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Covid-19 afasta 20% dos profissionais de saúde em Cachoeiro de Itapemirim

Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e recepcionistas das unidades básicas da prefeitura testaram positivo recentemente na cidade do Sul do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2022 às 09:16

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 09:16

Novos tratamentos e novas descobertas na área da saúde são constantes. Especialistas apontam que os profissionais precisam se manter atualizados
Entre os servidores afastados estão médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e recepcionistas das unidades Crédito: Freepik
Covid-19 afasta 20% dos profissionais de saúde em Cachoeiro de Itapemirim
A cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, contabiliza 52 servidores que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e prontos atendimentos da Prefeitura afastados por terem recebido o diagnóstico positivo para Covid-19. O número, obtido até a tarde desta quarta-feira (19), representa cerca de 20% do total de profissionais atuantes.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, entre os servidores afastados estão: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e recepcionistas das unidades, dentre outros grupos de funcionários. Para o município, o número de afastamentos reflete a explosão de novos casos de Covid-19 em várias partes do Brasil
 “Apesar do menor índice de casos graves, fruto direto da vacinação, a Covid-19 provoca adoecimento e afastamentos, o que impacta em toda a rede de saúde. Estamos fazendo o possível para superar esses desafios, mas é preciso que a população tenha compreensão da realidade atual, quando enfrentamos novos surtos de Covid-19 e de gripe”, alerta o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.
No município, somente em janeiro, já são 995 resultados positivos, um aumento de 615% em relação a dezembro passado (139) – de acordo com o painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Neste mês, apenas uma morte foi registrada até esta quarta-feira (19); em dezembro, foram sete.

TESTAGEM

Um ponto itinerante de vacinação de Covid-19 e Influenza, além de testagem foi montado na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
A testagem também ocorre nos prontos atendimentos municipais (24 horas) e nas Unidades Básicas de Saúde – UBS (de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h), e vacinação acontece nas UBS e na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (de segunda a sexta, 8h às 15h).

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