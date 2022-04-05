Especialista mostra como Carnaval e matemática têm tudo a ver. Confira!

Qual a relação entre a matemática e as escolas de sambar? Será que a bateria, a contagem de pontos e o tempo de desfile seguem regras da disciplina estudada nas salas de aula? Pois saiba que álgebra e escolas de samba têm tudo a ver, como explica o comentarista dos desfiles do Carnaval de Vitória na TV Gazeta, Glaydson Santos, que também é músico, produtor musical e professor de matemática do ensino médio no Centro de Ensino Charles Darwin, em Vitória.
A pedido da coluna, ele preparou três mini-aulas sobre conceitos que permeiam tanto a matemática quanto os desfiles. São bons assuntos para aprender matemática sem medo e para entender a complexidade dos desfiles.
Na primeira aula, Glaydson fala sobre a contagem do tempo de desfile das escolas, que não devem exceder 62 minutos, nem desfilar com menos de 52 minutos. Veja abaixo:
Na segunda mini-aula, o comentarista explicou que a formação de uma bateria de escola de samba precisa seguir proporções e também deve crescer na mesma proporção - se for da vontade do mestre de bateria. Vem aprender com a gente:
Por último, o professor explica a pontuação dos desfiles, que são em números decimais, entre 9 e 10, e contam com o descarte da menor nota. Confira no vídeo: