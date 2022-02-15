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Até 14 de março

Vitória proíbe ambulantes e blocos de carnaval nas ruas por um mês

As proibições de carnaval de rua valem de 14 de fevereiro até 14 de março e constam em um decreto publicado pela prefeitura, considerando o atual estágio da pandemia. Os desfiles das escolas de samba serão em abril

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 15:03

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

15 fev 2022 às 15:03
Bloco Afro Kizomba é considerado o primeiro bloco 'afro' do Carnaval do Centro de Vitória
Blocos desfilam no Centro de Vitória durante o Carnaval Crédito: Ricardo Medeiros / Arquivo
Prefeitura de Vitória decidiu proibir a autorização para comércio ambulante temporário, além de vetar a concentração e os desfiles dos blocos de ruas, entre os dias 14 de fevereiro e 14 de março, período em que tradicionalmente ocorrem comemorações do feriado de Carnaval. A intenção de impedir o carnaval de rua havia sido anunciada no início do mês de janeiro, mas foi oficializada em um decreto publicado nesta segunda (14), data em que as regras começaram a valer. A administração municipal afirma que não é possível a realização de eventos em que não haja controle do público.
O decreto considera o estágio de pandemia, classificado em março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde, também leva em conta o "emprego de medidas de prevenção, controle e contenção dos riscos" com objetivo de "evitar a disseminação da doença".
Descartado desde os primeiros dias de 2022 pela prefeitura, o carnaval de rua agora segue um decreto para proibição. Os desfiles das escolas de samba foram adiados para os dias 7, 8 e 9 de abril, com controle do público e exigência de documentos que comprovem vacinação contra a Covid e testagem negativa, no Sambão do Povo.
Assinado pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), o decreto proíbe determinadas atividades e concentrações por um mês. Entre as regras, há o impedimento para concentração e desfiles de blocos carnavalescos em espaços públicos. A regra ainda proíbe a concessão de autorização para comércio ambulante que queiram atuar em eventos de blocos carnavalescos.

Arquivos & Anexos

Decreto da Prefeitura de Vitória proíbe atividades de rua no Carnaval

Atividades de ambulantes e carnaval de rua ficam vetadas até o dia 14 de março na capital, conforme publicado
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O documento ainda estabelece os responsáveis pela fiscalização e cita punição para bloco ou agremiação que insistir no desfile ou concentração em vias públicas.

O QUE FOI PROIBIDO EM VITÓRIA:

Art. 1º. Ficam proibidas, durante o período compreendido entre zero hora do dia 14 de fevereiro a zero hora do dia 14 de março de 2022:

I - a realização de concentrações e desfiles de agremiações e blocos carnavalescos, inclusive atividades recreativas que apresentem características comuns a blocos carnavalescos, em espaços públicos e vias onde não é possível o controle de acesso do público;

 II - a concessão, pelos órgãos municipais competentes, de autorização para comércio ambulante temporário e de licenciamento transitório para a realização de quaisquer eventos de blocos carnavalescos;

 III – a realização de todo e qualquer evento dos quais resulte em aglomeração de pessoas nos espaços públicos abertos e vias, onde não é possível o controle de acesso do público; Parágrafo único. Os Secretários municipais poderão adotar as medidas necessárias para a suspensão de eventuais alvarás de funcionamento, com vistas ao cumprimento das medidas previstas neste Decreto.

 Art. 2º. A fiscalização quanto ao cumprimento deste Decreto e demais normas vigentes, observadas as respectivas competências, ficará a cargo dos seguintes órgãos:

 I - Secretaria de Segurança Urbana - SEMSU;

 II – Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana - SETRAN;

 III - Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação – SEDEC;

 IV – Secretaria de Saúde – SEMUS;

 V – Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho – SEMCID;

 VI – Secretaria de Meio Ambiente – SEMMAM.

 Parágrafo único. Caberá à Secretaria de Segurança Urbana - SEMSU o planejamento e a coordenação das operações de fiscalização, a integração dos órgãos envolvidos e a consolidação dos resultados alcançados.

 Art. 3º. Os órgãos citados no art. 2º deste Decreto, poderão, nos termos da legislação pertinente, reter ou apreender mercadorias, produtos, bens, equipamentos fixos e móveis, instrumentos musicais e veículos automotores e rebocáveis, sem prejuízo da aplicação de multa e interdição do local ou estabelecimento.

 Art. 4º. A aplicação de sanção contra bloco ou agremiação carnavalesca ensejará o indeferimento automático do pedido de credenciamento para o “Carnaval 2023”.

 Art. 5º. O descumprimento do disposto neste Decreto poderá ensejar a configuração de crime contra a saúde pública, conforme previsto no art. 268 do Código Penal Brasileiro, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Parágrafo único. As vedações previstas neste Decreto são complementares a legislação vigente em razão da Pandemia Covid-19.

 Art. 6°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Palácio Jerônimo Monteiro, em 14 de fevereiro de 2022

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