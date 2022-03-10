Não é a primeira vez que o Carnaval recomeça no ES após jejum de desfiles

O pintor aerografista André finaliza pintura em alegoria da MUG Crédito: Carlos Alberto Silva

Vai ter Carnaval! E essa é uma afirmação emocionada. Hoje, na data em que a Ziriguidum reestreia, depois de longos dois anos de espera, falta exatamente um mês para os desfiles das nossas escolas. É como se voltássemos a janeiro, como se tivéssemos o principal mês de verão de volta. Para quem gosta da folia, é lindo! Entre carnavalescos, aderecistas, enredistas, diretores de carnaval e chefes de barracões, tem gente que não aguenta mais esses dois anos trabalhando no mesmo enredo. Mas segue firme, apesar do cansaço, com a mesma alegria que toda celebração do samba merece.

Neste Carnaval fora de época, o período dos preparativos foi prorrogado, aumentando a expectativa para os desfiles. E enquanto o grande dia não chega, dá para desfrutar um pouco mais dos ensaios, da preparação dos carros e da montagem das fantasias. E ainda, todo o movimento de ensaios de quadra, as bandeiras rodando pelo Sambão do Povo nas madrugadas quentes, disputando espaço com os carros, e as comissões de frente que ensaiam para cabines imaginárias, de jurados, até então, fantasmas.

SEGUE O BAILE

Entre os sambistas capixabas, a sensação é de que, literalmente, segue o baile! Acostumados estamos a comemorar duas vezes ao ano - uma semana antes da data oficial, quando acontecem nossos desfiles de escolas de samba, e na data oficial, quando todo o Brasil (e mundo!) comemora junto. Continuamos com nossos dois carnavais. A diferença - ao menos por enquanto - é que, desta vez, parcelados em pouco mais de um mês de diferença. O povo do samba, resiliente que só, sacode a poeira e foca a ideia de que vai ter, em breve, mais Carnaval!

TEM QUE RESPEITAR A HISTÓRIA

Se engana - e muito - quem pensa que um ano de pandemia sem comemorações de Carnaval (2021) e um ano com comemorações não tão firmes (2022) definem o que será de nós nos próximos anos. Tem gente até decretando o fim das escolas de samba, vejam só! Para começar, quem decreta o fim da nossa manifestação não conhece nada de história. Entre 1993 e 1997, ficamos sem disputas oficiais justamente porque escolas e poder público não entraram em um acordo pela realização dos desfiles. Mas em 1998, voltamos com os desfiles, ainda sem competição. Para, hoje, nos firmarmos entre os maiores desfiles do país. Respeitem quem pôde chegar aonde as escolas de samba capixabas chegaram!

Preparativos da alegoria da coroa da Novo Império, escola de Caratoíra, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

SEM INVESTIMENTO, SEM FESTA

Quando os desfiles pararam, naquela época, um dos principais argumentos foi a falta de apoio financeiro do poder público. É que tudo custa dinheiro, inclusive, fazer carros e fantasias bonitos. Em um mundo capitalista - e especialmente em um Brasil que, na época, saía de uma crise e se adaptava a uma nova moeda - , é hipocrisia defender que se faça cultura sem dinheiro.

PASSADO PRESENTE

Aliás, Brasil em crise, moeda desvalorizada, o nosso poder de compra diminuindo todos os dias, comida do supermercado e gasolina cada vez mais caros… Te lembra alguma coisa? Parece que o passado está bem presente.

MAIS FORTE

Naquele período sem desfiles, muitas escolas aproveitaram para fortalecer as relações com as suas comunidades, e retornar ainda maiores e mais fortes. Algumas delas organizavam pequenos desfiles nas ruas de suas próprias comunidades. E se engana quem pensa que eram comemorações improvisadas. Esses desfiles contavam com toda a formação da escola: bateria, mestre-sala e porta-bandeira, passistas. Reza a lenda que verdadeiras multidões acompanhavam essa movimentação, seja dos muros e janelas das casas, ou dando as caras na própria rua.

DAÍ SURGEM AS CAMPEÃS

Prova disso vemos nos títulos dos anos 2000, quando as disputas voltaram a acontecer: Jucutuquara campeã em 2002, 2004 e quatro vezes campeã, seguidas, entre 2006 e 2009; MUG campeã em 2003 e 2005; e a Independente de Boa Vista chegando com seu primeiro campeonato em 2010, para se firmar como a maior campeã da década de 2010.

Sambão do Povo já tem interdição para a passagem de carros e estrutura montada para os desfiles Crédito: Any Cometti

ANOTA AÍ

E se vai ter Carnaval, tem que ter ensaio! A Boa Vista retoma ensaios nesta sexta-feira (11), às 21 horas, na quadra que fica na rua Muniz Freire, em Itaquari. MUG ensaia nesta quinta (10), a partir das 19h30, na quadra da rua Mourisco, na Glória. Novo Império tem ensaio todos os domingos, a partir das 19 horas, na quadra da escola, na Avenida Santo Antônio, em Caratoíra. E a Andaraí retoma os ensaios nesta quarta-feira (9), no Clube do Caxias, às 19h30, com presença da Boa Vista.

VEM COMIGO