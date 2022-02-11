"É para o bem de todos", diz Beto Kauê sobre carnaval cancelado em Piúma

Beto Kauê, considerado o “Rei do Carnaval de Piúma”. O cantor de axé music conversou com A Gazeta para falar sobre a suspensão dos shows (ouça). Prefeitura de Piúma informou nesta quinta-feira (10) que decidiu cancelar a programação de carnaval no município. A resolução foi tomada em razão da nova onda da Covid-19 e da influenza e já era esperada por vários artistas, entre eles, considerado o. O cantor de axé music conversou com A Gazeta para falar sobre a suspensão dos shows (ouça).

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O cantor disse que essa é uma medida que as pessoas precisam entender. Afinal, trata-se da saúde e da segurança de todos. “Infelizmente mais um ano sem carnaval. Ficamos tristes. Mas a gente sabe também que é preciso proteger a todos. Então, vamos ter paciência e confiança pra que, na hora certa, as coisas aconteçam”, ressaltou.

Kauê acredita no poder da música para contribuir com a felicidade das pessoas. E tem esperança de que, em abril, a folia volte a acontecer. “Vamos torcer para que em abril aconteça o carnaval. Assim, vamos sentir um pouco dessa felicidade que a gente já vinha sentindo há tantos anos”, refletiu.

MÚSICA NOVA

Em exclusividade à Gazeta, Beto Kauê contou que fez uma música nova durante a pandemia, chamada "A Vida Começa". O trecho dela é o seguinte: “Acorda que o dia raiou, levanta que o sol já brilhou, e a vida começa, a vida começa... Só tenha fé, não tenha pressa”.

O cantor explicou que escreveu a música para dizer às pessoas que daqui a pouco as coisas vão voltar a acontecer. “Daqui a pouco está tudo aí de novo pra gente, se Deus quiser”, falou. Apesar das decepções e das tristezas provocadas pela pandemia, o cantor acredita que mudanças estão para acontecer. “A vida é feita de altos e baixos, agora é a nossa baixa, vamos vibrar pra daqui a pouco vivermos a alta”, pontuou.

PREFEITURA

Em nota, a prefeitura explicou que a suspensão dos shows e eventos no carnaval se trata de uma necessidade de precaução. “De forma a garantir o adequado funcionamento dos serviços da Saúde e demais serviços ofertados pela municipalidade bem como o interesse coletivo, o bem estar-social e, em especial, a segurança sanitária da população”, informou.