Covid e gripe provocam explosão de atestados médicos em empresas do ES

Cresce o número de profissionais afastados por conta da gripe Crédito: Freepik

O aumento nos casos da Covid-19 provocado pela variante Ômicron e a epidemia do vírus Influenza H3N2 têm feito com que mais da metade dos profissionais se afastem de suas atividades laborais em todo o Brasil . Os sintomas respiratórios já representam 51% dos atestados médicos apresentados pelos trabalhadores em janeiro no país.

Os dados preliminares foram divulgados pela Closecare, uma startup que faz a gestão de atestados médicos para médias e grandes empresas em todo o país. A alta, até o momento, já é a maior apresentada desde o início da pandemia.

Até agora, a maior alta de atestados por síndromes gripais havia sido registrada em dezembro, com 39,1%. Segundo o CEO da Closecare, André Camargo, em março de 2020, 18,6% dos atestados recebidos tinham a ver com Covid. No pico da doença, em março de 2021, esse número saltou para 36,6%.

A prévia dos dados do primeiro mês de 2022 já registra um crescimento de 32% em relação a dezembro de 2021.

André Camargo, da Closecare Crédito: Divulgação

Segundo Camargo, historicamente um a quatro funcionários (25%) entrega ao menos um atestado por mês. Entretanto, este número vem crescendo e a previsão é de que este número cresça consideravelmente atingindo máximas de até 50%, ou seja, um em cada dois trabalhadores entregando atestado no mês.

Os dados iniciais apontam que os empresários brasileiros vão receber 18 milhões de documentos este mês, ou seja, o dobro do que foi recebido em dezembro.

Já o gasto com este absenteísmo (quando o funcionário deixa de trabalhar) deve ficar perto de R$ 12 bilhões. Em março de 2020, o custo foi em torno de R$ 5,9 milhões. Um ano depois, em março de 2021, o gasto já somava R$ 6,8 bilhões.

"Com o boom dos casos em janeiro, a expectativa é de que a porcentagem de funcionários que entregará atestado suba consideravelmente" André Camargo - CEO da Closecare

No entanto, ele pondera: "Apesar do número de atestados ter crescido, o tempo médio de afastamento reduziu. Nos primeiros meses de pandemia eram 14 dias, em média, e hoje fica em torno de cinco dias, a depender da gravidade de cada caso”.

Camargo lembra que antes da pandemia, a média de duração dos atestados médicos era de 2,7 dias.