da sua escola de samba de coração. “Fica para o ano que vem se Deus quiser.”

Para o ano que vem, no Carnaval de Vitória , porque o deputado-folião, o mais votado em 2018 para a Assembleia Legislativa (47.015 votos), não deixará de participar da festa mais popular do Brasil. Nem que seja no Rio de Janeiro.

É isso mesmo: Majeski já está com passagem e pacote comprados para assistir ao carnaval na Marquês de Sapucaí, no fim de semana da Festa da Penha, a mais importante manifestação religiosa do Estado. Mas, desta vez, é Nossa Senhora da Penha que terá que esperar, incluindo a tradicionalíssima Romaria dos Homens.

“Há anos que participo da Romaria dos Homens, mas provavelmente neste ano eu não irei porque, como falei, gosto muito de carnaval de escola de samba. E todo ano eu vou também no Carnaval do Rio”, justificou.