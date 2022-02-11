Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Suspensão de shows

"É para o bem de todos", diz Beto Kauê sobre carnaval cancelado em Piúma

Ícone da folia da cidade, cantor comentou sobre a decisão da prefeitura em suspender a festa. Artista divulgou nova música em que exalta fé e esperança em dias melhores

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 21:25

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

10 fev 2022 às 21:25
Prefeitura de Piúma informou nesta quinta-feira (10) que decidiu cancelar a programação de carnaval no município. A resolução foi tomada em razão da nova onda da Covid-19 e da influenza e já era esperada por vários artistas, entre eles Beto Kauê, considerado o “Rei do Carnaval de Piúma”. O cantor de axé music conversou com A Gazeta para falar sobre a suspensão dos shows (ouça).
“Quando o Carnaval no Rio de Janeiro, na Sapucaí, e no Espírito Santo, no Sambão do Povo, foram cancelados, a gente sabia que o carnaval de rua também seria”, disse.
O cantor disse que essa é uma medida que as pessoas precisam entender. Afinal, trata-se da saúde e da segurança de todos. “Infelizmente mais um ano sem carnaval.  Ficamos tristes. Mas a gente sabe também que é preciso proteger a todos. Então, vamos ter paciência e confiança pra que, na hora certa, as coisas aconteçam”, ressaltou. 
Kauê acredita no poder da música para contribuir com a felicidade das pessoas. E tem esperança de que, em abril, a folia volte a acontecer. “Vamos torcer para que em abril aconteça o carnaval. Assim, vamos sentir um pouco dessa felicidade que a gente já vinha sentindo há tantos anos”, refletiu.

Veja Também

Piúma proíbe consumo de bebida alcoólica em praias e praças durante o carnaval

MÚSICA NOVA

Em exclusividade à Gazeta, Beto Kauê contou que fez uma música nova durante a pandemia, chamada "A Vida Começa". O trecho dela é o seguinte: “Acorda que o dia raiou, levanta que o sol já brilhou, e a vida começa, a vida começa... Só tenha fé, não tenha pressa”.
O cantor explicou que escreveu a música para dizer às pessoas que daqui a pouco as coisas vão voltar a acontecer. “Daqui a pouco está tudo aí de novo pra gente, se Deus quiser”, falou. Apesar das decepções e das tristezas provocadas pela pandemia, o cantor acredita que mudanças estão para acontecer. “A vida é feita de altos e baixos, agora é a nossa baixa, vamos vibrar pra daqui a pouco vivermos a alta”, pontuou.

PREFEITURA

Em nota, a prefeitura explicou que a suspensão dos shows e eventos no carnaval se trata de uma necessidade de precaução. “De forma a garantir o adequado funcionamento dos serviços da Saúde e demais serviços ofertados pela municipalidade bem como o interesse coletivo, o bem estar-social e, em especial, a segurança sanitária da população”, informou.
Sendo assim, está suspensa a concentração de blocos carnavalescos, shows artísticos assim como outras apresentações artísticas que promovam aglomeração. O órgão comunicou, ainda, que o decreto vale enquanto permanecer a classificação do risco moderado ou mais grave. “[...] Abrangendo inclusive o período das festividades do carnaval”, finalizou.

Veja Também

Linhares cancela programação de carnaval para conter avanço da Covid-19

Sem carnaval, Anchieta proíbe shows e música ao vivo até em bares

Itapemirim proíbe carnaval de rua, shows e caixas de som nas praias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Piúma Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estrutura conhecida como "Zé Roberto" já estava em situação precária há 10 anos, segundo os moradores; prefeitura interditou o local e prometeu medidas emergenciais.
Incêndio atinge ponte em mau estado e isola comunidade em São Mateus
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula passa por cirurgia e remove lesão de câncer de pele na cabeça
Sesc-ES leva exposições ao interior e amplia rede de bibliotecas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados