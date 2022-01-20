Entre os servidores afastados estão médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e recepcionistas das unidades Crédito: Freepik

Your browser does not support the audio element. Covid-19 afasta 20% dos profissionais de saúde em Cachoeiro de Itapemirim

Covid-19. O número, obtido até a tarde desta quarta-feira (19), representa cerca de 20% do total de profissionais atuantes. A cidade de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , contabiliza 52 servidores que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e prontos atendimentos da Prefeitura afastados por terem recebido o diagnóstico positivo para. O número, obtido até a tarde desta quarta-feira (19), representa cerca dede profissionais atuantes.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, entre os servidores afastados estão: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e recepcionistas das unidades, dentre outros grupos de funcionários. Para o município, o número de afastamentos reflete a explosão de novos casos de Covid-19 em várias partes do Brasil

“Apesar do menor índice de casos graves, fruto direto da vacinação, a Covid-19 provoca adoecimento e afastamentos, o que impacta em toda a rede de saúde. Estamos fazendo o possível para superar esses desafios, mas é preciso que a população tenha compreensão da realidade atual, quando enfrentamos novos surtos de Covid-19 e de gripe”, alerta o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

No município, somente em janeiro, já são 995 resultados positivos, um aumento de 615% em relação a dezembro passado (139) – de acordo com o painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Neste mês, apenas uma morte foi registrada até esta quarta-feira (19); em dezembro, foram sete.

TESTAGEM

Um ponto itinerante de vacinação de Covid-19 e Influenza, além de testagem foi montado na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.