ES amplia para 1,2 mil testes de Covid por dia em hospital na Serra; veja como agendar

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, referência para tratamento de Covid-19 no Espírito Santo, terá a sua capacidade de testagem ampliada. A partir de sábado (22), serão oferecidos 1.200 testes por dia, que deverão ser preenchidos por meio de agendamento no site do governo estadual.
Não será necessário apresentar prescrição médica para realizar o exame de antígeno. A promessa é que o resultado saia em até 40 minutos. Os testes podem ser feitos em qualquer dia da semana, inclusive finais de semana e feriados, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 18h.
A ampliação da testagem foi anunciada na manhã desta quinta-feira (20) pelo governador Renato Casagrande. O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves já funcionava como um dos 480 pontos de testagem no Espírito Santo. O posto de testagem do Jayme realizava cerca de 100 testes RT-PCR por dia. A intenção do governo do Estado é que o espaço, agora com mais de 1 mil testes diários, seja ainda mais procurado pela população.
A ampliação total, com 1.200 testes por dia, terá início no sábado (22), mas nesta quinta-feira (20) e sexta-feira (21), já serão ofertados 500 testes de antígenos por agendamento. O horário de atendimento na quinta-feira (20) será das 12h às 18h, e na sexta-feira (22) será das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 18h.
MAIS POSTOS DE COLETA
Com a maior oferta de testes realizados por dia, o Hospital Dr. Jayme Santos Neves ampliou também a estrutura disponibilizada para realização dos procedimentos. O espaço contará com 12 postos de coleta e 48 profissionais atuando. A coleta será realizada em um local estruturado no estacionamento da unidade.
Renato Casagrande anunciou também que a notificação do sistema e-SUS em caso de resultado positivo servirá como atestado médico. O governador explicou que a medida visa evitar o deslocamento de pessoas infectadas que buscam o atestado em unidades de saúde.
COMO AGENDAR A TESTAGEM?
A testagem no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves ocorre por meio de agendamento. Como definido pela Secretaria de Estado da Saúde, quem quiser fazer o teste não precisa justificar a procura. Não é necessário apresentar qualquer prescrição médica ou relatar ter tido contato com uma pessoa infectada.
Ao procurar pelo teste, abra o site http://www.agendamento.saude.es.gov.br/. Haverá opção de horários e dias no Hospital Jayme Santos Neves. Basta selecionar o de sua preferência. O site também mostrará outras opções de locais disponíveis para realizar o exame. Para conferir a lista completa abra o http://www.vacinaeconfia.es.gov.br/.
- Para realizar a testagem é preciso ter mais de seis meses de vida
- A apresentação de documento é indispensável
- 1.200 testes serão ofertados todos os dias, inclusive feriados e finais de semana
- É preciso fazer o agendamento antes de ir ao local de testagem
VEJA OUTROS LOCAIS PARA FAZER O TESTE DE COVID
Os municípios capixabas oferecem pontos de testagem em unidades de saúde. O horário e a disponibilidade de testes dependem de cada administração municipal. O Governo do Estado mantém pontos de testagem em terminais, no Aeroporto e outros locais. Confira:
Rodoviária de Vitória
- Dias: segunda a sexta-feira. Horário: 8h às 16h, por agendamento ou por livre demanda para os passageiros que embarcam e desembarcam no local.
Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus
- Dias: segunda a sexta-feira. Horário: 12h às 18h, por agendamento.
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, em Serra
- Dias: segunda-feira a domingo. Horário: 7h30 às 11h30; 13h30 às 18h, por agendamento.
Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), em Vila Velha
- Dias: segunda a sexta-feira. Horário: 8h às 11h e de 13h às 16h, por agendamento.
Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha
- Dias: segunda a sexta-feira. Horário: 8h às 11h30; 12h30 às 15h30, por agendamento.
Hospital Estadual Central (HEC), em Vitória
- Dias: Todos os dias da semana. Horário: 13h às 18h, por agendamento.
Centro de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa/ES), em Cariacica
- Dias: segunda a sexta-feira. Horário: 8h às 16h, por agendamento e livre demanda.
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória
- Dias: segunda a sexta-feira. Horário: 8h às 16h, por agendamento ou livre demanda aos estudantes e servidores do local.
Aeroporto de Vitória
- Horário: 24 horas, disponível em livre demanda apenas para passageiros que embarcam ou desembarcam no Aeroporto de Vitória. Ao público geral, que não possui um cartão de viagem, é necessário fazer um agendamento on-line.
Rodoviária de Colatina
- Dias: segunda a sexta-feira. Horário: segunda a quinta, das 8h às 16h. Sexta-feira, das 8h às 12h. Os testes estão disponíveis por livre demanda ou agendamento on-line.