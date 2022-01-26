Decreto de Itapemirim proíbe a realização de shows como de música ao vivo no município Crédito: Pixabay

Your browser does not support the audio element. Itapemirim proíbe carnaval de rua, shows e caixas de som nas praias

As restrições contidas no Decreto nº 17.702/22: se aplicam a todo e qualquer evento independente da natureza, promovidos por iniciativa pública ou particular, seja em lugares públicos ou comércios. Veja o que fica proibido em Itapemirim, independente da classificação de risco divulgada semanalmente pelo governo do Estado:

Shows artísticos, incluindo marchinhas, matinês, batucadas, desfiles e música ao vivo

Funcionamento de boates e eventos com shows pirotécnicos

Permanência e circulação de instrumentos amplificadores de som, bem como som automotivo e equipamentos sonoros portáteis nas praias e vias públicas do município, ligados ou desligados sob pena de aplicação multas pela fiscalização ambiental

SOM ALTO: PREVISÃO DE MULTA

A legislação especifica quais são os limites máximos da emissão de som. Para isso, determina os limites de decibéis toleráveis, durante o dia e a noite, em espaços urbanos ou rurais, além de ambientes comerciais e residenciais. Confira abaixo o decreto na íntegra:

Arquivos & Anexos Decreto nº 17.702/22, da Prefeitura de Itapemirim Documento foi editado no dia 24 de janeiro de 2022 Tamanho do arquivo: 157kb Baixar

Para quem descumprir a legislação, há previsão de multa de R$ 631,30 para veículos leves de pequeno porte, R$ 1.893,91 para veículos pesados de grande porte, e R$ 1.262,61 quando o som for produzido em imóveis. Em todos os casos, pode haver a apreensão dos equipamentos sonoros.