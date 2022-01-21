Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Afastamento do trabalho

Covid e gripe provocam explosão de atestados médicos em empresas do ES

Sintomas respiratórios já representam 51% dos atestados apresentados pelos trabalhadores em janeiro, cenário que é igual em todo o Brasil
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 jan 2022 às 08:33

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 08:33

Cresce o número de profissionais afastados por conta da gripe
Cresce o número de profissionais afastados por conta da gripe Crédito: Freepik
O aumento nos casos da Covid-19 provocado pela variante Ômicron e a epidemia do vírus Influenza H3N2 têm feito com que mais da metade dos profissionais se afastem de suas atividades laborais em todo o Brasil. Os sintomas respiratórios já representam 51% dos atestados médicos apresentados pelos trabalhadores em janeiro no país.
Os dados preliminares foram divulgados pela Closecare, uma startup que faz a gestão de atestados médicos para médias e grandes empresas em todo o país. A alta, até o momento, já é a maior apresentada desde o início da pandemia. 
O cenário é igual em todo o Brasil, incluindo no Espírito Santo, onde algumas empresas inclusive têm tido dificuldades para manter as operações diante de tantos afastamentos de trabalhadores por Covid ou gripe.

Veja Também

Saiba os direitos e deveres de quem foi afastado do trabalho por gripe ou Covid

Covid: com pico de afastamentos, empresas no ES têm dificuldades para funcionar

Até agora, a maior alta de atestados por síndromes gripais havia sido registrada em dezembro, com 39,1%. Segundo o CEO da Closecare, André Camargo, em março de 2020, 18,6% dos atestados recebidos tinham a ver com Covid. No pico da doença, em março de 2021, esse número saltou para 36,6%.
A prévia dos dados do primeiro mês de 2022 já registra um crescimento de 32% em relação a dezembro de 2021.
André Camargo, da Closecare Crédito: Divulgação
Segundo Camargo, historicamente um a quatro funcionários (25%) entrega ao menos um atestado por mês. Entretanto, este número vem crescendo e a previsão é de que este número cresça consideravelmente atingindo máximas de até 50%, ou seja, um em cada dois trabalhadores entregando atestado no mês.
Os dados iniciais apontam que os empresários brasileiros vão receber 18 milhões de documentos este mês, ou seja, o dobro do que foi recebido em dezembro. 

Veja Também

Resultado positivo para Covid servirá como atestado médico no ES. Entenda

Com profissionais de saúde afastados, cidades da Grande Vitória convocam servidores

Já o gasto com este absenteísmo (quando o funcionário deixa de trabalhar) deve ficar perto de R$ 12 bilhões. Em março de 2020, o custo foi em torno de R$ 5,9 milhões. Um ano depois, em março de 2021, o gasto já somava R$ 6,8 bilhões.
"Com o boom dos casos em janeiro, a expectativa é de que a porcentagem de funcionários que entregará atestado suba consideravelmente"
André Camargo - CEO da Closecare
No entanto, ele pondera: "Apesar do número de atestados ter crescido, o tempo médio de afastamento reduziu. Nos primeiros meses de pandemia eram 14 dias, em média, e hoje fica em torno de cinco dias, a depender da gravidade de cada caso”.
Camargo lembra que antes da pandemia, a média de duração dos atestados médicos era de 2,7 dias.
“O pico da Covid e de problemas respiratórios está alto neste período, mas a previsão é de que a situação vá se normalizando a partir de fevereiro. Acredito que a redução da gravidade da doença é resultado da forte vacinação que estamos tendo no país”, ressalta.

Veja Também

Sintomas de gripe? Saiba a hora certa de procurar o pronto-socorro

ES amplia para 1,2 mil testes de Covid por dia em hospital na Serra; veja como agendar

Primeira imunizada do ES contra a Covid conta como vacina ajudou a vencer a doença

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

gripe Covid-19 Coronavírus no ES Núcleo ag Influenza A
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados