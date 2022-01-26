Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prevenção à Covid-19

Itapemirim proíbe carnaval de rua, shows e caixas de som nas praias

Decreto proíbe shows artísticos, incluindo marchinhas, matinês, batucadas, desfiles e música ao vivo, funcionamento de boates e eventos com shows pirotécnicos

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 16:45

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

26 jan 2022 às 16:45
A Prefeitura de Itapemirim publicou um decreto proibindo a realização de shows – incluindo marchinhas, matinês, batucadas e desfiles, previstos em carnaval de rua – e o uso de amplificadores de som nas praias do município, localizado no Sul do Espírito Santo. Segundo a administração municipal, as regras, editadas na segunda-feira (24) e já em vigor, são medidas sanitárias restritivas para prevenir a disseminação da Covid-19
Festa evento show
Decreto de Itapemirim proíbe a realização de shows como de música ao vivo no município Crédito: Pixabay
Itapemirim proíbe carnaval de rua, shows e caixas de som nas praias
As restrições contidas no Decreto nº 17.702/22: se aplicam a todo e qualquer evento independente da natureza, promovidos por iniciativa pública ou particular, seja em lugares públicos ou comércios. Veja o que fica proibido em Itapemirim, independente da classificação de risco divulgada semanalmente pelo governo do Estado:
  • Shows artísticos, incluindo marchinhas, matinês, batucadas, desfiles e música ao vivo 
  • Funcionamento de boates e eventos com shows pirotécnicos 
  • Permanência e circulação de instrumentos amplificadores de som, bem como som automotivo e equipamentos sonoros portáteis nas praias e vias públicas do município, ligados ou desligados sob pena de aplicação multas pela fiscalização ambiental

SOM ALTO: PREVISÃO DE MULTA 

A legislação especifica quais são os limites máximos da emissão de som. Para isso, determina os limites de decibéis toleráveis, durante o dia e a noite, em espaços urbanos ou rurais, além de ambientes comerciais e residenciais. Confira abaixo o decreto na íntegra:

Arquivos & Anexos

Decreto nº 17.702/22, da Prefeitura de Itapemirim

Documento foi editado no dia 24 de janeiro de 2022
Tamanho do arquivo: 157kb
Baixar
Para quem descumprir a legislação, há previsão de multa de R$ 631,30 para veículos leves de pequeno porte, R$ 1.893,91 para veículos pesados de grande porte, e R$ 1.262,61 quando o som for produzido em imóveis. Em todos os casos,  pode haver a apreensão dos equipamentos sonoros.
Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, a fiscalização será feita pela Polícia Militar, Guarda Municipal, Secretária Municipal de Saúde por meio da Vigilância Sanitária, e pelos fiscais tributários do munícipio.

Veja Também

Covid-19: ES bate novo recorde e registra mais de 17 mil casos em 24h

Com 4ª onda da Covid, faltam trabalhadores e matéria-prima em indústrias do ES

Casos de crianças com Covid-19 no ES aumentam em 4 vezes em relação a 2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Itapemirim Covid-19 Prefeitura de Itapemirim
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 06/05/2026
Imagem de destaque
'Podemos atingir alvos a 2.000 km': por dentro da base secreta da Ucrânia que lança drones que matam milhares de soldados da Rússia todos os meses
Uma criança chegou já morta e com sinais de violência sexual no PA de Alto Lage, em Cariacica
Bebê morre após se afogar em balde com água em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados