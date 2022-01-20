ES amplia para 1,2 mil testes de Covid por dia em hospital na Serra; veja como agendar

Governo amplia oferta de testagem de Covid no Hospital Estadual Jayme Santos Neves Crédito: Hélio Filho/Secom

Não será necessário apresentar prescrição médica para realizar o exame de antígeno. A promessa é que o resultado saia em até 40 minutos. Os testes podem ser feitos em qualquer dia da semana, inclusive finais de semana e feriados, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 18h.

A ampliação da testagem foi anunciada na manhã desta quinta-feira (20) pelo governador Renato Casagrande . O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves já funcionava como um dos 480 pontos de testagem no Espírito Santo. O posto de testagem do Jayme realizava cerca de 100 testes RT-PCR por dia. A intenção do governo do Estado é que o espaço, agora com mais de 1 mil testes diários, seja ainda mais procurado pela população.

A ampliação total, com 1.200 testes por dia, terá início no sábado (22), mas nesta quinta-feira (20) e sexta-feira (21), já serão ofertados 500 testes de antígenos por agendamento. O horário de atendimento na quinta-feira (20) será das 12h às 18h, e na sexta-feira (22) será das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 18h.

MAIS POSTOS DE COLETA

Com a maior oferta de testes realizados por dia, o Hospital Dr. Jayme Santos Neves ampliou também a estrutura disponibilizada para realização dos procedimentos. O espaço contará com 12 postos de coleta e 48 profissionais atuando. A coleta será realizada em um local estruturado no estacionamento da unidade.

Renato Casagrande anunciou também que a notificação do sistema e-SUS em caso de resultado positivo servirá como atestado médico. O governador explicou que a medida visa evitar o deslocamento de pessoas infectadas que buscam o atestado em unidades de saúde.

COMO AGENDAR A TESTAGEM?

A testagem no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves ocorre por meio de agendamento. Como definido pela Secretaria de Estado da Saúde , quem quiser fazer o teste não precisa justificar a procura. Não é necessário apresentar qualquer prescrição médica ou relatar ter tido contato com uma pessoa infectada.

Ao procurar pelo teste, abra o site http://www.agendamento.saude.es.gov.br/ . Haverá opção de horários e dias no Hospital Jayme Santos Neves. Basta selecionar o de sua preferência. O site também mostrará outras opções de locais disponíveis para realizar o exame. Para conferir a lista completa abra o http://www.vacinaeconfia.es.gov.br/

Agendamento de teste oferece data, horário e local; Crédito: Reprodução | Governo do ES

Para realizar a testagem é preciso ter mais de seis meses de vida



A apresentação de documento é indispensável



1.200 testes serão ofertados todos os dias, inclusive feriados e finais de semana



É preciso fazer o agendamento antes de ir ao local de testagem

VEJA OUTROS LOCAIS PARA FAZER O TESTE DE COVID

Os municípios capixabas oferecem pontos de testagem em unidades de saúde. O horário e a disponibilidade de testes dependem de cada administração municipal. O Governo do Estado mantém pontos de testagem em terminais, no Aeroporto e outros locais. Confira:

Rodoviária de Vitória

Dias: segunda a sexta-feira. Horário: 8h às 16h, por agendamento ou por livre demanda para os passageiros que embarcam e desembarcam no local.



Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus

Dias: segunda a sexta-feira. Horário: 12h às 18h, por agendamento.



Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, em Serra

Dias: segunda-feira a domingo. Horário: 7h30 às 11h30; 13h30 às 18h, por agendamento.



Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), em Vila Velha

Dias: segunda a sexta-feira. Horário: 8h às 11h e de 13h às 16h, por agendamento.



Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha

Dias: segunda a sexta-feira. Horário: 8h às 11h30; 12h30 às 15h30, por agendamento.



Hospital Estadual Central (HEC), em Vitória

Dias: Todos os dias da semana. Horário: 13h às 18h, por agendamento.



Centro de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa/ES), em Cariacica

Dias: segunda a sexta-feira. Horário: 8h às 16h, por agendamento e livre demanda.

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória

Dias: segunda a sexta-feira. Horário: 8h às 16h, por agendamento ou livre demanda aos estudantes e servidores do local.



Aeroporto de Vitória

Horário: 24 horas, disponível em livre demanda apenas para passageiros que embarcam ou desembarcam no Aeroporto de Vitória. Ao público geral, que não possui um cartão de viagem, é necessário fazer um agendamento on-line.

