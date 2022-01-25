Com 4ª onda da Covid, faltam trabalhadores e matéria-prima em indústrias do ES

A quarta onda da pandemia do novo coronavírus , combinada à epidemia de gripe que assola o Estado desde o final do ano passado, tem refletido na indústria capixaba. Um estudo feito pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) apontou que 81% das empresas do setor registraram afastamento de funcionários por sintomas gripais, a maioria na primeira quinzena de janeiro.

Entre as empresas pesquisadas, 57% indicaram que menos de 10% do quadro de colaboradores foi afastado. Mas em 5% dos casos, o número de trabalhadores que se ausentaram de suas funções em algum momento deste mês superou os 40%. Companhias também relataram dificuldade para comprar insumos.

Empresas têm reforçado medidas de orientação e prevenção contra a Covid-19 no local de trabalho Crédito: Pixabay

A pesquisa de opinião empresarial da Findes foi realizada entre os dias 18 e 20 de janeiro, ouvindo 152 indústrias capixabas. Quase metade (45%) das empresas avaliadas apontou queda na disponibilidade de insumos. A escassez também implicou em aumento de custos.

Os problemas têm resultado em queda na produção para 40% das indústrias capixabas . Mas há também aquelas que estão atrasando o prazo de entrega de produtos (36%) enquanto lidam com a situação.

A presidente da Findes, Cris Samorini, destacou que a Federação tem acompanhado a situação e orientado as empresas acerca de ações voltadas à prevenção da Covid-19.

“Seguimos vigilantes. Desde o início da pandemia, em 2020, acompanhamos as indústrias do Estado e damos todas as orientações necessárias para proteger nossos trabalhadores, associados e a sociedade capixaba como um todo. E sempre trabalhamos de forma integrada com sindicatos e poder público para contribuir neste momento tão desafiador."

Implicações que as empresas vêm enfrentando devido à pandemia de Covid-19 e/ou atual epidemia de Influenza | Espírito Santo Crédito: Findes/Divulgação